Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам с детьми захотели выдавать ипотеку на выгодных условиях

В Госдуму внесли законопроект, который позволяет россиянам с детьми получать ипотеку на более выгодных условиях. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.
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Маткапиталу облегчат смену банка

Российская газета10:43

Россиянам с детьми захотели выдавать ипотеку на выгодных условиях

Lenta.ru06:16

И.Яровая внесла в Госдуму проект о переходе на ипотеку с выгодными условиями с использованием маткапитала

Агентство Москва02:34

Яровая внесла в Думу законопроект об упрощении перехода на выгодную ипотеку с маткапиталом

ТАСС03:46

Законопроект о переходе на ипотеку с использованием маткапитала внесён в ГД

News.ru03:36

Госдума упростит переход на льготную ипотеку на средства маткапитала

REGNUM02:58

В Госдуму внесен законопроект об упрощенном переходе на льготную ипотеку

РБК05:21
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Лавров заявил о прогрессе на переговорах по Ливии

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Систему оплаты труда учителей поменяют в России

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Власти США ввели санкции в отношении бывшего главы Демократической партии Молдавии, олигарха Владимира Плахотнюка.
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Посольство Украины возмутилось, что Daily Mail назвало Крым российским

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Цена нефти Brent опустилась ниже $64

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,54% - до $63,98 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 19:25 мск.
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Серия новых скриншотов Half-Life: Alyx попала в Сеть

Один из сотрудников компании Valve выложил в Сеть видеоролик, содержащий 9 новых скриншотов из ожидаемой многими игры Half-Life: Alyx.
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Издание утверждает, что благодаря изучению данных о перемещениях самолёта, анализу снятых очевидцами видео и фото, удалось нарисовать «самую ясную на данный момент картину семиминутного полёта» лайнера, потерпевшего крушение 8 января вскоре после вылета из Тегерана в Киев.
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В сериале «Мир Дикого Запада» предсказали гражданскую войну в России

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Российский политик, юрист. Заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016.
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