Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам рекомендовали заниматься сексом для иммунитета

Российский иммунолог, академик РАН Валерий Черешнев рекомендовал занятие сексом для поддержания иммунитета при пандемии коронавируса. Об этом он заявил в интервью «Российской газете». По его словам, «это мощнейшая разрядка, так что для иммунной системы это безусловная польза».
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с чего всё началось

Академик Черешнев: Как подготовить организм к встрече с вирусом

С этими вопросами "РГ" обратилась к академику РАН, ученому-иммунологу Валерию Черешневу.
Российская газета00:00

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Иммунолог РАН посоветовал заниматься сексом для укрепления иммунитета

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Половая жизнь в условиях карантина: интеллектуальный мастурбатор и умный вибратор

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Академик РАН дал рекомендации для укрепления иммунитета

РИА Новости05:25

Академик РАН: Иммунитет помогут укрепить секс, женьшень и экстракт пантов благородного оленя

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Россиянам рекомендовали заниматься сексом для иммунитета

Lenta.ru05:46

Иммунолог посоветовал для укрепления здоровья чаще заниматься сексом

Говорит Москва05:28

Иммунолог прописал россиянам секс при пандемии коронавируса

Национальная служба новостей07:27
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Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 11:15, Ашберн
Общество

Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров

Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего.
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Общество

Китайские медэксперты оценили действия России в борьбе с коронавирусом

Медицинские эксперты из Китая, которые прибыли в Россию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, оценили меры против коронавируса, принятые российскими властями.
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На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
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Политика

Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
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Губернатор Куйвашев поручил мэрам читать комментарии в своем Instagram

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил главам муниципальных образований и управляющим округами искать жалобы горожан в комментариях под его сообщениями в Instagram.
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Авто

Новый Nissan X-Trail появится этой осенью

Автоновости дня 07:09
Общество

Почти миллион пропусков на передвижение по Москве аннулируют

Почти миллион цифровых пропусков на передвижение по Москве из 3,2 млн оформленных будут аннулированы.
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Политика

Трамп обвинил губернатора Нью-Йорка в сепаратизме

Президент США Дональд Трамп назвал губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо неблагодарным и обвинил в сепаратизме.
ИА Красная Весна 10:21
Общество

Врач рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве сложилась парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:35
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Общество

Названа доля оставшихся без работы из-за коронавируса москвичей

Подсчитана доля москвичей, которые остались без работы из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».
Lenta.ru 10:45
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Общество

Правительство временно сняло ограничения на продажу медицинских масок

Правительство приостановило действие своего постановления об ограничениях на торговлю медицинскими масками и о введении единого поставщика масок в лице структуры «Ростеха».
Ведомости 06:29
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Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
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Лавров прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

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По словам Путина, падение розничной торговли на фоне распространения коронавируса в России составило 35%.
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Общество

Крупнейшие рестораторы решили взять спасение отрасли на себя

Подписать декларацию предлагается и рестораторам, и арендодателям.
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Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
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Глава Белоруссии призвал не "размывать основы" ЕАЭС. Александр Лукашенко призвал союзников сплотиться против коронавируса.
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Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
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ВОЗ: Пик коронавируса в мире еще не наступил

Пандемия коронавируса еще не дошла до своего пика в мире, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.
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Стало известно о неутешительном прогнозе по состоянию Бабкиной

Стало известно о неутешительном прогнозе по состоянию народной артистки России Надежды Бабкиной.
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Томские ученые создали прибор для передачи боли виртуально

Томские ученые создали устройство для передачи боли посредством виртуальной реальности.
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Происшествия

В Новосибирске умер первый пациент с коронавирусом

В Новосибирске скончался первый пациент с подтвержденным коронавирусом.
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МВФ предсказал наихудший спад мирового ВВП после Великой депрессии

«Очень вероятно, что в этом году мировая экономика испытает самую глубокую рецессию со времен Великой депрессии [1929–1933 годов]», — указала Гопинат, уточнив, что кризис 2020 года можно было бы назвать «Великой самоизоляцией» или «Великим карантином».
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Total War: Shogun 2 скоро станет бесплатной в Steam

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Обновление Journey’s End для Terraria выйдет 16 мая

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Администратор паблика «Омбудсмен полиции» сообщил, что к нему пришли с обыском. «У меня в квартире обыск, ломают дверь»,— написал он.
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Bloomberg: новый iPhone получит дизайн от iPad

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Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона

В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких.
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В Коммунарке от коронавируса скончался ученый Данила Тлисов

В московской больнице в Коммунарке от коронавирусной инфекции скончался сотрудник Института ядерных исследований РАН Данила Тлисов.
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Черешнев Валерий Александрович
Учёный
Советский и российский учёный-иммунолог. Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент АН СССР, академик и член Президиума Российской академии наук. Основатель ИЭГМ УрО РАН, директор ИИФ УрО РАН. Депутат Государственной Думы РФ V и VI созывов, председатель комитета по науке и наукоёмким технологиям. Член президиума центрального совета партии «Справедливая Россия», президент Российского общества иммунологов.
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