22 апреля в 13.00 (Мск) в Евразийском научно-исследовательском институте пройдет онлайн-лекция "Эпидемия COVID-19: проблемы, решения, перспективы". С докладом выступит и академик РАН Валерий Александрович Черешнев.

с чего всё началось

Ученый-иммунолог Валерий Черешнев рассказал, когда в России закончится эпидемия COVID-19. Об этом пишет «Российская газета». Также он дал советы по укреплению иммунной системы.

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