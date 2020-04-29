Общество

Газета.RuГазета.RuРоссиянам с двойным гражданством разрешили покинуть страну

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне с двойным гражданством или видом на жительство за границей могут покинуть страну. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
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Россиянам с видом на жительство за границей разрешили выехать из страны

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Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

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Мишустин разрешил однократный выезд россиянам с иностранным гражданством

Rambler News Serviceвчера в 11:35

Россиянам с иностранным паспортом разрешили покинуть страну

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Россиянам с гражданством и ВНЖ другой страны разрешили выехать из РФ

Фонтанка.Рувчера в 12:39

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

РИА Новостивчера в 15:56
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Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
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В Харькове на улице полиция задержала обнаженную женщину с ножом и пакетом с отрезанной головой девочки, пишет пресс-служба полиции города.
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Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

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Общество

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Ведущая программы «Жить здорово!», врач-терапевт Елена Малышева, на которую ранее обрушилась критика из-за ее недвижимости в Соединенных Штатах, много трудится и занимается бизнесом, но при этом ее доход все равно ниже, чем у зарубежных телезвезд ее масштаба.
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Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса.
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Происшествия

Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси

Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
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Общество

Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая

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Влад Топалов в прямом эфире резко высказался в адрес подписчиков

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В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
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Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

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МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
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Футболист «Луча» раскритиковал главу Приморья за слова о спортсменах

Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин ответил на слова губернатора Приморья Олега Кожемяко, ранее объяснившего отказ финансировать профессиональный спорт отсутствием в клубах местных воспитанников.
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Главврач больницы в Коммунарке выступил за продолжение карантина

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Начальник УГИБДД Нижегородской области найден мертвым в своем кабинете

Начальник УГИБДД Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым в своем рабочем кабинете.
Пятый канал вчера в 11:38
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Общество

Эпидемия коронавируса в Петербурге может выйти на плато к 25 мая

Санкт-Петербург, 30 апреля 2020, 13:23 — REGNUM При оптимистическом стечении обстоятельств и при дисциплине горожан, обстановка по коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге может стабилизироваться к 25 мая.
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Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

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Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
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В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
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Песков прокомментировал рост числа заражённых коронавирусом в России

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Создатель «Новичка» предложил способ борьбы с коронавирусом

Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк, известный как один из создателей боевого отравляющего вещества «Новичок», предложил бороться с коронавирусной инфекцией с помощью иммуномодулятора диуцифон.
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СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
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Собянин рассказал о порядке продления пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о необходимости продления цифровых пропусков тем, кто планирует ездить на работу в начале мая.
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Общество

В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом

На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в России превысило 106 тысяч в 85 регионах, выздоровели 11 619 человек.
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Влад Лисовец показал редкие фото молодой Жанны Фриске

На размещенных фото Влад и Жанна совсем еще молоды, выглядят очень стильно и красиво.
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Правительство выделит 12 млрд рублей на поддержку застройщиков, еще 30 млрд рублей будет направлено на защиту обманутых дольщиков, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
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Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Севастополе

Всего с начала года в Севастополе зарегистрировано 78 случаев заражения, девять человек выписаны после выздоровления.
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