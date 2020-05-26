Экономика
КомпанияРоссиянам с августа повысят накопительные пенсии
Накопительные пенсии в России в 2020 году будут повышены на 9,13%. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда. Увеличить размер пенсии удасться благодаря результатам инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года, которые в три раза превысили уровень инфляции (3%).
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с чего всё началось
Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил ПФР.Коммерсантъвчера в 06:03
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Общество
В Москве с 1 июня в Москве вводится «Прогулочный режим»
Как писал сайт kp.ru, Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции до 14 июня, но в порядке эксперимента в столице вводится «Прогулочный режим» на две недели, с 1 по 14 июня, с определенными ограничениями.
Комсомольская правда 13:42
Общество
Собственников квартир могут обязать соблюдать права соседей
Сегодня группа депутатов нижней палаты парламента внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается1 возложить обязанность на собственника жилого или нежилого помещения в МКД по обеспечению соблюдения прав и законных интересов проживающих по соседству граждан любыми лицами, допущенными собственником в принадлежащее ему помещение.
Гарант 12:17
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
Армия и оружие
Кедми считает, что Россия сможет «стереть США с лица земли»
Военно-политический эксперт, бывший руководитель израильской спецслужбы Натив Яков Кедми заявил о том, что США опасаются военных конфликтов с Россией, так как понимают, что последует ядерный удар.
Политическая Экспертиза 11:20
Политика
Россия не получила ответ от Грузии о посещении биолаборатории Лугара
Грузия пока не дала ответ по поводу договоренности о посещении российскими специалистами биолаборатории имени Ричарда Лугара, финансируемой США.
Известия вчера в 13:22
Шоу-бизнес
Пригожин выступил против Шнурова
Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости 02:31
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ 13:50
Шоу-бизнес
У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын
В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
Шоу-бизнес
Певица Пелагея подала на развод с хоккеистом Иваном Телегиным
Певица Пелагея подала документы на расторжение брака с хоккеистом Иваном Телегиным, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Никулинского районного суда.
РБК 06:46
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета 11:07
Политика
МИД Украины заявил о намерении ликвидировать администрации ЛНР и ДНР
17 мая в Верховной раде заявили о намерении Зеленского менять стратегию в отношении Донбасса.
Известия 15:08
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
Футбол
«Зенит» заинтересован в форварде нидерландского «Херенвена»
Нападающий "Херенвена" Митчелл ван Берген попал в сферу интересов питерского "Зенита".
Sport.ru вчера в 06:14
Технологии
Майское обновление Windows 10 уже доступно всем пользователям
После долгих месяцев слухов, утечек, выпуска множества сборок для участников программы Windows Insider, майское обновление Windows 10, также известное как версия 2004, наконец-то доступно для всех желающих.
3DNews 14:47
Политика
В Кремле прокомментировали иск Игнатьева к Путину
Москва, 27 мая 2020, 14:59 — REGNUM В администрации президента РФ знают об иске бывшего губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, который пытается оспорить указ главы государства о его досрочной отставке с занимаемой должности, однако этот вопрос не является главным для Кремля.
REGNUM 07:59
Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM вчера в 12:36
Энергетика
Чубайс назвал факторы сохранения низких цен на нефть
Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс назвал технологический, экологический и эпидемиологический факторы, из-за которых цены на нефть останутся на низком уровне.
Lenta.ru 14:43
Шоу-бизнес
Яна Рудковская рассказала о ссоре с семьёй Малахова
Телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала, в каких отношениях она находится с семьёй Натальи Шкулёвой и Андрея Малахова после публикации в журнале Starhit материала о её сыне Александре.
RT на русском 03:10
Общество
Минобрнауки назвало сроки подачи документов в вузы
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа, передает ТАСС.
Вести.Ru 04:32
Религия
На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении
Екатеринбургская епархия запретила в священнослужении и лишила права ношения наперсного креста схиигумена Сергия (Николая Романова), сообщает пресс-служба епархии.
RT на русском 02:15
Общество
Ростовский губернатор пригрозил закрыть муниципалитеты на карантин
Никто не выезжает из этой территории, никто не въезжает на эту территорию.
REGNUM 08:56
Космос
Астрономы нашли недостающую материю Вселенной
РИА Новости 11:00
Путешествия
Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу
Майя Ломидзе рассказала, когда россияне смогут выехать за границу. Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу.
Piter.tv 03:35
Шоу-бизнес
NILETTO показал поклонникам свою маму из Тюмени
Актуальные Новости 01:09
Общество
Экс-главе Закарпатья Москалю стало плохо в прямом эфире
Бывшему главе Закарпатской и Луганской областей Украины Геннадию Москалю стало плохо в прямом эфире украинского телеканала NewsOne, ему вызывали скорую.
Взгляд.ру 12:40
Экономика
В Калининградской области остановлен оборот мебельных предприятий
В результате оборот мебельных предприятий практически остановлен. Косвенно отрасль очень сильно пострадала.
Прибыль RU 12:10
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов пожаловался на превращение артистов в дармоедов
Актер Михаил Ефремов в интервью порталу "Спорт-Экспресс" рассказал о том, как на артистах сказались ограничения из-за эпидемии коронавируса.
РИА Новости 14:13
Единоборства
Петр Ян анонсировал титульный бой в UFC в июле
Metaratings 14:53
Общество
В России предложили распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет
По словам омбудсмена, в ответ на запросы населения в правительство России направлено предложение о расширении получателей единоразовой выплаты для подростков в возрасте 16 и 17 лет.
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