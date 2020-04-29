Общество
Газета.RuРоссиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, позволяющий постоянно проживать за границей, разрешат покинуть страну. Соответствующее постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.
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Правительство разрешило покинуть страну россиянам с видом на жительство за рубежом
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