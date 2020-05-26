с чего всё началось

Накопительные пенсии в России в 2020 году будут повышены на 9,13%. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда. Увеличить размер пенсии удасться благодаря результатам инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года, которые в три раза превысили уровень инфляции (3%).

Общество Минтруд России предложил новые меры поддержки Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса. 1,4K

Общество Собянин предложил прогулки в Москве по графику Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику. 1,7K

Космос США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения. 49

Общество Умер советник президента «Лукойла» Сергей Малюков Советник президента Лукойла Сергей Малюков умер 25 мая после продолжительной болезни, сообщили ТАСС в компании. 36

Здоровье Минздрав раскрыл новую методику подсчета статистики по коронавирусу Главный внештатный патологоанатом Минздрава Георгий Франк отметил, что в России тела 98 процентов умерших подвергаются вскрытию, что позволяет оценить истинное влияние коронавируса на смертность. 50

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. 5

Здоровье Педиатры сообщили об опасности медицинских масок для детей Ношение масок может затруднить дыхание и привести к удушью Японские педиатры сообщили об опасности ношения медицинских масок детьми до двух лет. 86

Футбол «Барселона» не собирается расставаться с Фати Контракт Фати c "Барселоной" действует до лета 2022 года.

Общество В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска Для передвижения по Москве на любом транспорте с 27 мая начали действовать только столичные цифровые пропуска. 804

Путешествия В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова. 621

Фигурное катание Французский фигурист Сизерон совершил «каминг-аут» Французский фигурист Гийом Сизерон сделал неожиданное заявление. Призёр Олимпиады-2018 признался в нетрадиционной ориентации.

Шоу-бизнес Пригожин выступил против Шнурова Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег. 633

Здоровье В России утвердили правила профилактики коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года. 541

Энергетика Поставки российского газа через Польшу прекратились Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. 2,2K

Общество Ярославский чиновник плюнул в старосту дома Глава "Южного Водоканала" города Ростова Великого Ярославской области Игорь Кузнецов проиграл спор о том, почему он плюнул в старосту дома. 59

Политика Путин бросил ручку во время совещания Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами. 6,6K

Футбол Руководство РПЛ рассматривает возможность допуска зрителей на стадионы Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что его организация готова рассмотреть возможность допуска зрителей на трибуны при доигровке футбольного чемпионата.