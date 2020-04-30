Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.

Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии

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Космос Совет РАН по космосу одобрил создание российской многоразовой ракеты Совет РАН по космосу одобрил линейку новых ракет космического назначения, предложенную Роскосмосом, сообщает РИА Новости со ссылкой на копию документа.

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Общество У 111 сотрудников НИИ скорой помощи в Петербурге выявили коронавирус Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению. 93

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год. 344

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