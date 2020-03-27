Коронавирус
Lenta.ruРоссиянам разъяснили условия нерабочей недели
Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается. Минтруд перечислил категории работников и организаций, на которые режим нерабочей недели не распространяется.
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Экономика
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Тело трехлетней девочки нашли в детском саду в Калининском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело.
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Состояние здоровья народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который находится в реанимации с воспалением легких, улучшилось.
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Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов
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Общество
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Политика
Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
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В Челябинской области выявили девять новых случаев коронавируса
Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у девяти жителей Челябинской области, сообщил журналистам глава региона Алексей Текслер.
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Второго пациента в Коммунарке подключили к аппарату ИВЛ
Ещё один больной COVID-19 подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
Политика
Росгвардия предотвратила кражи на 25 миллионов рублей в 2019 году
"Благодаря бдительности военнослужащих войск национальной гвардии РФ в 2019 году предотвращено хищение материальных средств с охраняемых объектов на сумму, превышающую 25 миллионов рублей, задержаны около 8 тысяч нарушителей пропускного режима", - рассказали в пресс-службе.
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом
Скандально известный российской боец смешанного стиля Александр Емельяненко продолжил критиковать соотечественника Александра Шлеменко.
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Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького
Политика
Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России
«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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Общество
Борис Акунин заболел коронавирусом
63-летний писатель Григорий Чхартишвили, публикующий романы под псевдонимом Борис Акунин, рассказал у себя в фейсбуке, что заразился коронавирусом.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
Энергетика
WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши
Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
Общество
В администрации и Управделами президента выявили случаи коронавируса
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК о выявленных случаях заражения коронавирусом в администрации президента и УДП.
Политика
Латвийские украинцы вступили в конфликт с Киевом из-за России
Посол Украины в Латвии Александр Мищенко, назначенный в страну в 2019 году, грозится уничтожить местные сообщества украинцев из-за пророссийской позиции.
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Глафира Тарханова шокировала фанатов результатами строгой диеты
Общество
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
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Авто
Nissan привезет в РФ бюджетный кроссовер Datsun Magnite
Новый компактный кроссовер Nissan Magnite, который, будет меньше в размерах и дешевле по цене чем Juke, появится в нашей стране под брендом Datsun.
Общество
У 29 прибывших из Таиланда жителей Сахалина подозревают коронавирус
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 08:54 — REGNUM Глава Сахалина Валерий Лимаренко прокомментировал желание изолированных после прибытия из Таиланда островитян покинуть обсерватор и находиться на самоизоляции дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.