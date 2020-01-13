Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам с детьми захотели выдавать ипотеку на выгодных условиях

В Госдуму внесли законопроект, который позволяет россиянам с детьми получать ипотеку на более выгодных условиях. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.
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Россиянам с детьми захотели выдавать ипотеку на выгодных условиях

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В Госдуму внесен законопроект об упрощенном переходе на льготную ипотеку

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Агентство Москва02:34

Законопроект о переходе на ипотеку с использованием маткапитала внесён в ГД

News.ru03:36

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REGNUM02:58

В Госдуму внесен проект об упрощении перехода на выгодную ипотеку

РЕН ТВ03:59
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На закупку иностранных лекарств для детей выделят 22 млн рублей

Правительство РФ выделит до 22 миллионов рублей на закупку незарегистрированных в стране препаратов для лечения детей.
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Позиции России и Белоруссии по тарифу на транзит нефти разошлись

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Ирина Яровая
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Российский политик, юрист. Заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016.
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