В 2020 году средний размер ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка станет больше на 7,1 процента и составит 12 тысяч рублей. В текущем году ее средний размер - 11,2 тысячи. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

В Минтруде разъяснили, как вырастут детские пособия в 2020 году

Политика Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР Идея Украины о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданной для всех участников «нормандского формата», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес Елизавета Пескова намекнула на скорую свадьбу Елизавета Пескова поделилась, что у одного из главных мужчин в ее жизни день рождения. Ее возлюбленному исполнился 31 год.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Наука В Крыму открыт новый вид насекомых В Крыму открыт новый биологический вид насекомого, которому присвоили имя профессора Крымского федерального университета, доктора биологических наук и академика Российской Академии Естествознания Константина Ефетова.

Политика Эрдоган отказался встречаться с Пенсом и Помпео Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео, которые приедут в Анкару с рабочим визитом, встретятся с вице-президентом Турции Фуатом Октаем и главой МИД Мевлютом Чавушоглу.

Происшествия В Архангельске возбудили дело из-за попытки самосуда Следственные органы СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудили уголовное дело в отношении четверых жителей областного центра, пытавшихся совершить самосуд над мужчиной.

Общество Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире Звезду подиумов официально объявили самой красивой женщиной в мире.

Происшествия Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Емельянова Басманный суд Москвы арестовал нового фигуранта дела о беспорядках на несанкционированной акции в Москве 27 июля Владимира Емельянова.

Политика Путин потребовал отчет о средствах для пострадавших от паводков Президент России Владимир Путин потребовал предоставить ему отчет о расходовании денежных средств, выделенных на выплату компенсаций пострадавших от паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке.

Музыка На Украине назвали новые правила национального отбора на Евровидение Отмечается, что принять участие в новом отборе может исполнитель или коллектив, который «не совершал концертной деятельности на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует таковую во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины».

Происшествия В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.

Происшествия Мосгорсуд оставил в силе арест топ-менеджера «Аэрофлота» Мосгорсуд оставил в силе арест заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова до 30 ноября.

Киберспорт В Fortnite началась вторая глава Epic Games запустила вторую главу Fortnite. В игре появилась новая карта, возможность рыбачить и многое другое.

Происшествия Полиция Японии предупредила об опасности дверных глазков Мужчина в Японии подглядывал за понравившейся женщиной через глазок в двери ее квартиры. Информация об этом опубликована "Ридус".

Авто BMW рассекретила седан 2-Series Gran Coupe Компания BMW обнародовала подробную информацию о новом BMW 2-Series Gran Coupe, который дебютирует в ноябре этого года на автомобильной выставке в Лос-Анджелесе.

Происшествия Тульский кот-наркокурьер сбежал из-под «ареста» Что произошло и почему кот сбежал из-под "домашнего ареста", Маргатире Риммар неизвестно.

Футбол Жена бывшего футболиста Кулькова собирает деньги на его лечение Жена бывшего полузащитника «Спартака» Василия Кулькова обратилась за помощью в сборе средств на его лечение.

Политика МИД России подтвердил задержание россиянки в Минске «Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Белоруссии гражданки России Анны Богачёвой находится во внимании консульского отдела посольства России в Республике Беларусь, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку», — указано в сообщении.

Общество Россиянам показали порно вместо передачи на НТВ Безобразие в эфире длилось 15 минут. Уже даже названа причина ЧП: человеческий фактор, были неверно подключены кабели к оборудованию.

Армия и оружие Американские военные оставили россиянам оскорбления на базе в Сирии На покинутой американцами военной базе нашли оскорбительные надписи, адресованные российским военным, передает канал Anna News.

Экономика Замминистра финансов назвал перекредитование финансовой пирамидой Замминистра финансов Алексей Моисеев считает перекредитование населения финансовой пирамидой.

Здоровье О чем предупреждает «ком в горле» "Ком в горле" является серьезным поводом обратиться к медикам и пройти фиброгастродуоденоскопию, считает доктор и телеведущий Сергей Агапкин.