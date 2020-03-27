Коронавирус
Lenta.ruРоссиянам разъяснили условия нерабочей недели
Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается. Минтруд перечислил категории работников и организаций, на которые режим нерабочей недели не распространяется.
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В компании "Северсталь" зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
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Страны-участницы G20 сделали заявления по итогам саммита, передает ТАСС.
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Дополнительные меры по предупреждению распространения коронавируса в МВД вводятся с 27 марта.
Экономика
Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса
Каждая пятая компания собирается урезать своим сотрудникам зарплату, а каждая третья уже перевела штат на удаленный режим работы, снизив оклады или сократив штат.
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WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти
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В Петербурге выявили 22 нарушителя карантина
Полиция и Роспотребнадзор выявили в Санкт-Петербурге 22 нарушителя карантина по коронавирусной инфекции COVID-19.
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Губернатор Хакасии ушел на карантин
Губернатор республики Хакасия Валентин Коновалов в своем Facebook сообщил, что ушел на карантин.
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Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Здоровье
В США захотели запретить реанимацию больных с коронавирусом
Отдельно врачи отмечают, что нехватка средств индивидуальной защиты и необходимость быстрого реагирования на состояние пациента в реанимации значительно повышает вероятность заражения врачей, и, как следствие, других пациентов, у которых COVID-19 протекает в более легких формах.
Происшествия
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В четверг компания сообщила, что на Бованенковском месторождении изолированы 20 вахтовиков, контактировавшие с больным коронавирусом.
Политика
В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
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«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России
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Тенденция на расширение работы вне офиса, которая обсуждалась все последние годы, в один момент стала реальностью для миллионов работников по всему миру.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
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Задержан виновник взрыва в Магнитогорске
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России предрекли новый экономический кризис
Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падение цен на нефть и замедление деловой активности.
Армия и оружие
Учения войск РХБ защиты против коронавируса попали на видео
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