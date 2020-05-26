Экономика
КомпанияРоссиянам с августа повысят накопительные пенсии
Накопительные пенсии в России в 2020 году будут повышены на 9,13%. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда. Увеличить размер пенсии удасться благодаря результатам инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года, которые в три раза превысили уровень инфляции (3%).
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с чего всё началось
Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил ПФР.Коммерсантъвчера в 06:03
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Общество
Минобрнауки назвало сроки подачи документов в вузы
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа, передает ТАСС.
Вести.Ru 04:32
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета 11:07
Политика
Киев решил «уволить» нынешние администрации республик Донбасса
Киев, 27 мая 2020, 19:09 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «оккупационным администрациям» нет места в процессе урегулирования ситуации в Донбассе.
REGNUM 12:09
Общество
Власти Москвы не планируют отменять приложение «Социальный мониторинг»
Действующее приложение "Социальный мониторинг" для контроля соблюдения самоизоляции заразившимися коронавирусом отменять в Москве не планируется.
ТАСС вчера в 05:17
Политика
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили нефтяной рынок
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили в телефонном разговоре мировой рынок нефти, пишет Кремль.
Газета.Ru 12:04
Футбол
РПЛ рассматривает возможность доиграть сезон со зрителями
Как сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин, присутствие на стадионах зрителей станет возможным при благоприятной эпидемиологической обстановке.
Российская газета 12:29
Общество
Кадыров заявил, что абсолютно здоров
Эфир проводил его помощник, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев. В ходе трансляции Кадыров сказал, что абсолютно здоров.
Газета.Ru 11:28
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Происшествия
Москвичку нашли мертвой в квартире с тремя детьми
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одной из квартир тело мертвой москвички и ее сожителя.
Lenta.ru 11:40
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости 03:43
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
Общество
В Москве разрешат прогулки по графику
Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
Общество
Глава Удмуртии Бречалов заразился коронавирусом
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у него диагностировали коронавирус.
РБК 11:22
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
Политика
В США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»
В начале февраля Handelsblatt, ссылаясь на дипломатические круги в Вашингтоне, писала, что США планируют ввести новые санкции в отношении проекта газопровода.
RT на русском вчера в 13:08
Кино
Фильм «Спутник» в интернете посмотрели более 1 миллиона зрителей
Art Pictures Studio распространила релиз, что по итогам первого месяца онлайн-проката фильм "Спутник" посмотрели более 1 миллиона раз.
Российская газета 08:09
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
Политика
Владимир Путин: Парад Победы пройдет 24 июня
Агентство Москва вчера в 08:03
Путешествия
Туристы смогут получить до $185 за каждый день пребывания в Японии
Как отмечает Kyodo News, субсидии покроют до половины расходов путешественников во время пребывания в Японии.
Интерфакс 07:33
Общество
На Свердловскую область вновь надвигается сильный ветер
Уральский меридиан 06:10
Шоу-бизнес
У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын
В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
Авто
Появились фото обновленного Lada Largus FL
В салоне машин обновленного семейства должны появиться абсолютно новые передние сиденья, другие карты дверей, передняя панель от Renault Duster, а центральный подлокотник, руль, панель приборов, блок управления климатом и штатную мультимедиа «перекочуют» к Largus FL от соплатформенного хэтчбека XRay Cross.
Автоновости дня 03:05
Политика
Лавров прокомментировал режим полётов над Калининградской областью
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что режим полетов над Калининградской областью соответствует режиму, который установлен над Аляской.
Военное дело 07:35
Общество
В дневнике офицера СС нашли данные о спрятанном нацистами золоте
По данным специалистов, найденный дневник принадлежал Эгону Олленхауэру — офицеру СС, которому по приказу фюрера Германии Адольфа Гитлера было поручено спрятать нацистские сокровища, чтобы до них не добрались советские войска.
URA.Ru 11:55
Экономика
Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми
Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет.
Коммерсантъ вчера в 11:40