Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому люди с двойным гражданством или с видом на жительство за границей смогут выехать из страны. Документ опубликовали накануне на сайте правительства.

Россиянам с двойным гражданством разрешат выехать из страны

Общество В Счетной палате заявили о риске срыва нацпроекта «Здравоохранение» Меры, принимаемые для борьбы с эпидемией COVID-19, могут привести к срыву нацпроекта здравоохранение.

Фигурное катание Японские фанаты требуют забрать фигуристку Медведеву из страны Японские фанаты требуют забрать двукратную серебряную призерку Олимпийских игр в Пхенчхане Евгению Медведеву из страны.

Общество График выплаты пенсий изменится в мае в Алтайском крае График доставки майских пенсий и других социальных выплат через отделения «Почты России» в связи с предстоящими майскими праздничными и выходными днями будет скорректирован с учетом режима работы почтового ведомства, сообщает Отделение Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю.

Финансы Bloomberg: Россия задумалась о монетизации госдолга Ограниченная монетизация "Президент очень боится тратить Фонд национального благосостояния", - отмечает господин Вьюгин.

Политика Песков предупредил о большом риске второй волны коронавируса Технология выхода из режима самоизоляции в связи с коронавирусом во всех странах разная, риск повторной волны заражений очень большой, потребуются очень взвешенные решения, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 1,1K

Общество В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом В России за минувшие сутки отмечено 7 099 случаев заражения коронавирусной инфекций, что является рекордным показателем в абсолютных цифрах. 1K

Происшествия Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД. 231

Политика Песков назвал условие мира в Донбассе Мир в Донбассе и на Украине в целом зависит от выполнения минских соглашений в полном объеме. 3

Экономика Титов пожаловался Путину на неадекватную реакцию властей на кризис В числе возможных мер поддержки Титов называет следующие: разрешить большинству компаний возобновить работу при условии полного выполнения санитарно-эпидемиологических норм; предоставить помощь не только предприятиям из списка пострадавших отраслей, но и всем компаниям, которые в марте — апреле потеряли 30% и более выручки, сохранив при этом более 90% персонала. 14

Общество Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники В период с 1 по 11 мая Указом губернатора Свердловской области от 29 апреля установлены дополнительные правила в рамках режима повышенной готовности для борьбы с пандемией COVID-19. 150

Здоровье В пяти регионах заболеваемость пневмонией выросла более чем в 1,5 раза В каждом третьем регионе России в январе-феврале 2020 года значительно, более чем на 10%, выросла заболеваемость пневмониями.

Общество Росгидромет прогнозирует экстремально высокую температуру летом Как отметили в Росгидромете, в мае-июле в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой. 55

Кино Сеть кинотеатров AMC отказалась от показа фильмов Universal Сеть кинотеатров AMC прекратила сотрудничество с компанией Universal после того, как показ мультфильма "Тролли: Мировой тур" на VOD принес студии более $100 млн. 7