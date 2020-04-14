С этими вопросами "РГ" обратилась к академику РАН, ученому-иммунологу Валерию Черешневу.

с чего всё началось

Российский иммунолог, академик РАН Валерий Черешнев рекомендовал занятие сексом для поддержания иммунитета при пандемии коронавируса. Об этом он заявил в интервью «Российской газете». По его словам, «это мощнейшая разрядка, так что для иммунной системы это безусловная польза».

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