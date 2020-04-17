Недвижимость
ТК ЗвездаРоссиянам разъяснили условия получения льготной ипотеки под 6,5%
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин предложил облегчить выплату ипотеки, запустив льготную программу. В рамках такой программы россияне смогу приобрести жилье комфорт-класса по ставке 6,5%.
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Это только на первичное жильё, кто первый раз берет эту ипотеку. И это только жильё комфорт-класса, мы будем вносить предложение, что под комфорт-классом мы подразумеваем ограничение цены.
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