Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам разъяснили условия нерабочей недели

Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается. Минтруд перечислил категории работников и организаций, на которые режим нерабочей недели не распространяется.
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Минтруд объяснил, как россиянам оплатят нерабочую неделю

URA.Ruвчера в 21:07

Минтруд объяснил россиянам условия нерабочей недели

РИА Новости02:30

Минтруд: нерабочие дни не служат основанием для снижения зарплат

Вести.Ru00:22

Россиянам разъяснили условия нерабочей недели

Lenta.ruвчера в 21:30

Минтруд объяснил условия выходной недели

РЕН ТВ02:30

В Минтруде разъяснили условия оплаты труда на выходной неделе

Известиявчера в 17:30

Минтруд разъяснил условия оплаты труда на нерабочей неделе

ТАССвчера в 16:16
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Происшествия

В «Северстали» обнаружен первый заболевший коронавирусом

В компании "Северсталь" зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Интерфакс 03:25
Экономика

Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Газета.Ru вчера в 08:25
Экономика

МВФ и Украина достигли прогресса по дальнейшей финансовой поддержке

Международный валютный фонд и Украина достигли прогресса по вопросу о дальнейшей финансовой поддержке Киева, причем поддержка может оказаться больше, чем планировалось, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
РИА Новости вчера в 19:19
Армия и оружие

В Индонезии планируют купить 79 российских БТ-3Ф

Известно, что в апреле прошлого года корпус морской пехоты Индонезии заказал 21 бронетранспортер БТ-3Ф на 67,2 млн долларов, а также партию плавающих танков BMP3 °F на сумму 108 млн долларов, сообщает Defense Studies.
RuNews24.ru 01:56
Авто

Назвали самые «выносливые» бюджетные автомобили

Новые автомобили 25 марта в 11:21
Общество

ФАС выявила признаки картельного сговора продавцов гречки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки картельного сговора на рынке гречневой крупы, заявил глава ведомства Игорь Артемьев, передает «РИА Новости».
РБК 03:15
Гаджеты

27 марта стартует акция на беспроводной пылесос Dreame XR — скидка до 37 %

Бренд Dreame запускает акцию на свой новейший продукт 2020 года — беспроводной пылесос Dreame XR для профессиональной уборки дома.
3DNews 03:00
Общество

У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у певца Льва Лещенко подтвердился COVID-19.
РИА Новости 02:21
Энергетика

«Газпром» ударил по конкурентам в Европе

Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.
Lenta.ru вчера в 02:15
Общество

Страны G20 сделали заявления по итогам саммита

Страны-участницы G20 сделали заявления по итогам саммита, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 11:10
Экономика

Президент РФ предложил обложить налогом банковские вклады

В своем недавнем обращении к гражданам страны в связи с ситуацией с коронавирусом Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с инициативой ввести налог на банковские вклады.
Дербентские новости 03:18
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru 25 марта в 12:39
Общество

Силовики защищаются от коронавируса

Дополнительные меры по предупреждению распространения коронавируса в МВД вводятся с 27 марта.
Коммерсантъ вчера в 14:51
Экономика

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Каждая пятая компания собирается урезать своим сотрудникам зарплату, а каждая третья уже перевела штат на удаленный режим работы, снизив оклады или сократив штат.
Газета.Ru 02:41
Энергетика

WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Российская газета вчера в 23:52
Происшествия

Полицейские в Кузбассе выявили пятерых нарушителей режима самоизоляции

РИА Новости 03:16
Происшествия

В Петербурге выявили 22 нарушителя карантина

Полиция и Роспотребнадзор выявили в Санкт-Петербурге 22 нарушителя карантина по коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:39
Общество

Губернатор Хакасии ушел на карантин

Губернатор республики Хакасия Валентин Коновалов в своем Facebook сообщил, что ушел на карантин.
ТВК 01:01
Общество

В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Газета.Ru 01:26
Здоровье

В США захотели запретить реанимацию больных с коронавирусом

Отдельно врачи отмечают, что нехватка средств индивидуальной защиты и необходимость быстрого реагирования на состояние пациента в реанимации значительно повышает вероятность заражения врачей, и, как следствие, других пациентов, у которых COVID-19 протекает в более легких формах.
Lenta.ru 03:29
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
Футбол

Нойер может стать игроком «Челси»

Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер может стать игроком лондонского "Челси", сообщает Bild.
Газета.Ru 02:34
Происшествия

На Ямале 20 вахтовиков с подозрением на коронавирус вывезли в Надым

В четверг компания сообщила, что на Бованенковском месторождении изолированы 20 вахтовиков, контактировавшие с больным коронавирусом.
РИА Новости 01:49
Политика

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 15:49
Кино

«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России

Газета.Ru вчера в 06:42
Общество

Вирусная революция: как пандемия изменит наш мир

Тенденция на расширение работы вне офиса, которая обсуждалась все последние годы, в один момент стала реальностью для миллионов работников по всему миру.
РБК 03:39
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru 25 марта в 23:03
Происшествия

Задержан виновник взрыва в Магнитогорске

Вести.Ru 02:03
Экономика

России предрекли новый экономический кризис

Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падение цен на нефть и замедление деловой активности.
Lenta.ru 03:08
Армия и оружие

Учения войск РХБ защиты против коронавируса попали на видео

Российские войска радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты с 25 по 28 марта проводят учения по локализации угроз, связанных с распространением опасных инфекций, в частности коронавируса.
Lenta.ru вчера в 06:06
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