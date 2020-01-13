Общество
Lenta.ruРоссиянам с детьми захотели выдавать ипотеку на выгодных условиях
В Госдуму внесли законопроект, который позволяет россиянам с детьми получать ипотеку на более выгодных условиях. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.
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И.Яровая внесла в Госдуму проект о переходе на ипотеку с выгодными условиями с использованием маткапитала
Агентство Москвавчера в 02:34
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Авто
Составлен топ-5 самых ненадежных премиальных кроссоверов 2019 года
Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных премиальных кроссоверов в 2019 году.
Общество
В России стало больше банкротов
За 2019 год в стране насчитали почти 70 тысяч обанкротившихся граждан По данным издания «Известия», в 2019 году на 56,8% выросло количество случаев признания граждан России банкротами.
Футбол
В «Барселоне» официально сменился тренер
Происшествия
В Хабаровске 1700 домов остались без тепла из-за аварии
Общество
Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать новую жизнь
Королева Великобритании Елизавета Вторая поддержала принца Гарри и его жену Меган после того, как они приняли решение проводить часть времени в Канаде, говорится в заявлении Букингемского дворца.
Политика
Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии в Москве
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии с главой правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем.
Армия и оружие
Китайское Sohu: После падения Су-57 путь его экспорта в Китай полностью заблокирован
Экономика
Кудрин назвал украденную из федерального бюджета сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что из федерального бюджета страны было украдено около двух-трех миллиардов рублей.
Происшествия
Летевший в Москву самолёт вынужденно сел в Перми
Самолёт авиакомпании «Сибирь», следовавший из Красноярска в Москву, вынужденно сел в аэропорту Перми из-за плохого самочувствия пассажира, передаёт пресс-служба пермского аэропорта.
Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
Хоккей
Пять очков Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Айлендерс» в НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Здоровье
Названы вредные для интимной жизни привычки
Финансы
Минфин РФ увеличит закупку валюты с 15 января по 6 февраля
Министерство финансов России с 15 января по 6 февраля увеличит совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 309,9 млрд руб. с 195,5 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период — 18,2 млрд руб (9,3 млрд руб. в декабре 2019).
Политика
Президент РФ огласит послание Федеральному Собранию 15 января
Президент России Владимир Путин выступит перед Федеральным Собранием с ежегодным посланием 15 января 2020 года.
Кино
Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»
Федор Добронравов, исполнивший в комедийном сериале «Сваты» Ивана Будько, анонсировал долгожданный выход седьмого сезона.
Культура
НТВ обошло «Первый канал» по рейтингам за первые восемь дней года
Телеканал «Россия 1» оказался на первом месте в рейтинге телеканалов в первые восемь дней нового года.
Происшествия
В Петербурге сошли с рельсов пять цистерн с топливом
На станции Московская-Сортировочная в Санкт-Петербурге в ночь с 13 на 14 января с рельсов сошли пять цистерн с топливом, сообщает Nation News.
Политика
Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете "Frankfurter Allgemeine Zeitung" заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.
Происшествия
Жена отомстила неверному супругу, накрутив ему на половой орган гайку
Неверному супругу из украинского города Запорожье жена накрутила гайку на половой орган.
Шоу-бизнес
58-летняя Екатерина Андреева снялась в купальнике
Фото Екатерины Андреевой в купальнике получило более 20 тысяч «лайков». Подписчики в восторге от фигуры 58-летней звезды.
Общество
Минтранс отказался менять правила перевозки животных в самолетах
Минтранс отказался поддержать предложение Общероссийского объединения пассажиров (ООП), касающееся изменения требований для перевозки животных в самолетах.
Наука
«Ящик Пандоры. Семь историй о том, как наука может приносить нам вред»
В 1866 году угрюмый и ворчливый монах-августинец из моравского города Брно опубликовал в официальном журнале Брюннского общества естествоиспытателей Proceedings of the Natural History Society of Brünn научную статью, которую никто не заметил.
Политика
В Иране рассказали о втором самолете в небе при крушении Boeing
Энергетика
Нефть: нисходящая коррекция затянулась
Торги по нефти марки Brent 13 января завершились снижением на 1,34%.
Происшествия
При ДТП на мосту в Кемерове пострадали четыре человека
В результате столкновения семи автомобилей на мосту в Кемерове пострадали четыре человека, сообщил начальник отдела пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД по Кемеровской области Андрей Ляльков.
Шоу-бизнес
Валерия ответила на требование покинуть Россию
Певица Валерия прокомментировала требование пользовательницы Instagram навсегда уехать из страны.
Общество
Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки
Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки: они не могут продлить соответствующее разрешение и вынуждены парковаться в своем районе за деньги.
Экономика
В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ
Депутаты ЛДПР разработали законопроект об отмене подоходного налога (НДФЛ) для россиян, доход которых ниже двукратной суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от гриппа
В Роспотребнадзоре рассказали, как могут защититься от гриппа россияне, не сделавшие прививку от вируса.
Экономика
В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков
В декабре доля подтверждённых кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в НБКИ.