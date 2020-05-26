с чего всё началось

Накопительные пенсии в России в 2020 году будут повышены на 9,13%. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда. Увеличить размер пенсии удасться благодаря результатам инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года, которые в три раза превысили уровень инфляции (3%).

Общество Рособрнадзор опубликовал новое расписание ЕГЭ-2020 «Таймырский телеграф» – Новый календарный план сформировали на межведомственном заседании по вопросам проведения ЕГЭ и приемной кампании в вузы в 2020 году. 9

Экономика В России задумались о страховании граждан от безработицы В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия». 270

Здоровье Минздрав раскрыл новую методику подсчета статистики по коронавирусу Ранее Минздрав утвердил новый порядок госпитализации больных с коронавирусом: в стационар будут направлять только пациентов в состоянии средней тяжести, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. 191

Политика Порошенко вызвали на допрос из-за прослушки его разговора с Байденом Бывшего президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований по делу о прослушке телефона украинского лидера с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

Наука Найдена причина осложнений от коронавируса Ученые Эксетерского университета в Великобритании и Университета Коннектикута в США обнаружили ген, который влияет на высокий риск заражения коронавирусом и тяжелой формы COVID-19. 11

Футбол Цорн: Предстоит разговор с Гулиевым Цорн озвучил причины, по которым ему предстоит личный разговор с игроком.

Политика Путин приказал провести парад Победы 24 июня Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня. 5,9K

Кино На съемках «Довода» настоящий самолет врезался в здание На съемках фильма "Довод" настоящий самолет врезался в здание и взорвался по задумке режиссера Кристофера Нолана, сообщает Cinema Blend со ссылкой на слова актера Джона Дэвида Вашингтона.

Финансы Россияне не перестают забирать валюту из банков Напомним, 24 апреля сообщалось, что россияне начали массово снимать иностранную валюту с банковских счетов на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть. 648

Технологии Майское обновление Windows 10 уже доступно всем пользователям После долгих месяцев слухов, утечек, выпуска множества сборок для участников программы Windows Insider, майское обновление Windows 10, также известное как версия 2004, наконец-то доступно для всех желающих. 40

Общество Вирусолог объяснил невосприимчивость части россиян к коронавирусу Доктор медицинских наук Анатолий Альштейн дал развернутый ответ СМИ, почему некоторые люди невосприимчивы к опасной инфекции. 19

Политика Меркель назвала один из приоритетов председательства в ЕС Отношения Европейского союза с Китаем будут одним из приоритетов председательства Германии в Совете ЕС, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. 2