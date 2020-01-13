Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам с детьми захотели выдавать ипотеку на выгодных условиях

В Госдуму внесли законопроект, который позволяет россиянам с детьми получать ипотеку на более выгодных условиях. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.
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Маткапиталу облегчат смену банка

Российская газетавчера в 10:43

Семьям с детьми упростят рефинансирование ипотеки

Телеканал 360°вчера в 07:46

И.Яровая внесла в Госдуму проект о переходе на ипотеку с выгодными условиями с использованием маткапитала

Агентство Москвавчера в 02:34

В Госдуму внесен законопроект об упрощенном переходе на льготную ипотеку

РБКвчера в 05:21

Яровая внесла в Думу законопроект об упрощении перехода на выгодную ипотеку с маткапиталом

ТАССвчера в 03:46

Госдума упростит переход на льготную ипотеку на средства маткапитала

REGNUMвчера в 02:58

Россиянам с детьми захотели выдавать ипотеку на выгодных условиях

Lenta.ruвчера в 06:16
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Авто

Составлен топ-5 самых ненадежных премиальных кроссоверов 2019 года

Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных премиальных кроссоверов в 2019 году.
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В России стало больше банкротов

За 2019 год в стране насчитали почти 70 тысяч обанкротившихся граждан По данным издания «Известия», в 2019 году на 56,8% выросло количество случаев признания граждан России банкротами.
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В «Барселоне» официально сменился тренер

Вести.Ru вчера в 18:23
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В Хабаровске 1700 домов остались без тепла из-за аварии

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Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать новую жизнь

Королева Великобритании Елизавета Вторая поддержала принца Гарри и его жену Меган после того, как они приняли решение проводить часть времени в Канаде, говорится в заявлении Букингемского дворца.
РИА Новости вчера в 15:35
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Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии в Москве

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии с главой правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем.
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Китайское Sohu: После падения Су-57 путь его экспорта в Китай полностью заблокирован

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Кудрин назвал украденную из федерального бюджета сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что из федерального бюджета страны было украдено около двух-трех миллиардов рублей.
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Происшествия

Летевший в Москву самолёт вынужденно сел в Перми

Самолёт авиакомпании «Сибирь», следовавший из Красноярска в Москву, вынужденно сел в аэропорту Перми из-за плохого самочувствия пассажира, передаёт пресс-служба пермского аэропорта.
RT на русском вчера в 23:57
Технологии

Microsoft прекратила поддержку Windows 7

Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
Коммерсантъ вчера в 16:19
Хоккей

Пять очков Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Айлендерс» в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Названы вредные для интимной жизни привычки

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Финансы

Минфин РФ увеличит закупку валюты с 15 января по 6 февраля

Министерство финансов России с 15 января по 6 февраля увеличит совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 309,9 млрд руб. с 195,5 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период — 18,2 млрд руб (9,3 млрд руб. в декабре 2019).
Коммерсантъ вчера в 04:28
Политика

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Президент России Владимир Путин выступит перед Федеральным Собранием с ежегодным посланием 15 января 2020 года.
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Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»

Федор Добронравов, исполнивший в комедийном сериале «Сваты» Ивана Будько, анонсировал долгожданный выход седьмого сезона.
Актуальные Новости 00:05
Культура

НТВ обошло «Первый канал» по рейтингам за первые восемь дней года

Телеканал «Россия 1» оказался на первом месте в рейтинге телеканалов в первые восемь дней нового года.
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На станции Московская-Сортировочная в Санкт-Петербурге в ночь с 13 на 14 января с рельсов сошли пять цистерн с топливом, сообщает Nation News.
RT на русском 01:18
Политика

Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете "Frankfurter Allgemeine Zeitung" заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.
РИА Новости вчера в 21:43
Происшествия

Жена отомстила неверному супругу, накрутив ему на половой орган гайку

Неверному супругу из украинского города Запорожье жена накрутила гайку на половой орган.
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58-летняя Екатерина Андреева снялась в купальнике

Фото Екатерины Андреевой в купальнике получило более 20 тысяч «лайков». Подписчики в восторге от фигуры 58-летней звезды.
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Общество

Минтранс отказался менять правила перевозки животных в самолетах

Минтранс отказался поддержать предложение Общероссийского объединения пассажиров (ООП), касающееся изменения требований для перевозки животных в самолетах.
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Наука

«Ящик Пандоры. Семь историй о том, как наука может приносить нам вред»

В 1866 году угрюмый и ворчливый монах-августинец из моравского города Брно опубликовал в официальном журнале Брюннского общества естествоиспытателей Proceedings of the Natural History Society of Brünn научную статью, которую никто не заметил.
N+1 вчера в 10:02
Политика

В Иране рассказали о втором самолете в небе при крушении Boeing

РИА Новости вчера в 14:48
Энергетика

Нефть: нисходящая коррекция затянулась

Торги по нефти марки Brent 13 января завершились снижением на 1,34%.
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При ДТП на мосту в Кемерове пострадали четыре человека

В результате столкновения семи автомобилей на мосту в Кемерове пострадали четыре человека, сообщил начальник отдела пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД по Кемеровской области Андрей Ляльков.
RT на русском вчера в 23:18
Шоу-бизнес

Валерия ответила на требование покинуть Россию

Певица Валерия прокомментировала требование пользовательницы Instagram навсегда уехать из страны.
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Общество

Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки

Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки: они не могут продлить соответствующее разрешение и вынуждены парковаться в своем районе за деньги.
Lenta.ru вчера в 20:42
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В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ

Депутаты ЛДПР разработали законопроект об отмене подоходного налога (НДФЛ) для россиян, доход которых ниже двукратной суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
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В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от гриппа

В Роспотребнадзоре рассказали, как могут защититься от гриппа россияне, не сделавшие прививку от вируса.
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Экономика

В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В декабре доля подтверждённых кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в НБКИ.
RT на русском 00:37
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