Общество
МИР 24Россиянам с двойным гражданством разрешат выехать из страны
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому люди с двойным гражданством или с видом на жительство за границей смогут выехать из страны. Документ опубликовали накануне на сайте правительства.
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