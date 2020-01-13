В Госдуму внесли законопроект, который позволяет россиянам с детьми получать ипотеку на более выгодных условиях. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Россиянам с детьми захотели выдавать ипотеку на выгодных условиях

Происшествия Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий Уголовное дело было возбуждено против сотрудников МВД России, говорил на пресс-конференции 19 декабря прошлого года президент России Владимир Путин.

Происшествия На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой Национальная полиция Украины задержала «группу киллеров», подозреваемых в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева, который обвинялся в покушении на российского президента.

Здоровье Нидерланды накрыла мода на смерть Добровольный уход из жизни с помощью врача практиковался в Нидерландах еще задолго до принятия в 2002 году нашумевшего закона об эвтаназии.

Здоровье Врач-онколог назвал симптомы заболеваний поджелудочной железы Немецкие врачи сообщают, что в последние несколько лет в мире наблюдается рост заболеваний, связанных с поджелудочной железой.

Экономика Позиции России и Белоруссии по тарифу на транзит нефти разошлись Россия и Белоруссия не достигли согласия по поводу размера тарифа на транзит российской нефти через территорию Белоруссии по результатам проведенных 13 января переговоров.

Кино В сериале «Мир Дикого Запада» предсказали гражданскую войну в России Например, речь идёт об экологической катастрофе в Индонезии весной этого года, убийстве избранного президента США в 2024 году, а также о второй гражданской войне в России в 2037 году.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили семье громким интервью 8 января герцоги Сассекские объявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.

Экономика Борис Ротенберг проиграл суд скандинавским банкам Окружной суд в Хельсинки отклонил иск бизнесмена Бориса Ротенберга к четырем скандинавским банкам, которые отказались обслуживать его счета из-за санкций США.