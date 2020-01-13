Общество
Российская газетаСемьям с детьми предложили упростить переход на выгодную ипотеку
В Госдуму внесен законопроект, упрощающий для семейных россиян переход на ипотеку с более выгодными условиями. В случае принятия документа упростится процесс рефинансирования ипотечных кредитов, в том числе с использованием средств маткапитала, говорится в пояснительной записке.
Читать в источнике
Оценить61
Подробнее о событии
Показать все источники
И.Яровая внесла в Госдуму проект о переходе на ипотеку с выгодными условиями с использованием маткапитала
Агентство Москвавчера в 02:34
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 02:57, Ашберн
Экономика
Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков в 2019 году
Россия за первые семь месяцев 2019 года увеличила экспорт ряда алкогольных напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда.
Кино
Объявлен список номинантов на премию «Оскар»-2020
Экономика
Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3%.
Финансы
Рубль почти не изменился к доллару и евро на старте торгов
Доллар слегка снижается, евро незначительно повышается на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль почти не изменился к бивалютной корзине на фоне стабильной ситуации на рынке нефти.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Шоу-бизнес
Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына
В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.
Общество
Японский миллиардер Мэзава ищет девушку для полёта в SpaceX
Японский миллиардер Юсаку Маэзава ищет девушку, которая отправилась бы с ним в космос в рамках нового реалити-шоу.
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии
Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
Политика
Захарова удивилась отказу Варшавы праздновать освобождение от фашистов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила удивление тем, что в Польше не будут проводиться официальные памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения Варшавы от фашистских захватчиков.
Происшествия
В Крыму нашли схрон с патронами и гранатами
Четыре гранаты и более 200 патронов обнаружили в ящике в заброшенном здании на востоке Крыма, сообщили РБК в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.
Общество
Тысячи москвичей лишились парковки у дома из-за сбоя в реестре
Несколько тысяч москвичей не могут в срок продлить разрешение на парковку автомобиля в районе проживания из-за сбоя в работе госреестра недвижимости (ЕГРН), пишет «Коммерсантъ».
Экономика
В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ
Депутаты ЛДПР разработали законопроект об отмене подоходного налога (НДФЛ) для россиян, доход которых ниже двукратной суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
Общество
Виктора Бута перевели в спецблок для террористов
Экономика
Банки отказали более 60% желающих взять кредит россиянам
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отметило падение доли одобренных кредитных заявок россиян до минимума за два года, сообщает РБК.
Авто
Составлен топ-5 самых ненадежных премиальных кроссоверов 2019 года
Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных премиальных кроссоверов в 2019 году.
Происшествия
Школьник из Нижнего Тагила, раненный в голову пьяным стрелком, умер
Экономика
Кудрин назвал ежегодный объем воровства из федерального бюджета
В год из бюджета крадут около 2-3 миллиардов рублей, оценивают в Счетной палате.
Политика
В Иране арестовали причастных к крушению украинского самолета
В Иране арестовали первых причастных к крушению украинского самолета, Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя судебной власти Ирана Голамхоссейн Эсмаили.
Происшествия
В Красноярском крае охотник застрелил товарища, приняв его за хищника
В Красноярском крае мужчина убил на охоте приятеля, перепутав его со зверем.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Происшествия
Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой
Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
Происшествия
В Кемерово увеличилось число пострадавших при ДТП на мосту
Семь автомобилей столкнулись на Терешковском мосту в Кемерово, по уточненным данным, четыре человека обратились за медицинской помощью, сообщили РИА Новости в управлении ГИБДД по Кемеровской области.
Происшествия
По резвому «Рендж Роверу», разогнавшемуся на КАД, полицейский выпустил 19 пуль
Как сообщает 47news, 14 января около 6 часов экипаж ГИБДД Пушкинского района Петербурга заметил на КАД в районе Дачного проспекта Range Rover, водитель которого лихо перестраивался из одной полосы в другую.
Футбол
В «Барселоне» официально сменился тренер
Общество
Новые температурные рекорды ожидаются в России
Аномально теплая зима удивит россиян новыми температурными рекордами, сообщили «Известиям» метеорологи.