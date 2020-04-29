Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне с двойным гражданством или видом на жительство за границей могут покинуть страну. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Общество Подмосковье вводит обязательное ношение масок В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома. 836

Шоу-бизнес Суд в Москве расторг брак между Лолитой и теннисистом Ивановым Басманный суд в четверг удовлетворил иск о разводе между певицей Лолитой Милявской и теннисистом Дмитрием Ивановым, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Жорин. 7

Политика Путин поручил предоставить НКО дополнительные меры поддержки Президент России Владимир Путин в четверг, 30 апреля, поручил предоставить некоммерческим организациям (НКО) дополнительные меры поддержки, касающиеся в том числе для выплаты зарплат и отсрочки по уплате налогов. 1

Общество В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом Первый пациент с коронавирусом умер в Севастополе, он страдал онкологическим заболеванием, сообщил в четверг на заседании правительства врио губернатора Михаил Развожаев. 11

Происшествия Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге В Екатеринбурге и пригороде отменили режим контртеррористической операции (КТО) после ликвидации троих боевиков, готовивших теракт. 2K

Общество Японцы попросили забрать в Россию фигуристку Медведеву Один из пользователей Twitter попросил в своём микроблоге забрать российскую фигуристку обратно в Россию, так как она очень разозлила японцев своими действиями. 1

Общество На трассе «Дон» возникли пробки На трассе М-4 "Дон" в районе Тульской области из-за проверки электронных пропусков наблюдаются затруднения в движении, сообщили в госкомпании "Автодор". 6

Политика Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. 3,1K

Общество Нижегородцам ужесточили правила поездки на дачу Выезжать за город и обратно можно не чаще двух раз в неделю, пишет «Газета.ру». 375

Происшествия На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери. 40

Происшествия В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам Сотрудницу полиции в Новосибирске, требовавшую от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение введенного из-за COVID-19 режима самоизоляции, уволили из МВД после служебной проверки, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по региону. 128

Политика Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса. 78

Происшествия Телеведущая Ушакова потребовала 300 тыс. рублей с Кокорина и Мамаева Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого с требованием выплатить ей компенсацию за материальный ущерб. 310

Политика Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.