Общество
REGNUMГосдума упростит переход на льготную ипотеку на средства маткапитала
Законопроект об уточнении правил оформления ипотечных кредитов с использованием средств материнского капитала внесла в Госдуму вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 13 января.
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Шоу-бизнес
Димаш сменил «крутого» продюсера
Кино
В США вручили премии «Выбор критиков»
Премия "Выбор критиков" присуждается Ассоциацией кинокритиков, работающих в США и Канаде на телевидении, радио и в интернет-изданиях.
Экономика
Новую пенсионную схему не включили в план правительства
Гарантированный пенсионный план (ГПП) не вошел в план законопроектной деятельности правительства на этот год, сообщает РБК со ссылкой на документ (.pdf).
Происшествия
Член экипажа Finnair выпал из самолета в аэропорту Хельсинки
Один из членов экипажа авиакомпании Finnair выпал из самолета Airbus A320 в аэропорту Хельсинки-Вантаа.
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии
Основными вопросами проходивших 13 января в Москве переговоров являлись параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром.
Хоккей
Василевский заменит Раска на Матче всех звезд НХЛ
Голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский заменит вратаря «Бостона» Тууку Раска на Матче звезд НХЛ-2020.
Общество
В России в 2019 году было продано 30 млн смартфонов
За прошлый год средняя цена устройств увеличилась на 1 тыс. руб. и составила 16,5 тыс. руб. По данным "Связного", рост российского рынка смартфонов в сравнении с 2018 годом мог составить около 1% в натуральном и 7% — в денежном выражении.
Общество
Медведев оценил окончание новогодних праздников строками Чехова
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев процитировал Антона Чехова, говоря об окончании новогодних праздников.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Общество
Количество банкротств россиян за год выросло почти на 57%
Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия».
Здоровье
Южно-сахалинских школьников продолжают проверять на наркотики
В южно-сахалинской кадетской школе провели тестирование подростков на наркотические и психоактивные вещества (ПАВ). Подобные мероприятия проходят во всех школах города ежегодно в рамках мероприятий по первичной профилактике употребления ПАВ и пропаганде здорового образа жизни.
Политика
Трюдо высказался о погибших в Иране подданных Канады
Самолет Международных авиалиний Украины (МАУ) был сбит по ошибке Ираном из-за напряженности в регионе, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Спорт
На этапе Кубка мира в Дрездене состоится лыжный спринт
Общество
Каждый четвертый автомобилист остался недоволен ОСАГО
Исследование состояния рынка ОСАГО, проведенного Финансовым университетом при правительстве России, показало, что почти 20% российских автомобилистов после обращения к страховщикам за урегулированием случаев по ОСАГО остались не удовлетворены их работой.
Политика
Путин поручил освободить врачей от наказания за потерю лекарств
Владимир Путин поручил освободить от уголовного наказания врачей, случайно потерявших лекарства, содержащие наркотические вещества.
Политика
Парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы и назначил и. о. президента
Республиканский парламент принял прошение об отставке президента Рауля Хаджимбы, а также вице-президента Аслана Барцица.
Авто
Ford продемонстрировал возможности нового Bronco
Компания Ford опубликовала новый видеоролик, который демонстрирует возможности Bronco шестого поколения на пересеченной местности.
Игры
При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр
Здоровье
Онколог назвал причины высокой заболеваемости раком жителей Петербурга
Онколог Фёдор Моисеенко назвал причины высокой, по сравнению с другими российскими городами, заболеваемости раком жителей Петербурга.
Единоборства
Российский чемпион WBA Бивол проведет следующий бой в США
Менеджер чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола Вадим Корнилов сообщил о следующем бое спортсмена.
Политика
США исключили Китай из списка валютных манипуляторов
Соединенные Штаты исключили Китай из списка валютных манипуляторов.
Наука
В РАН сообщили об отзыве 869 статей из научных журналов
Летом прошлого года по итогам масштабной проверки комиссия рекомендовала отозвать 2528 статей из 541 научного издания.
Общество
Каналы Венеции пересохли после сильного наводнения
Как уточняет Corriere dеl Veneto, вода ушла до отметки 50 см ниже уровня моря. В ноябре город столкнулся со страшным потопом.
Происшествия
Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры
По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Происшествия
Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой
Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
Политика
США ввели новые санкции против Венесуэлы
Соединенные Штаты ввели санкции против депутата Луиса Парры, объявившего себя главой Национальной ассамблеи Венесуэлы, а также ряда других венесуэльских законодателей.
Общество
В РПЦ рассказали, как отметить старый Новый год
Футбол
Иван Ордец: «Украинская сборная сильнее российской»
Защитник «Динамо» Иван Ордец в интервью «СЭ» сравнил украинскую и российские сборные. Также он предположил, что РПЛ сильнее УПЛ.