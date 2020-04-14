Здоровье

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам рекомендовали заниматься сексом для иммунитета

Российский иммунолог, академик РАН Валерий Черешнев рекомендовал занятие сексом для поддержания иммунитета при пандемии коронавируса. Об этом он заявил в интервью «Российской газете». По его словам, «это мощнейшая разрядка, так что для иммунной системы это безусловная польза».
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с чего всё началось

Академик Черешнев: Как подготовить организм к встрече с вирусом

С этими вопросами "РГ" обратилась к академику РАН, ученому-иммунологу Валерию Черешневу.
Российская газета00:00

Подробнее о событии

Россиянам рекомендовали заниматься сексом для иммунитета

Lenta.ru05:46

Половая жизнь в условиях карантина: интеллектуальный мастурбатор и умный вибратор

Московский Комсомолец08:47

Иммунолог прописал россиянам секс при пандемии коронавируса

Национальная служба новостей07:27

Академик РАН рассказал о пользе секса в период эпидемии коронавируса

ФАН07:06

Иммунолог РАН посоветовал заниматься сексом для укрепления иммунитета

Известия09:12

Иммунолог посоветовал для укрепления здоровья чаще заниматься сексом

Говорит Москва05:28

Академик РАН дал рекомендации для укрепления иммунитета

РИА Новости05:25
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Общество

Начал работать сервис по оформлению пропусков в Москве

Оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте начали в Москве, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО вчера в 02:41
2,4K
Гаджеты

Xiaomi представила беспроводные наушники Redmi AirDots S

Компания Xiaomi представила новые наушники под названием Redmi AirDots S. Внешне наушники ничем не отличаются от предшествующей модели, но технически стали больше напоминать Apple AirPods Ключевое отличие новых Redmi AirDots S заключается в изменении способа подключения к источнику звука.
TechFusion 12:12
Общество

ЕГЭ могут снова перенести после майских праздников

Решение примут после майских праздников исходя из ситуации с коронавирусом.
Телеканал 360° 11:02
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Экономика

В России могут временно запретить импорт дешевого бензина

Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 01:19
3,3K
Общество

Российский физик-ядерщик Тлисов умер в больнице в Коммунарке

Российский физик, участник крупных международных научных экспериментов, научный сотрудник Лаборатории моделирования физических процессов Института ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН), кандидат физико-математических наук Данила Тлисов умер в московской больнице в Коммунарке, которая является базой для лечения пациентов с коронавирусом в столице.
ТАСС 10:04
13
Общество

Роструд заявил о незаконности неоплачиваемого отпуска на самоизоляции

Москва, 14 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Работодатель не имеет права отправлять работников в отпуск без сохранения заработной платы на время нерабочих дней до 30 апреля.
REGNUM 11:58
2,1K
Здоровье

Рошаль призвал СК прекратить проверку больницы в Уфе

Президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль призвал Следственный комитет прекратить проверку в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе, сообщила пресс-служба палаты.
РИА Новости 12:37
49
Общество

Дипломаты США сообщали о проблемах с безопасностью в лаборатории в Ухани

Сотрудники американского посольства в Китае задолго до пандемии коронавируса предупреждали о том, что в лаборатории города Ухань, который стал очагом вспышки COVID-19, есть проблемы с соблюдением мер безопасности.
News.ru 11:50
Экономика

Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета 12:03
313
Общество

Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров

Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего.
Российская газета 08:36
1,1K
Экономика

Эксперты крупнейших банков: Коронавирус обрушит экономику США на 40%

Крупнейшие банки обновили прогнозы по поводу падения экономики США, которая, по их подсчетам, рухнет на 35-40%.
МонаВиста 09:02
11
Общество

Генпрокурор поручил реагировать на завышение цен на гречку и сахар

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам регионов незамедлительно реагировать на сведения о завышении цен на социально значимую продукцию, в том числе муку, гречу и сахар, сообщается на сайте надзорного ведомства.
РБК 12:36
1
Происшествия

СК возбудил дело из-за публикации фейка в паблике «Омбудсмен полиции»

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело о заведомо ложной информации о распространении коронавируса.
Российская газета 02:44
301
Общество

Министр юстиции назвал причину бунта в иркутской колонии

О бунте в колонии в Иркутской области стало известно 10 апреля, после того как на территории колонии случился пожар.
Ведомости 11:10
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Энергетика

Нефть марки Brent опустилась на торгах ниже $30 за баррель

Стоимость контрактов на нефть марки Brent c поставкой в июне на лондонской бирже ICE в упала на 5,5% и составила $29,94 за баррель.
Известия 12:13
40
Общество

В Подмосковье изменили правила оформления пропусков

О введении новых правил оформления электронных разрешений сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Подмосковья.
Lenta.ru 10:59
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Политика

Путин пригрозил губернаторам посадками до 7 лет

Путин пригрозил губернаторам статьей за преступную халатность в случае, если они "недоработают" в борьбе с коронавирусом.
Московский Комсомолец вчера в 11:31
477
Общество

Кафе в Москве забетонировали не из-за карантинных мер

В центре Москвы забетонировали кафе. «Самса халяль» на Таганке продолжала работать, несмотря на запрет суда и режим самоизоляции.
Собеседник 10:46
91
Политика

Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
RT на русском 08:20
3,1K
Интернет

Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка

Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС вчера в 06:01
54
Общество

Более 30 работников Большого театра заразились коронавирусом

По словам Урина, у 34 сотрудников театра тест на коронавирус оказался положительным.
VSE42.RU 00:57
321
Общество

В Саратовской области разрешат работать парикмахерским

В ближайшее время в Саратовской области возобновят свою работу парикмахерские, салоны оптики и мастерские по ремонту обуви, которые были закрыты по решению властей в рамках антикоронавирусных мер.
Saratovnews 11:10
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Экономика

МВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии

По прогнозу МВФ, российская экономика по итогам 2020 г. сократится на 5,5% после роста на 1,3% в прошлом году.
Ведомости 08:46
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Политика

Кадыров ответил на критику «Новой газеты»

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику «Новой газеты» в статье «Смерть от коронавируса – меньшее зло».
Lenta.ru вчера в 20:29
1,5K
Общество

Правительство временно сняло ограничение на торговлю масками

Третьего апреля был выбран единый поставщик этой продукции ("Росхимзащита"), а также вводились ограничения на оптовую и розничную торговлю этими и некоторыми другими медицинскими изделиями: марлей, бахилами, халатами и защитными комплектами.
РИА Новости 06:37
3,7K
Политика

Более 70 российских школьников застряли в США

В посольство России в США обратились более 70 российских школьников: они застряли в стране и не могут получить помощь.
Lenta.ru 12:07
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Происшествия

В Брянске выписали пятерых детей, вылечившихся от коронавируса

В Брянске из больницы выписали пятерых детей, которых вылечили от коронавирусной инфекции.
БрянскToday 09:12
19
Общество

Валуев ответил на критику Познера о депутатской работе спортсменов

РБК 05:50
191
Общество

«Яндекс.Карты» начали показывать размер очереди в супермаркетах

Сервис «Яндекс.Карты» позволит узнать размер очереди в магазине в режиме реального времени.
BFM.ru 07:09
96
Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
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Черешнев Валерий Александрович
Учёный
Советский и российский учёный-иммунолог. Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент АН СССР, академик и член Президиума Российской академии наук. Основатель ИЭГМ УрО РАН, директор ИИФ УрО РАН. Депутат Государственной Думы РФ V и VI созывов, председатель комитета по науке и наукоёмким технологиям. Член президиума центрального совета партии «Справедливая Россия», президент Российского общества иммунологов.
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