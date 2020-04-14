Общество
Мой БрянскАкадемик РАН дал прогноз относительно пандемии коронавируса в РФ
Ученый-иммунолог Валерий Черешнев рассказал, когда в России закончится эпидемия COVID-19. Об этом пишет «Российская газета». Также он дал советы по укреплению иммунной системы.
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с чего всё началось
22 апреля в 13.00 (Мск) в Евразийском научно-исследовательском институте пройдет онлайн-лекция "Эпидемия COVID-19: проблемы, решения, перспективы". С докладом выступит и академик РАН Валерий Александрович Черешнев.Российская газета00:00
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Половая жизнь в условиях карантина: интеллектуальный мастурбатор и умный вибратор
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Войска Сарраджа заняли побережье Ливии от Триполи до границы с Тунисом
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Появились первые кадры «Дюны» Дени Вильнёва
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В «Фантастических тварях 3» появятся два персонажа из «Гарри Поттера»
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В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
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К создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском
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Коммерсантъ 01:15
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Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом
Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
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Мишустин выделил ведомствам 3,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
Председатель правительства России Михаил Мишустин выделил из резервного фонда Министерству обороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН и Управделами президента 3,1 млрд рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране.
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Названы места повышенной опасности заражения коронавирусом
Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев в интервью АиФ.ru поделился рейтингом мест с самым высоким риском заражения коронавирусом.
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Сроки сдачи ЕГЭ могут быть изменены после майских праздников
Москва, 14 апреля 2020, 15:57 — REGNUM Решение о возможном переносе дат сдачи ЕГЭ может быть принято после майских праздников.
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