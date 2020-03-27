Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается. Минтруд перечислил категории работников и организаций, на которые режим нерабочей недели не распространяется.

Экономика Силуанов разъяснил налог на проценты по банковским вкладам Министр финансов России Антон Силуанов разъяснил, в каких случаях будет взиматься налог на проценты по банковским вкладам более 1 млн рублей.

Происшествия В Подмосковье задержали следователя при получении особо крупной взятки Следователь из подмосковного Красногорска задержан при получении взятки в размере 5 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

Общество Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

Общество В России введут штрафы за нарушение карантина Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.

Политика Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.

Общество В Челябинской области выявили девять новых случаев коронавируса Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у девяти жителей Челябинской области, сообщил журналистам глава региона Алексей Текслер.

Политика Росгвардия предотвратила кражи на 25 миллионов рублей в 2019 году "Благодаря бдительности военнослужащих войск национальной гвардии РФ в 2019 году предотвращено хищение материальных средств с охраняемых объектов на сумму, превышающую 25 миллионов рублей, задержаны около 8 тысяч нарушителей пропускного режима", - рассказали в пресс-службе.

Общество Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года "Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Политика Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России «Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Общество Борис Акунин заболел коронавирусом 63-летний писатель Григорий Чхартишвили, публикующий романы под псевдонимом Борис Акунин, рассказал у себя в фейсбуке, что заразился коронавирусом.

Политика Посла России вызвали в МИД Польши Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.

Общество В администрации и Управделами президента выявили случаи коронавируса Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК о выявленных случаях заражения коронавирусом в администрации президента и УДП.

Авто Nissan привезет в РФ бюджетный кроссовер Datsun Magnite Новый компактный кроссовер Nissan Magnite, который, будет меньше в размерах и дешевле по цене чем Juke, появится в нашей стране под брендом Datsun.