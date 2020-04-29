Общество

МИР 24МИР 24Россиянам с двойным гражданством разрешат выехать из страны

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому люди с двойным гражданством или с видом на жительство за границей смогут выехать из страны. Документ опубликовали накануне на сайте правительства.
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Россиянам с видом на жительство за границей разрешили выехать из страны

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Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

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Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
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В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом

В России за минувшие сутки отмечено 7 099 случаев заражения коронавирусной инфекций, что является рекордным показателем в абсолютных цифрах.
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Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси

Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
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Песков назвал условие мира в Донбассе

Мир в Донбассе и на Украине в целом зависит от выполнения минских соглашений в полном объеме.
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Среди сотрудников Росгвардии были выявлены 339 зараженных коронавирусом.
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Титов пожаловался Путину на неадекватную реакцию властей на кризис

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В пяти регионах заболеваемость пневмонией выросла более чем в 1,5 раза

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Как отметили в Росгидромете, в мае-июле в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой.
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Часть Крыма осталась без связи из-за того, что неизвестные повредили оборудования ООО "Миранда-Медиа".
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В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
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