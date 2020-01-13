Законопроект об уточнении правил оформления ипотечных кредитов с использованием средств материнского капитала внесла в Госдуму вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 13 января.

Госдума упростит переход на льготную ипотеку на средства маткапитала

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