с чего всё началось

Накопительные пенсии в России в 2020 году будут повышены на 9,13%. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда. Увеличить размер пенсии удасться благодаря результатам инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года, которые в три раза превысили уровень инфляции (3%).

Общество В Москве с 1 июня в Москве вводится «Прогулочный режим» Как писал сайт kp.ru, Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции до 14 июня, но в порядке эксперимента в столице вводится «Прогулочный режим» на две недели, с 1 по 14 июня, с определенными ограничениями. 955

Общество Собственников квартир могут обязать соблюдать права соседей Сегодня группа депутатов нижней палаты парламента внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается1 возложить обязанность на собственника жилого или нежилого помещения в МКД по обеспечению соблюдения прав и законных интересов проживающих по соседству граждан любыми лицами, допущенными собственником в принадлежащее ему помещение. 56

Шоу-бизнес Пригожин выступил против Шнурова Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег. 640

Общество Минтруд предложил утроить пособие по безработице Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей). 1,8K

Космос США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения. 63

Футбол «Зенит» заинтересован в форварде нидерландского «Херенвена» Нападающий "Херенвена" Митчелл ван Берген попал в сферу интересов питерского "Зенита".

Технологии Майское обновление Windows 10 уже доступно всем пользователям После долгих месяцев слухов, утечек, выпуска множества сборок для участников программы Windows Insider, майское обновление Windows 10, также известное как версия 2004, наконец-то доступно для всех желающих. 40

Политика В Кремле прокомментировали иск Игнатьева к Путину Москва, 27 мая 2020, 14:59 — REGNUM В администрации президента РФ знают об иске бывшего губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, который пытается оспорить указ главы государства о его досрочной отставке с занимаемой должности, однако этот вопрос не является главным для Кремля. 3

Энергетика Чубайс назвал факторы сохранения низких цен на нефть Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс назвал технологический, экологический и эпидемиологический факторы, из-за которых цены на нефть останутся на низком уровне. 9

Шоу-бизнес Яна Рудковская рассказала о ссоре с семьёй Малахова Телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала, в каких отношениях она находится с семьёй Натальи Шкулёвой и Андрея Малахова после публикации в журнале Starhit материала о её сыне Александре. 3

Общество Минобрнауки назвало сроки подачи документов в вузы Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа, передает ТАСС. 59

Путешествия Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу Майя Ломидзе рассказала, когда россияне смогут выехать за границу. Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу. 642

Общество Экс-главе Закарпатья Москалю стало плохо в прямом эфире Бывшему главе Закарпатской и Луганской областей Украины Геннадию Москалю стало плохо в прямом эфире украинского телеканала NewsOne, ему вызывали скорую.