Общество
Lenta.ruРоссиянам с детьми захотели выдавать ипотеку на выгодных условиях
В Госдуму внесли законопроект, который позволяет россиянам с детьми получать ипотеку на более выгодных условиях. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.
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И.Яровая внесла в Госдуму проект о переходе на ипотеку с выгодными условиями с использованием маткапитала
Агентство Москвавчера в 02:34
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