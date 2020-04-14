Общество
Lenta.ruРоссиянам рекомендовали заниматься сексом для иммунитета
Российский иммунолог, академик РАН Валерий Черешнев рекомендовал занятие сексом для поддержания иммунитета при пандемии коронавируса. Об этом он заявил в интервью «Российской газете». По его словам, «это мощнейшая разрядка, так что для иммунной системы это безусловная польза».
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с чего всё началось
С этими вопросами "РГ" обратилась к академику РАН, ученому-иммунологу Валерию Черешневу.Российская газета00:00
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Половая жизнь в условиях карантина: интеллектуальный мастурбатор и умный вибратор
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Экс-президент США Барак Обама поддержал кандидатуру своего бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на пост президента страны.
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МИД заявил о попавших в сложное положение в США российских школьниках
В США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью выехали из России с целью обучения в учебных заведениях Соединённых Штатов.
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Пропуск для поездок на работу выдается сроком до 30 апреля включительно, количество поездок по нему не ограничено.
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Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
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Предприятия малого и среднего бизнеса получат годовую отсрочку на уплату налогов и сборов, платежи по которым будут назначены в ближайшие шесть месяцев.
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ВОЗ: пик заболеваемости коронавирусом в мире еще не пройден
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Министр юстиции связал бунт в колонии Ангарска с шантажом осужденных
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