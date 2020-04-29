Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоссиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размешенного на сайте правительства документа. Отмечается, что выехать за границу можно будет один раз.
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Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

РИА Новости15:56

Россиянам с гражданством и ВНЖ другой страны разрешили выехать из РФ

Фонтанка.Ру12:39

Правительство разрешило покинуть страну россиянам с видом на жительство за рубежом

Коммерсантъ14:22

Власти разрешили россиянам со вторым гражданством выехать из страны

Forbes13:36

Власти разрешили покинуть страну россиянам с видом на жительство за границей

Ведомости12:54

Россиянам с иностранным паспортом разрешили покинуть страну

РБК14:47

Мишустин разрешил однократный выезд россиянам с иностранным гражданством

Rambler News Service11:35
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Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости 15:15
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 10:18
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Общество

Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая

Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
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Происшествия

Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса

Известия 12:22
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Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) проверяет информации СМИ о наличии у члена Совета федерации Елены Мизулиной двойного гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 13:13
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Происшествия

Начальника нижегородского УГИБДД Павла Ржевского нашли мертвым

Руководитель УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым, назначена служебная проверка.
ТАСС 12:21
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Политика

Путин продлил режим нерабочих дней

Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия вчера в 10:48
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
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Общество

«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре

«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
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Общество

Беглов ввёл в Петербурге масочный режим

Санкт-Петербург, 29 апреля 2020, 21:04 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился о введении в городе с 30 апреля всеобщего масочного режима.
REGNUM 14:04
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Общество

В Самарской области ввели масочный режим

Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
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Политика

На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»

Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
RT на русском 06:44
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Общество

Навальный рассказал о недвижимости Малышевой в США

Компания 10:47
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Экономика

ФРС сохранила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых.
Российская газета 14:24
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Общество

ВОЗ прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России

В России наблюдается положительная тенденция по сокращению заболеваемости коронавирусом.
Lenta.ru 15:01
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Кино

Умер актер из фильмов «Жизни Пи» и «Миллионер из трущоб»

Комсомольская правда 04:27
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Общество

Воробьев сообщил о выходе Подмосковья на плато по коронавирусу

Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева.
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Кино

Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал

Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
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Шоу-бизнес

Жигунов живет в усадьбе с копией Заворотнюк

Сергей Жигунов начал жить с копией Анастасии Заворотнюк.
Рамблер 01:15
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Общество

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 10:20
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Общество

В России больше не будет листового чая Lipton и Brooke Bond

Sostav.ru 04:55
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Политика

Германия не пригласила представителей России на годовщину Второй мировой войны

Газета.Ru 14:23
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Шоу-бизнес

Влад Лисовец опубликовал редкие фото молодой Жанны Фриске

На фотографиях Влад Лисовец запечатлён рядом со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, а в первую очередь - рядом с ныне покойной Жанной Фриске.
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Происшествия

Вертолет НАТО упал в Ионическое море

Вертолет НАТО потерпел крушение в Ионическом море, его обломки найдены, подтверждена гибель одного человека из шести находившихся на борту, сообщает греческое издание militaire.gr.
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Общество

В Тульской области введут пропускной режим

В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru вчера в 11:42
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Здоровье

Россиян предупредили о «коварстве» коронавируса

Течение коронавирусной инфекции может внезапно изменить свой курс, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА Новости.
Lenta.ru 14:13
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Общество

В Петербурге рассказали о правилах поездок на дачи в соседние регионы

В правительстве Петербурга рассказали, какие правила нужно соблюдать, если жители города хотят отправиться на майские праздники за пределы Ленинградской области.
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Общество

Снятие ограничений в Москве начнется со строителей

Смягчение ограничений, введенных в Москве на фоне коронавируса, начнется со строительной отрасли, сообщил в ходе брифинга в информационном центре по ситуации с COVID-19 заммэра столицы Владимир Ефимов.
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Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
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Политика

Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник)

Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС.
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