с чего всё началось

Сведения о вступившем в силу законе опубликовано на официальном портале правовой информации.

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