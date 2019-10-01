Общество
Эхо МосквыПродавцы книг в России теперь могут спрашивать у покупателей паспорт
Сведения о вступившем в силу законе опубликовано на официальном портале правовой информации.
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с чего всё началось
Закон, разрешающий продавцам книжных магазинов спрашивать паспорта у покупателей, вступил в силу на территории России, сообщается на портале правовой информации.Время Н08:10
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