Коронавирус
РИА НовостиВерховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии
Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
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Политика
Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов
Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 13:59
Общество
Собянин допустил, что Москва вышла на пик заболеваемости коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин допустил выход Москвы на пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.
Ведомости 12:41
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости 19:50
Общество
Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru 09:29
Наука
Новый тест обнаруживает антитела к SARS-CoV-2 за 10 минут
Ученые из Китая представили новый тест на антитела к SARS-CoV-2, который может оказаться эффективным инструментом для массового тестирования людей.
Хайтек+ 07:06
Фигурное катание
Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву
Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
Metaratings 10:36
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 10 килограммов за месяц
Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
Вечерний курьер 03:23
Культура
В Петербурге умер народный артист России Альберт Панков
Актер Театра музыкальной комедии скончался в четверг на 87-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.
Газета Культура 11:26
Здоровье
Академик РАН рассказал об уникальности нового коронавируса
Академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Александр Чучалин рассказал, в чем состоит уникальность нового коронавируса SARS-CoV-2, который приводит к заболеванию COVID-19.
Rambler News Service 11:33
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Футбол
«Лион» подаст в суд на лигу 1 за досрочное завершение сезона
«Лион» на официальном сайте объявил о намерении подать в суд на руководство лиги 1. Сегодня было принято решение о досрочном завершении сезона и утверждении финальной расстановки мест, исходя из положения клубов после 28 сыгранных туров.
Спорт-Экспресс 14:15
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 05:35
Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл»
На Украине в возрасте 56 лет скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо. Об этом 30 апреля сообщила в Facebook ее сестра Алла.
Известия 18:43
Происшествия
Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке
Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в американском штате Нью-Йорк. Об этом пишет The New York Times.
Lenta.ru 01:48
Здоровье
Al Jazeera (Катар): разве мир преувеличил меры по борьбе с коронавирусом? Эксперты разрабатывают план действий после отмены карантина (Al Jazeera)
Мировые державы пока не могут обобщить опыт применения карантинной политики по борьбе с распространением нового коронавируса COVID-19, поскольку каждая страна предпринимает собственные меры для противодействия болезни.
ИноСМИ 19:48
Здоровье
Инкубационный период коронавируса может достигать трех недель
Инкубационный период заражения COVID-19 может достигать трех недель.
ФАН 16:38
Энергетика
Мировые цены на нефть пошли вверх
На марку Brent цена выросла на 6,2%, на WTI подорожала на 9,6%. Цены на нефть маркерных сортов Brent и WTI.
МР7.ру 00:05
Армия и оружие
Минобороны лишит армейских генералов каракулевых шапок
Для генералов и высших офицеров российской армии и Военно-морского флота (ВМФ) РФ поменяют форму, вместо каракулевых шапок они станут носить более дешевые.
МонаВиста вчера в 10:17
Общество
В Краснодарском крае режим карантина продлили до 12 мая
Как писал интернет-портал «Кубань 24», на территории Краснодарского края 31 марта ввели карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Кубань 24 06:14
Общество
Эксперт назвал срок пика эпидемии коронавируса в России
Директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин предположил, что пик распространения коронавируса в РФ наступит в середине мая.
DixiNews 05:08
Авто
Падение продаж легковых авто в России может составить 30%
Продажи новых легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и снижения цен на нефть могут упасть на 30% – до 1,14 млн единиц.
Автоновости дня вчера в 01:32
Общество
Скворцова: РФ уже была на плато по числу новых случаев коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что последнюю неделю Россия была уже на плато по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru 17:15
Шоу-бизнес
Экс-супруг написал на Лолиту новое заявление в полицию
Бывший муж певицы Лолиты, тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов написал на нее новое заявление в полицию, передает kp.ru.
Газета.Ru 12:28
Шоу-бизнес
До и после: Айза Анохина показала результаты пластики бровей и лба
Анохина записала несколько видео в сторис, на которых показала, как выглядит после операции.
Киноафиша России вчера в 02:57
Политика
США хотят не допустить возможности покупки Ираном российского оружия
США сделают все, чтобы продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана и не допустить, чтобы Тегеран закупил вооружение у России или Китая, заявил в пятницу госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 19:58
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс вчера в 12:16
Спорт
WADA завершило расследования о допинге 298 спортсменов из РФ
Всемирное антидопинговое агенство (WADA) завершило расследования о манипуляциях с пробами 298 российских спортсменов из Московской антидопинговой лаборатории.
Известия 13:08
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 15:33
Авто
В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств
1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня вчера в 00:55