Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам с детьми захотели выдавать ипотеку на выгодных условиях

В Госдуму внесли законопроект, который позволяет россиянам с детьми получать ипотеку на более выгодных условиях. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.
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Рефинансирование кредитов будет упрощено

Коммерсантъвчера в 14:01

Маткапиталу облегчат смену банка

Российская газетавчера в 10:43

Яровая внесла в Думу законопроект об упрощении перехода на выгодную ипотеку с маткапиталом

ТАССвчера в 03:46

Россиянам с детьми захотели выдавать ипотеку на выгодных условиях

Lenta.ruвчера в 06:16

В Госдуму внесен законопроект об упрощенном переходе на льготную ипотеку

РБКвчера в 05:21

Семьям с детьми упростят рефинансирование ипотеки

Телеканал 360°вчера в 07:46

И.Яровая внесла в Госдуму проект о переходе на ипотеку с выгодными условиями с использованием маткапитала

Агентство Москвавчера в 02:34
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Общество

На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль

РИА Новости вчера в 02:57
Происшествия

Суд арестовал директора школы по делу о покушении на жену депутата

РБК вчера в 11:38
Футбол

«Зенит» вошел в топ-30 самых доходных футбольных клубов Европы

Впервые "Зенит" вошел в рейтинг самых доходных клубов Европы по итогам сезона-2014/15, тогда петербургская команда заняла 18-е место с доходом €167,8 млн.
ТАСС Спорт 02:52
Общество

Тысячи москвичей лишились парковки у дома из-за сбоя в реестре

Несколько тысяч москвичей не могут в срок продлить разрешение на парковку автомобиля в районе проживания из-за сбоя в работе госреестра недвижимости (ЕГРН), пишет «Коммерсантъ».
РБК 00:11
Авто

Maserati выпустит 100 машин в исполнении Royale

Изначально компания Maserati планировала выпустить 120 таких машин, но с 1986 по 1990 год был сделан лишь 51 экземпляр.
Авторевю вчера в 14:50
Политика

Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине

РБК 00:06
Происшествия

Садальский пошутил про выпавшую из окна модель

Актер Станислав Садальский пошутил в инстаграме про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
РИА Новости вчера в 18:11
Политика

Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии в Москве

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии с главой правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем.
Lenta.ru 00:30
Технологии

Microsoft прекратила поддержку ОС Windows 7

Компания Microsoft официально прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Начиная с 14 января 2020 года использование этой ОС будет небезопасным, так как компьютеры не будут получать защиту от актуальных киберугроз.
Газета.Ru 00:08
Экономика

В ЦБ объяснили новые схемы пенсионных выплат

В новой пенсионной схеме — гарантированном пенсионном плане — по завершении накопительной фазы человек сможет получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог 13%, или же приобрести пожизненный пенсионный план.
НТВ 12 января в 02:07
Политика

Госдеп не предупреждал посольства США о якобы готовившихся атаках

Сотрудники Госдепартамента США, которые занимаются вопросами безопасности американских посольств, не знали о якобы готовившихся иранским генералом Касемом Сулеймани атаках на диппредставительства Соединенных Штатов.
Известия вчера в 21:29
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Политика

В Иране арестовали причастных к крушению украинского самолета

Lenta.ru 02:51
Экономика

В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ

Депутаты ЛДПР разработали законопроект об отмене подоходного налога (НДФЛ) для россиян, доход которых ниже двукратной суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
RT на русском вчера в 01:08
Происшествия

Сотрудница полиции оформляла кредиты на паспорта коллег в Ростове

Используя паспорта тридцати коллег, ростовчанка набрала себе кредитов и оформила займов в 15 микрофинансовых организациях.
Регион online 03:54
Общество

ЕСПЧ не признал политическим второе дело Ходорковского

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал взыскивать с России компенсацию для бывшего совладельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и экс-президента банка МЕНАТЕП, акционера ЮКОСа Платона Лебедева за преследование в рамках второго дела ЮКОСа.
РБК 04:06
Экономика

Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3 процента.
РИА Новости 02:06
Политика

Макаревич назвал мразями критиков Горбачева

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич назвал «мразями» тех, кто недооценивает работу Михаила Горбачева на посту президента Советского Союза.
Взгляд.ру 01:54
Происшествия

Мужчина погиб при взрыве петарды в Вологодской области

Мужчина погиб на автобусной остановке в поселке Новатор Вологодской области от взрыва петарды, сообщается 14 января на сайте регионального управления Следственного комитета.
Известия 03:53
Политика

Путин попросил Кудрина заняться контролем нацпроектов

Президент России Владимир Путин попросил главу Счетной палаты (СП) Алексея Кудрина заняться контролем над нацпроектами.
Коммерсантъ 03:20
Авто

Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам Kia

Компания Kia начала отгрузку новых компактных кроссоверов Kia Seltos российским дилерам.
Новые автомобили 12 января в 10:32
Путешествия

Названы самые дорогие туры по России в 2019 году

Телеканал 360° 01:33
Хоккей

Пять очков Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Айлендерс» в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Известия 00:07
Общество

В России захотели упростить трудоустройство мигрантов

В России захотели упростить трудоустройство мигрантов.
Lenta.ru вчера в 23:17
Происшествия

В Омске возле парка Победы произошло смертельное ДТП

По данным Госавтоинспекции, на Ленинградском проспекте в районе остановки «Парк Победы» столкнулись микроавтобус Renault и автомобиль ВАЗ-2107.
Омскрегион вчера в 22:45
Общество

Москвичам открыли доступ к электронным медкартам

На столичном портале mos.ru заработал новый сервис, открывающий пациентам городских поликлиник доступ к электронной медицинской карте.
Российская газета 02:59
Происшествия

Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой

Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
Российская газета вчера в 18:57
Политика

Российских хакеров подозревают в атаке на украинскую Burisma

Атака на серверы связанного со скандалом вокруг президента США Дональда Трампа украинского газового холдинга Burisma могла быть произведена российскими хакерами.
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На Урале пропавшую перед Рождеством школьницу нашли в компании мужчины

REGNUM 02:41
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Низкий уровень лимфоцитов крови говорит о повышенном риске смерти

Датские исследователи выяснили, что низкий уровень лимфоцитов в крови говорит о повышенном риске смерти.
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Как работают Яндекс.Новости?
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