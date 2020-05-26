с чего всё началось

Накопительные пенсии в России в 2020 году будут повышены на 9,13%. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда. Увеличить размер пенсии удасться благодаря результатам инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года, которые в три раза превысили уровень инфляции (3%).

Общество Минобрнауки назвало сроки подачи документов в вузы Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа, передает ТАСС. 53

Общество Минтруд предложил утроить пособие по безработице Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей). 1K

Политика Киев решил «уволить» нынешние администрации республик Донбасса Киев, 27 мая 2020, 19:09 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «оккупационным администрациям» нет места в процессе урегулирования ситуации в Донбассе.

Политика Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили нефтяной рынок Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили в телефонном разговоре мировой рынок нефти, пишет Кремль. 1

Футбол РПЛ рассматривает возможность доиграть сезон со зрителями Как сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин, присутствие на стадионах зрителей станет возможным при благоприятной эпидемиологической обстановке.

Общество Кадыров заявил, что абсолютно здоров Эфир проводил его помощник, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев. В ходе трансляции Кадыров сказал, что абсолютно здоров. 48

Происшествия Москвичку нашли мертвой в квартире с тремя детьми Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одной из квартир тело мертвой москвички и ее сожителя.

Энергетика Поставки российского газа через Польшу прекратились Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. 2,2K

Путешествия В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова. 587

Космос США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения. 45

Общество В Москве разрешат прогулки по графику Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным. 1,2K

Здоровье В России утвердили правила профилактики коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года. 482

Политика Путин бросил ручку во время совещания Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами. 6,5K

Авто Появились фото обновленного Lada Largus FL В салоне машин обновленного семейства должны появиться абсолютно новые передние сиденья, другие карты дверей, передняя панель от Renault Duster, а центральный подлокотник, руль, панель приборов, блок управления климатом и штатную мультимедиа «перекочуют» к Largus FL от соплатформенного хэтчбека XRay Cross. 60

Политика Лавров прокомментировал режим полётов над Калининградской областью Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что режим полетов над Калининградской областью соответствует режиму, который установлен над Аляской. 20