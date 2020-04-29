Общество
Газета.RuРоссиянам с двойным гражданством разрешили покинуть страну
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне с двойным гражданством или видом на жительство за границей могут покинуть страну. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
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