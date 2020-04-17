Это только на первичное жильё, кто первый раз берет эту ипотеку. И это только жильё комфорт-класса, мы будем вносить предложение, что под комфорт-классом мы подразумеваем ограничение цены.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин предложил облегчить выплату ипотеки, запустив льготную программу. В рамках такой программы россияне смогу приобрести жилье комфорт-класса по ставке 6,5%.

Кино Режиссер «Заражения» займется восстановлением кинопроизводства в США Автор фильма-катастрофы «Заражение» Стивен Содерберг возглавил комитет Гильдии режиссеров США по восстановлению кинопроизводства в стране, пишет издание Variety со ссылкой на заявление организации. 1

Политика Совфед одобрил отмену пошлины за гражданство РФ для жителей Донбасса Москва, 17 апреля 2020, 16:08 — REGNUM Совфед одобрил закон, освобождающий желающих получить гражданство РФ жителей ЛНР и ДНР от уплаты пошлины за оформление документа, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

Экономика Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе. 508

Экономика Снижение ключевой ставки допустил ЦБ Еще в начале апреля Набиуллина заявляла, что текущая ключевая ставка повышаться не будет, но тогда представитель ЦБ не называла никаких конкретных сроков и цифр. 222

Космос Обнаружена очень похожая на Землю экзопланета Вашингтон, 16 апреля 2020, 12:00 — REGNUM Ученые из США и Европы обнаружили скалистую экзопланету, которая, похоже, очень похожа на Землю по размеру и температуре. 8

Общество В Италии число излечившихся от коронавируса за сутки побило рекорд Сразу два рекорда по снижению распространения коронавируса в Италии достигнуты в пятницу: число новых случаев за сутки стало наиболее низким с начала эпидемии (+355), а рост числа выздоровлений – самым резким (+2563). 1

Наука Объяснена опасность диабета для больных коронавирусом Ученые медики объяснили как сахарный диабет ухудшает состояние здоровья человека при заражении COVID-19. 7

Политика Помпео и Лавров провели телефонный разговор «Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Лавров обсудили последующие шаги в двустороннем диалоге по стратегической стабильности, принимая во внимание пандемию COVID-19», — говорится в её заявлении.

Шоу-бизнес Умерла звезда фильма «Июльский дождь» Евгения Уралова Советская и российская актриса Евгения Уралова умерла на 80-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Театра имени Ермоловой. 5

Общество Безработным России установили максимальные выплаты Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ об установлении выплат безработным в максимальном размере. 1,4K

Гаджеты AMD готовит четырёхъядерные Ryzen 3 на архитектуре Zen 2 Летом прошлого года компания AMD выпустила настольные процессоры Ryzen 3000 семейства Matisse на архитектуре Zen 2. В данную серию изначально вошли модели Ryzen 5, Ryzen 7 и Ryzen 9, а вот новых Ryzen 3 в ней не оказалось. 3

Политика Совфед одобрил смену даты окончания Второй мировой войны Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)». 93

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 1,4K

Космос США осуществят первый с 2011 года пилотируемый запуск в космос 27 мая Первый испытательный пилотируемый полет корабля Crew Dragon состоится 27 мая, сообщил в пятницу директор НАСА Джим Брайденстайн.

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 490

Политика Василий Уткин отказал Крыму в российском гражданстве: «Сложно принять» "Позавчера Уткин проиграл батл Соловьёву, а вчера, побежав в эфир к жене Гордона - подавляющему большинству граждан России", - высказалась в соцсетях на очередное заявление спортивного комментатора журналистка Юлия Витязева. 123

Транспорт РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается на сайте холдинга. 1