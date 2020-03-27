Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам разъяснили условия нерабочей недели

Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается. Минтруд перечислил категории работников и организаций, на которые режим нерабочей недели не распространяется.
Читать в источнике
Комментировать717

Подробнее о событии

Россиянам разъяснили условия нерабочей недели

Lenta.ruвчера в 21:30

Минтруд объяснил условия оплаты труда во время нерабочей недели

Коммерсантъвчера в 23:55

Минтруд разъяснил условия нерабочей недели

РИА Новостивчера в 23:21

Минтруд: нерабочие дни не служат основанием для снижения зарплат

Вести.Ru00:22

Минтруд объяснил, как россиянам оплатят нерабочую неделю

URA.Ruвчера в 21:07

В Минтруде разъяснили условия оплаты труда на выходной неделе

Известиявчера в 17:30

Минтруд разъяснил условия оплаты труда на нерабочей неделе

ТАССвчера в 16:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 02:15, Ашберн
Экономика

Силуанов разъяснил налог на проценты по банковским вкладам

Министр финансов России Антон Силуанов разъяснил, в каких случаях будет взиматься налог на проценты по банковским вкладам более 1 млн рублей.
RT на русском вчера в 16:51
Происшествия

В Подмосковье задержали следователя при получении особо крупной взятки

Следователь из подмосковного Красногорска задержан при получении взятки в размере 5 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.
РИА Новости вчера в 23:07
Политика

Трамп рассказал о сотрудничестве с Китаем по ситуации с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином по поводу коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru 01:59
Происшествия

В Петербурге в детсаду умерла трехлетняя девочка

Тело трехлетней девочки нашли в детском саду в Калининском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело.
ТАСС вчера в 08:54
Общество

Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса

Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Ведомости вчера в 14:08
Общество

Глава Минздрава сообщил о состоянии Льва Лещенко

Состояние здоровья народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который находится в реанимации с воспалением легких, улучшилось.
РБК вчера в 17:48
Культура

Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов

Дни24 вчера в 01:52
Происшествия

В Магнитогорске задержан предполагаемый виновник взрыва в жилом доме

В Магнитогорске задержан мужчина, который принес газовый баллон в квартиру, где произошел взрыв.
Российская газета 01:56
Общество

Мишустин поручил закрыть курортные гостиницы и пансионаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня.
Lenta.ru вчера в 19:13
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Политика

Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Газета.Ru 25 марта в 13:20
Общество

В Челябинской области выявили девять новых случаев коронавируса

Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у девяти жителей Челябинской области, сообщил журналистам глава региона Алексей Текслер.
РИА Новости 01:57
Здоровье

Второго пациента в Коммунарке подключили к аппарату ИВЛ

Ещё один больной COVID-19 подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
News.ru вчера в 10:08
Политика

Росгвардия предотвратила кражи на 25 миллионов рублей в 2019 году

"Благодаря бдительности военнослужащих войск национальной гвардии РФ в 2019 году предотвращено хищение материальных средств с охраняемых объектов на сумму, превышающую 25 миллионов рублей, задержаны около 8 тысяч нарушителей пропускного режима", - рассказали в пресс-службе.
РИА Новости вчера в 23:54
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости вчера в 09:54
Единоборства

Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом

Скандально известный российской боец смешанного стиля Александр Емельяненко продолжил критиковать соотечественника Александра Шлеменко.
ProstoProSport вчера в 14:46
Театры

Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького

Neva.Today 24 марта в 22:59
Политика

Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России

«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
RT на русском вчера в 07:14
Игры

Half-Life: Alyx запустили без VR

Live24 вчера в 09:51
Общество

Борис Акунин заболел коронавирусом

63-летний писатель Григорий Чхартишвили, публикующий романы под псевдонимом Борис Акунин, рассказал у себя в фейсбуке, что заразился коронавирусом.
Полит.ру вчера в 10:57
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости вчера в 08:42
Энергетика

WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить.
Российская газета вчера в 23:52
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском вчера в 08:06
Общество

В администрации и Управделами президента выявили случаи коронавируса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК о выявленных случаях заражения коронавирусом в администрации президента и УДП.
РБК вчера в 16:18
Политика

Латвийские украинцы вступили в конфликт с Киевом из-за России

Посол Украины в Латвии Александр Мищенко, назначенный в страну в 2019 году, грозится уничтожить местные сообщества украинцев из-за пророссийской позиции.
Piter.tv вчера в 12:48
Шоу-бизнес

Глафира Тарханова шокировала фанатов результатами строгой диеты

iReactor вчера в 05:48
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru вчера в 16:12
Общество

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами с полуночи 27 марта 2020 года.
P1spb.ru вчера в 01:56
Авто

Nissan привезет в РФ бюджетный кроссовер Datsun Magnite

Новый компактный кроссовер Nissan Magnite, который, будет меньше в размерах и дешевле по цене чем Juke, появится в нашей стране под брендом Datsun.
Тарантас Ньюс 25 марта в 11:16
Общество

У 29 прибывших из Таиланда жителей Сахалина подозревают коронавирус

Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 08:54 — REGNUM Глава Сахалина Валерий Лимаренко прокомментировал желание изолированных после прибытия из Таиланда островитян покинуть обсерватор и находиться на самоизоляции дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM 01:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное