Недвижимость

ТК ЗвездаТК ЗвездаРоссиянам разъяснили условия получения льготной ипотеки под 6,5%

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин предложил облегчить выплату ипотеки, запустив льготную программу. В рамках такой программы россияне смогу приобрести жилье комфорт-класса по ставке 6,5%.
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Марат Хуснуллин
Это только на первичное жильё, кто первый раз берет эту ипотеку. И это только жильё комфорт-класса, мы будем вносить предложение, что под комфорт-классом мы подразумеваем ограничение цены.
— Марат ХуснуллинРИА Новости 10:35

Подробнее о событии

Льготную ипотеку под 6,5% можно будет получить лишь раз

Фонтанка.Ру11:33

Хуснуллин: уже имеющуюся ипотеку нельзя рефинансировать под 6,5%

Комсомольская правда10:57

Хуснуллин: льготная ипотека под 6,5% будет выдаваться разово

News.ru11:19

Хуснуллин заявил, что ипотека под 6,5% будет выдаваться разово

ТАСС11:09

Россиянам разъяснили, как будут выдавать ипотеку под 6,5%

Телеканал 360°11:26

Хуснуллин: льготная ипотека под 6,5% применима только к новым кредитам

РИА Новости10:35

Льготная ипотека под 6,5% затронет только новые кредиты и строящееся жилье

Интерфакс11:18
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Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации с 21 января 2020 года. Кандидат экономических наук.
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