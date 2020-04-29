Общество
Газета.RuРоссиянам с двойным гражданством разрешили покинуть страну
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне с двойным гражданством или видом на жительство за границей могут покинуть страну. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Читать в источнике
Оценить1,8K
Подробнее о событии
Показать все источники
Мишустин разрешил однократный выезд россиянам с иностранным гражданством
Rambler News Serviceвчера в 11:35
Правительство разрешило покинуть страну россиянам с видом на жительство за рубежом
Коммерсантъвчера в 14:22
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 07:32, Ашберн
Политика
Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
Происшествия
В Харькове задержали обнаженную женщину с отрезанной головой девочки
В Харькове на улице полиция задержала обнаженную женщину с ножом и пакетом с отрезанной головой девочки, пишет пресс-служба полиции города.
Газета.Ru 05:44
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Ведомости 02:07
Происшествия
Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
Общество
Жителям Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин усилил меры безопасности по ситуации с коронавирусом в преддверии майских праздников.
Газета.Ru 06:46
Общество
Соловьев объяснил особняк Малышевой в США
Ведущая программы «Жить здорово!», врач-терапевт Елена Малышева, на которую ранее обрушилась критика из-за ее недвижимости в Соединенных Штатах, много трудится и занимается бизнесом, но при этом ее доход все равно ниже, чем у зарубежных телезвезд ее масштаба.
Московский Комсомолец 06:24
Политика
Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 28 апреля в 10:47
Происшествия
Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси
Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21
Общество
Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая.
Российская газета 06:36
Шоу-бизнес
Влад Топалов в прямом эфире резко высказался в адрес подписчиков
Артист заступился за свою жену Регину Тодоренко и резко высказался по поводу травли со стороны подписчиков.
Kleo.ru 02:58
Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
Происшествия
Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса
АиФ Иркутск вчера в 00:59
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости вчера в 10:18
Спорт
Футболист «Луча» раскритиковал главу Приморья за слова о спортсменах
Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин ответил на слова губернатора Приморья Олега Кожемяко, ранее объяснившего отказ финансировать профессиональный спорт отсутствием в клубах местных воспитанников.
РБК 05:47
Общество
Главврач больницы в Коммунарке выступил за продолжение карантина
Главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что поддерживает продолжение ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК вчера в 21:59
Происшествия
Начальник УГИБДД Нижегородской области найден мертвым в своем кабинете
Начальник УГИБДД Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым в своем рабочем кабинете.
Пятый канал вчера в 11:38
Общество
Эпидемия коронавируса в Петербурге может выйти на плато к 25 мая
Санкт-Петербург, 30 апреля 2020, 13:23 — REGNUM При оптимистическом стечении обстоятельств и при дисциплине горожан, обстановка по коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге может стабилизироваться к 25 мая.
REGNUM 06:23
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
Ранее патриарх Кирилл временно запретил Кураева в служении, после того как тот резко высказался о бывшем настоятеле Богоявленского кафедрального собора Москвы протоиерее Александре Агейкине, который 21 апреля скончался от осложнений из-за коронавируса.
РИА Новости вчера в 15:15
Общество
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС вчера в 06:01
Общество
Песков прокомментировал рост числа заражённых коронавирусом в России
Ранее Песков отмечал, что устойчивое снижение прироста новых случаев возможно только в случае дисциплинированного исполнения режима самоизоляции в майские праздники.
RT на русском 05:48
Общество
Создатель «Новичка» предложил способ борьбы с коронавирусом
Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк, известный как один из создателей боевого отравляющего вещества «Новичок», предложил бороться с коронавирусной инфекцией с помощью иммуномодулятора диуцифон.
Lenta.ru 05:49
Общество
СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
RT на русском вчера в 09:25
Общество
Собянин рассказал о порядке продления пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о необходимости продления цифровых пропусков тем, кто планирует ездить на работу в начале мая.
РИА Новости вчера в 12:29
Общество
В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом
На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в России превысило 106 тысяч в 85 регионах, выздоровели 11 619 человек.
Lenta.ru 05:07
Шоу-бизнес
Влад Лисовец показал редкие фото молодой Жанны Фриске
На размещенных фото Влад и Жанна совсем еще молоды, выглядят очень стильно и красиво.
RuNews24.ru 02:38
Экономика
Мишустин пообещал помощь застройщикам и обманутым дольщикам
Правительство выделит 12 млрд рублей на поддержку застройщиков, еще 30 млрд рублей будет направлено на защиту обманутых дольщиков, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
BFM.ru 05:09
Здоровье
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Севастополе
Всего с начала года в Севастополе зарегистрировано 78 случаев заражения, девять человек выписаны после выздоровления.
Новый Севастополь 05:45