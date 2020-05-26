с чего всё началось

Накопительные пенсии в России в 2020 году будут повышены на 9,13%. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда. Увеличить размер пенсии удасться благодаря результатам инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года, которые в три раза превысили уровень инфляции (3%).

Общество Роспотребнадзор утвердил рекомендации по организации детского отдыха Роспотребнадзор разработал и утвердил рекомендации для работы организаций отдыха и оздоровления детей.

Политика Путин предложил направить московских медиков в регионы Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости". 141

Политика Путин бросил ручку во время совещания Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами. 6,6K

Здоровье В России утвердили правила профилактики коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года. 508

Общество Минтруд предложил утроить пособие по безработице Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей). 1,1K

Игры Сюжетный трейлер и дата релиза Fast & Furious Crossroads Сюжетная линия игры Fast & Furious Crossroads («Форсаж: Перекрестки») расширит вселенную серии киноблокбастеров и представит героев Вина Дизеля, Мишель Родригес и Тайриза Гибсона – Дома, Летти и Романа, которые отправятся в головокружительное приключение по различным уголкам планеты, включая Афины, Барселону и Марокко. 1

Биатлон Правление СБР включило Польховского в список тренеров сборных на сезон Правление Союза биатлонистов России (СБР) включило Валерия Польховского в список тренеров и специалистов сборных команд России по биатлону на сезон-2020/21, сообщатся на сайте СБР. 1

Общество В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска Для передвижения по Москве на любом транспорте с 27 мая начали действовать только столичные цифровые пропуска. 795

Футбол Перед «Торпедо» не стоит задача выхода в РПЛ У Еленцевой завершился контракт, который решено было не продлевать. Также Авдеев рассказал о задачах клуба на новый сезон.

Игры Меньше мистики и больше интересных заданий: свежие детали Assassin’s Creed Valhalla Разработчики проделывают большую работу над дополнительными заданиями, некоторые из которых создаются по пятиактовой структуре Шекспира — они запустят длинную сюжетную ветку из нескольких частей, которые помогут игроку лучше узнать мир и персонажей. 1

Общество Минздрав не будет включать в статистику случаев COVID-19 заболевших без жалоб По состоянию на 27 мая Россия находится на третьем месте в мире по количеству заразившихся COVID-19: 370 680 случаев случае В последние дни количество зараженных растет на 8-9 тысяч человек в сутки. 7

Здоровье В России создали тест, определяющий стадию заболевания Covid-19 В настоящее время подавляющее большинство медицинских организаций страны используют в работе тест-системы российского производства, объемы производства и достоверность результатов которых позволяет обеспечить один из лучших уровней диагностики Covid-19 в мире по точности и охвату населения. 11

Происшествия Умер бывший вице-президент ЛУКОЙЛа Сергей Малюков Бывший вице-президент компании ЛУКОЙЛ Сергей Малюков умер в возрасте 66 лет, подтвердили РБК в компании. 25

Происшествия Москвичку нашли мертвой в квартире с тремя детьми Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одной из квартир тело мертвой москвички и ее сожителя.

Шоу-бизнес Пригожин выступил против Шнурова Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег. 631

Политика Лавров прокомментировал режим полётов над Калининградской областью Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что режим полетов над Калининградской областью соответствует режиму, который установлен над Аляской. 20

Финансы Россияне не перестают забирать валюту из банков Напомним, 24 апреля сообщалось, что россияне начали массово снимать иностранную валюту с банковских счетов на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть. 630

Общество Названа способствующая заражению коронавирусом погода Китайские ученые выяснили, что больше половины случаев коронавирусной инфекции COVID-19 произошли в местах, где температура воздуха достигала 5-15 градусов Цельсия. 35

Общество Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев. 144

Политика Трамп пригрозил закрыть социальные сети Президент США Дональд Трамп обвинил социальные сети в том, что они заглушают "консервативные голоса" и пригрозил "применить к соцсетям меры регулирования или закрыть их, чтобы больше этого не допускать". 35