Коронавирус
РИА НовостиВерховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии
Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
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Экономика
«Роснефть» решила не менять сумму вознаграждения совету директоров
В документе говорится, что бывшему канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру предлагается выплатить 600 тысяч долларов с учётом надбавки за работу председателем совета директоров.
Говорит Москва 05:25
Политика
Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов
Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 13:59
Космос
Совет РАН по космосу одобрил создание российской многоразовой ракеты
Совет РАН по космосу одобрил линейку новых ракет космического назначения, предложенную Роскосмосом, сообщает РИА Новости со ссылкой на копию документа.
NewInform 22:52
Общество
В Саратовской области отменили закупку масок по 425 рублей
Закупку медицинских масок по 425 рублей за штуку отменили.
Регион 64 07:45
Экономика
Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
Коммерсантъ 05:33
Общество
Китай не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса
Китай отказал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в просьбе принять участие в расследовании происхождения коронавируса SARS-COV-2.
Известия 22:30
Происшествия
Суд арестовал бывшего первого замглавы Курганской области Пугина
Курганский городской суд принял решение заключить под стражу на два месяца бывшего первого заместителя губернатора Курганской области Сергея Пугина, задержанного в среду по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями на 195 млн рублей.
ТАСС 08:36
Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
Общество
Власти Чечни отреагировали на ролик с выкриками «служу Ичкерии»
На кадрах солдаты заставляют сослуживцев скандировать «служим Ичкерии» и называть их «товарищами чеченцами».
Говорит Москва 08:56
Космос
Крупный астероид приблизится к земле 29 апреля
Крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, 29 апреля пролетит на расстоянии около 6,3 млн км от земли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 28 апреля в 01:12
Общество
У 111 сотрудников НИИ скорой помощи в Петербурге выявили коронавирус
Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 16:56
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости 19:50
Происшествия
Глава нижегородской ГИБДД найден мертвым
Начальник управления ГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
BFM.ru вчера в 12:17
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетные TWS-наушники QCY T5 Pro
На торговой площадке Youpin появились новые беспроводные наушники T5 Pro TWS от QCY — суббренда компании Xiaomi.
3DNews вчера в 14:48
Общество
Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru 09:29
Политика
Трамп: источником коронавируса стала лаборатория в Ухане
Вашингтон, 1 мая 2020, 01:26 — REGNUM Происхождение коронавируса SARS-CoV-2 связано с деятельностью лаборатории в китайском Ухане, заявил 30 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM 18:26
Общество
Психолог назвала способ перестать много есть на самоизоляции
Клинический психолог и специалист по коррекции пищевого поведения Варвара Зародина поделилась способом перестать постоянно думать о еде.
ТК Звезда 20:13
Общество
На границе Тульской области нашли объездной путь
Тульская пресса 07:55
Авто
В России на продажу выставили самый дорогой Lexus
Lexus LM выпускается в качестве «люксового» варианта Toyota Alphard. Обе модели реализуются в Японии.
SpeedMe 09:43
Кино
Сигурни Уивер появилась на фото со съемок «Аватара 2»
В Twitter-аккаунте фильма «Аватар» опубликован снимок со съемочной площадки сиквела.
Popcornnews.ru 09:20
Общество
На окраине Праги устанавливают памятник власовцам
В пражском районе Репорыйе началась установка памятника власовцам. Об этом заявил глава района Павел Новотный, сообщает "Чешское радио".
Российская газета 17:53
Энергетика
Вступила в силу сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня 11 млн б / с. В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК + от этого уровня составит 9,7 млн б / с (на 23%), с июля до конца 2020 года – 7,7 млн б / с (на 18%), далее, до мая 2022 года – 5,7 млн б / с (на 14%).
Интерфакс 22:09
Политика
Россия осудила нападение на посольство Кубы в Вашингтоне
Россия осуждает обстрел посольства Кубы в Вашингтоне, отмечая, что государства пребывания должны предоставлять гарантии безопасности, заявило посольство РФ в США.
РИА Новости 21:21
Политика
Посольство РФ призвало США не искажать факты Второй мировой
В посольстве России в Вашингтоне просят Госдепартамент США отказаться от попыток искажения исторических фактов о Второй мировой войне.
Газета.Ru 20:55
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости 28 апреля в 13:29
Политика
Путин поблагодарил волонтёров за деятельность в условиях эпидемии
Президент провёл встречу с участниками общероссийской акции "Мы вместе" в формате видеоконференции Президент России Владимир Путин выразил благодарность всем, кто помогает людям в условиях эпидемии коронавируса.
SM News 08:01
Общество
Обязательный масочный режим вводится на Кубани
Обязательный масочный режим вводится в Краснодарском крае.
ЮГ Times 07:15
Фигурное катание
Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву
Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
Metaratings 10:36