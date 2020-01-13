Экономика
Lenta.ruРоссиянам с детьми захотели выдавать ипотеку на выгодных условиях
В Госдуму внесли законопроект, который позволяет россиянам с детьми получать ипотеку на более выгодных условиях. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 08:36, Ашберн
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Происшествия
Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий
Уголовное дело было возбуждено против сотрудников МВД России, говорил на пресс-конференции 19 декабря прошлого года президент России Владимир Путин.
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Национальная полиция Украины задержала «группу киллеров», подозреваемых в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева, который обвинялся в покушении на российского президента.
Общество
Медведев провел совещание в галстуке с розовыми лебедями
На совещании Медведев появился в темно-сером костюме, белой рубашке и темно-синем галстуке, на котором изображены розовые лебеди.
Политика
Около 50% депутатов не будут переизбраны в 2021 году – эксперты
В ходе составления рейтинга выяснилось, что самая активная возрастная категория среди депутатов – 50–60 лет.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Здоровье
Нидерланды накрыла мода на смерть
Добровольный уход из жизни с помощью врача практиковался в Нидерландах еще задолго до принятия в 2002 году нашумевшего закона об эвтаназии.
Общество
Худшие платья Critics’ Choice Awards
Critics’ Choice Awards – вторая репетиция для звезд (после «Золотого глобуса») перед «Оскаром».
Футбол
«Монако» с Головиным прервали в гостях победную серию «ПСЖ»
Общество
На закупку иностранных лекарств для детей выделят 22 млн рублей
Правительство РФ выделит до 22 миллионов рублей на закупку незарегистрированных в стране препаратов для лечения детей.
Здоровье
Врач-онколог назвал симптомы заболеваний поджелудочной железы
Немецкие врачи сообщают, что в последние несколько лет в мире наблюдается рост заболеваний, связанных с поджелудочной железой.
Экономика
Позиции России и Белоруссии по тарифу на транзит нефти разошлись
Россия и Белоруссия не достигли согласия по поводу размера тарифа на транзит российской нефти через территорию Белоруссии по результатам проведенных 13 января переговоров.
Происшествия
Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила
Происшествия
Архангельские подростки рассказали, зачем убили сверстницу
Две 17-летние жительницы Архангельска предстанут перед судом по обвинению в жестоком убийстве ровесницы.
Политика
Парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы и назначил и. о. президента
Отставка президента Абхазии Рауля Хаджимбы утверждена парламентом республики.
Кино
Скончался режиссер Константин Бромберг
Кино
В сериале «Мир Дикого Запада» предсказали гражданскую войну в России
Например, речь идёт об экологической катастрофе в Индонезии весной этого года, убийстве избранного президента США в 2024 году, а также о второй гражданской войне в России в 2037 году.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили семье громким интервью
8 января герцоги Сассекские объявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.
Армия и оружие
Военные из Дании плакали во время ракетного обстрела Ирака
Датский телеканал TV 2 взял интервью у датского сержанта по имени Джон, который находился во время иранского ракетного обстрела на базе Айн-Аль-Асад в Ираке.
Здоровье
В Иркутске у школьника обнаружена открытая форма туберкулёза
Заболевание выявлено во время прохождения флюорографии на медицинском осмотре.
Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, передает немецкий телеканал N-tv.
Единоборства
Украинцы и грузины устроили массовую драку на турнире
Поединок по вольной борьбе между украинцем Хасаном Закариевым и грузином Зурабом Эрбоцанашвили завершился массовой дракой.
Гаджеты
Представлен новый конкурент MIUI и EMUI
Оболочка предлагает новые системные цвета, иконки, обои и анимации.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Экономика
Борис Ротенберг проиграл суд скандинавским банкам
Окружной суд в Хельсинки отклонил иск бизнесмена Бориса Ротенберга к четырем скандинавским банкам, которые отказались обслуживать его счета из-за санкций США.
Кино
Киану Ривз попал в список номинантов антинаграды «Золотая малина»
Предварительно среди актеров номинантами числятся: Джон Траволта за игру в фильме "Фанатик", Джеймс Франко ("Зеровилль"), Дэвид Харбор ("Хеллбой"), Джерард Батлер ("Падение ангела"), Мэттью Макконахи ("Море соблазна"), Джеймс Макэвой ("Стекло"), Киану Ривз ("Репродукция") и Сильвестр Сталлоне ("Рэмбо: Последняя кровь").