Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам рекомендовали заниматься сексом для иммунитета

Российский иммунолог, академик РАН Валерий Черешнев рекомендовал занятие сексом для поддержания иммунитета при пандемии коронавируса. Об этом он заявил в интервью «Российской газете». По его словам, «это мощнейшая разрядка, так что для иммунной системы это безусловная польза».
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с чего всё началось

Академик Черешнев: Как подготовить организм к встрече с вирусом

С этими вопросами "РГ" обратилась к академику РАН, ученому-иммунологу Валерию Черешневу.
Российская газета00:00

Подробнее о событии

Академик РАН: Иммунитет помогут укрепить секс, женьшень и экстракт пантов благородного оленя

Фонтанка.Ру05:47

Половая жизнь в условиях карантина: интеллектуальный мастурбатор и умный вибратор

Московский Комсомолец08:47

Иммунолог прописал россиянам секс при пандемии коронавируса

Национальная служба новостей07:27

Иммунолог РАН посоветовал заниматься сексом для укрепления иммунитета

Известия09:12

Россиянам рекомендовали заниматься сексом для иммунитета

Lenta.ru05:46

Иммунолог посоветовал для укрепления здоровья чаще заниматься сексом

Говорит Москва05:28

Академик РАН дал рекомендации для укрепления иммунитета

РИА Новости05:25
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 15:46, Ашберн
Общество

Начал работать сервис по оформлению пропусков в Москве

Оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте начали в Москве, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО вчера в 02:41
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Политика

Трамп раскритиковал действия главы Нью-Йорка по борьбе с коронавирусом

Американский президент Дональд Трамп не намерен предоставлять независимость губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в борьбе с коронавирусом.
Аргументы и Факты 12:15
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Транспорт

Прокурор Москвы предупредил компании такси о необходимости проверять пропуска у пассажиров

Прокурор Москвы Денис Попов предупредил руководителей трех крупных столичных таксокомпаний о недопустимости перевозки заказавших такси пассажиров без проверки пропуска.
ТАСС 13:33
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Юран о словах Алиева про Крым: «Человек либо невменяемый, либо могу пожелать ему, чтобы закусывал»

Человек либо невменяемый, либо могу пожелать ему, чтобы закусывал.
Sports.ru 11:25
Общество

Названы места повышенной опасности заражения коронавирусом

Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев в интервью АиФ.ru поделился рейтингом мест с самым высоким риском заражения коронавирусом.
ГТРК Марий Эл 03:15
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Армия и оружие

США не сочли пуски ракет Северной Кореей провокационными

Напомним, что в КНДР 14 апреля в течение 40 минут были запущены несколько противокорабельных ракет в сторону Японского моря, чтобы показать готовность наносить упреждающие удары по кораблям вероятного противника.
Российская газета 15:38
Общество

Подмосковная полиция переведена на усиленный режим несения службы

Подмосковная полиция переведена на усиленный режим несения службы.
Вести ФМ 14:31
Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
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Политика

Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны

Согласно документу, в России вводится новый день воинской славы 3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год), одновременно упраздняется действующая сейчас памятная дата 2 сентября.
Российская газета 06:28
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Происшествия

В Ленобласти завели дело о «коронавирусном» хостеле для мигрантов

Следственное управление СКР по Ленинградской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту массового заражения коронавирусом мигрантов, которые проживали в хостеле в деревне Новосергиевка.
Инфо24 14:15
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Общество

Особое мнение: Кирилл Мартынов

Кирилл Мартынов, редактор отдела политики "Новой газеты" был сегодня в программе "Особое мнение".
Эхо Москвы 12:58
Происшествия

В Севастополе выявили новый случай коронавируса

Число выявленных носителей коронавируса в Севастополе увеличилось до восьми, вернувшийся из Москвы севастополец заразил свою мать, сообщил врио главы города Михаил Развожаев.
РИА Новости 10:03
18
Экономика

Правительство России предложило ограничить стоимость ипотеки

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий ограничение полной стоимости жилищных кредитов (ПСК).
Lenta.ru 04:06
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Общество

«МегаФон» подключал платную услугу вместо пропуска

Как сообщают «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Московской области, которые отправляли смс на номер 0250 для получения электронного пропуска на передвижение в период действия режима самоизоляции, оказались подписаны на платную информационно-развлекательную услугу.
Популярная механика 04:50
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Политика

МИД: десятки школьников из России оказались в сложной ситуации в США

Несколько десятков российских школьников, прибывших осенью 2019 г. в США для обучения в американских образовательных учреждениях, оказались в сложном положении в условиях распространения коронавируса, сообщил МИД России.
Ведомости 13:32
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Кино

Сериал «Зулейха открывает глаза» вышел в свет

В сериале рассказывается о раскулачивании - трудном и жестоком явлении, социальном бедствии 1930-х годов прошлого века.
Ревизор.ру 05:01
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Авто

Россия через 15 лет утроит производство легковых автомобилей

Газета.Ru 14:18
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Политика

Кадыров ответил на критику «Новой газеты»

Lenta.ru вчера в 20:29
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Экономика

Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета 12:03
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Здоровье

Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 30%

Растет число людей в РФ, у которых коронавирус протекает бессимптомно, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире "Первого канала" во вторник.
Интерфакс 14:47
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Игры

EA продолжает тизерить анонс по Crysis

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Политика

Захарова призвала США привлечь New York Times к ответственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания New York Times.
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Общество

Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим

Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 12:15
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Шоу-бизнес

Седокова высказалась о браке Меладзе и Брежневой

Певица Анна Седокова в прямом эфире Instagram назвала продюсера Константина Меладзе манипулятором.
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Общество

Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказал о ее эффектах

О своих ощущениях после введенной вакцины и об эффектах препарата испытательница рассказала The Telegraph.
Lenta.ru 13:06
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Политика

В США заявили о природном происхождении коронавируса

В Пентагоне заявили, что коронавирусная инфекция, вероятнее всего, появилась по естественным причинам, а не при помощи человека.
Газета.Ru 15:27
Политика

Зеленский заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом на Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией, и резкого скачка заболеваемости не произошло благодаря сознательности граждан, об этом он сказал во время своего видеообращения.
РИА Новости 13:09
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Общество

В ВОЗ заявили, что пик пандемии коронавируса еще не пройден

Пандемия коронавируса в мире еще не достигла пика, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.
Православие и Мир 10:54
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Здоровье

В ВОЗ оценили возможность повторного заражения Covid-19

Ранее врач назвал топ-5 мест, наиболее опасных для заражения коронавирусной инфекцией.
Mockva.ru вчера в 22:04
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Общество

Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией

Ведущая напомнила, что пять недель назад между Эр-Риядом и Москвой произошел «довольно неприятный развод», и уточнила, в каком состоянии сейчас отношения между странами, спросив, может ли ценовая война потенциально возобновиться через пару лет.
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Черешнев Валерий Александрович
Учёный
Советский и российский учёный-иммунолог. Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент АН СССР, академик и член Президиума Российской академии наук. Основатель ИЭГМ УрО РАН, директор ИИФ УрО РАН. Депутат Государственной Думы РФ V и VI созывов, председатель комитета по науке и наукоёмким технологиям. Член президиума центрального совета партии «Справедливая Россия», президент Российского общества иммунологов.
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