Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам рекомендовали заниматься сексом для иммунитета

Российский иммунолог, академик РАН Валерий Черешнев рекомендовал занятие сексом для поддержания иммунитета при пандемии коронавируса. Об этом он заявил в интервью «Российской газете». По его словам, «это мощнейшая разрядка, так что для иммунной системы это безусловная польза».
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с чего всё началось

Академик Черешнев: Как подготовить организм к встрече с вирусом

С этими вопросами "РГ" обратилась к академику РАН, ученому-иммунологу Валерию Черешневу.
Российская газета00:00

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Иммунолог РАН посоветовал заниматься сексом для укрепления иммунитета

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Академик РАН рассказал о пользе секса в период эпидемии коронавируса

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Россиянам рекомендовали заниматься сексом для иммунитета

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Иммунолог посоветовал для укрепления здоровья чаще заниматься сексом

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Иммунолог прописал россиянам секс при пандемии коронавируса

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Общество

Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным

Как сообщает ToDay News Ufa, у жесткого карантина есть обратная опасная сторона.
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Экономика

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Политика

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Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности Турции закупить американские зенитные ракетные комплексы Patriot на определённых условиях, но при этом отметил, что позиция Анкары по российским ЗРК С-400 не изменилась, передаёт РИА Новости.
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Цена нефти Brent упала ниже $30 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне этого года на бирже ICE в Лондоне упала на 6,4%, до $29,82 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:15 мск.
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Обама поддержал кандидатуру Байдена на пост президента США

Экс-президент США Барак Обама поддержал кандидатуру своего бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на пост президента страны.
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В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым

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Малый и средний бизнес освободят на полгода от уплаты налогов и сборов

Предприятия малого и среднего бизнеса получат годовую отсрочку на уплату налогов и сборов, платежи по которым будут назначены в ближайшие шесть месяцев.
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ВОЗ: пик заболеваемости коронавирусом в мире еще не пройден

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Черешнев Валерий Александрович
Учёный
Советский и российский учёный-иммунолог. Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент АН СССР, академик и член Президиума Российской академии наук. Основатель ИЭГМ УрО РАН, директор ИИФ УрО РАН. Депутат Государственной Думы РФ V и VI созывов, председатель комитета по науке и наукоёмким технологиям. Член президиума центрального совета партии «Справедливая Россия», президент Российского общества иммунологов.
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