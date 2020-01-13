В Госдуму внесли законопроект, который позволяет россиянам с детьми получать ипотеку на более выгодных условиях. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Россиянам с детьми захотели выдавать ипотеку на выгодных условиях

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