Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоссиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа. Отмечается, что выехать за границу можно будет один раз.
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Власти разрешили покинуть страну россиянам с видом на жительство за границей

Ведомости12:54

Россиянам с иностранным паспортом разрешили покинуть страну

РБК14:47

Правительство разрешило покинуть страну россиянам с видом на жительство за рубежом

Коммерсантъ14:22

Власти разрешили россиянам со вторым гражданством выехать из страны

Forbes13:36

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

РИА Новости15:56

Россиянам с гражданством и ВНЖ другой страны разрешили выехать из РФ

Фонтанка.Ру12:39

Мишустин разрешил однократный выезд россиянам с иностранным гражданством

Rambler News Service11:35
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Политика

На Украине заявили об украинском происхождении российской «Арматы»

Lenta.ru вчера в 08:06
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Энергетика

Нефть снова опустилась в «красную зону»

Лондон, 28 апреля 2020, 21:44 — REGNUM Мировые цены на нефть снова снижаются в ходе торгов 28 апреля на Лондонской бирже.
REGNUM вчера в 14:44
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Общество

Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом

Бизнесмен Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил, что он инфицирован COVID-19. По его словам, он заболел неделю назад.
РБК 13:42
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Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
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Здоровье

Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 15:36
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Общество

В Екатеринбурге ликвидированы боевики, готовившие теракты

Трое боевиков, готовивших теракты, ликвидированы в Екатеринбурге, сообщили в четверг "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Интерфакс 19:44
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Здоровье

Эксперт спрогнозировал пик распространения коронавируса в России

Пик распространения инфекции может наступить в середине мая, заявил он в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале.
ТАСС 18:21
Происшествия

Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка

Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю президента Внешпромбанка (ВПБ) Екатерине Глушаковой.
Коммерсантъ вчера в 11:39
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Общество

Неуспевшим продлить рабочий пропуск москвичам придется оформлять новый

В случае если москвич не успел продлить действие своего рабочего цифрового пропуска до 4 мая включительно, нужно будет получать уже новый пропуск, сообщил журналистам глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
РИА Новости 12:04
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Политика

Песков: ни в одном регионе России не произошло катастрофы, как в США

Ни в одном регионе России не произошло гуманитарной катастрофы из-за коронавируса в отличие от США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 19:33
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Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
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Экономика

Системообразующим компаниям назвали условия получения госсподдержки

15 апреля президент России Владимир Путин раскрыл детали нового антикризисного плана по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса.
Lenta.ru 14:23
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Происшествия

В Подмосковье задержали полицейских по подозрению в сбыте наркотиков

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК по Московской области, 27 апреля у задержанного в Щелкове сотрудника полиции при личном досмотре изъяли мобильный телефон с фотографиями тайников-закладок с наркотиками.
ТАСС 11:40
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Кино

Умер актер из фильма «Миллионер из трущоб» и «Жизнь Пи» Ирфан Кхан

Mockva.ru 05:07
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Общество

Попова отметила снижение темпов прироста заразившихся коронавирусом

За два инкубационных периода во время самоизоляции в России значительно снизился темп прироста заболеваемости COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 12:45
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Экономика

ЦИАН заметил снижение цен на вторичном рынке жилья

За месяц режима самоизоляции средние цены на вторичное жилье в городах России снизились на 3%, до 71,7 тыс. руб. за 1 кв. м. В целом с начала года стоимость вторички упала на 1,7%. Такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений ЦИАН, специалисты которого проанализировали цены на вторичные квартиры в 129 российских городах с населением от 100 тыс. человек.
РБК 27 апреля в 08:29
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Фигурное катание

Каюмова: «Не понимаю, почему Медведева ушла от Тутберидзе»

Бывшая фигуристка Алсу Каюмова, занимавшаяся у тренера Этери Тутберидзе, призналась, что не понимает, почему фигуристка Евгения Медведева решила уйти из группы специалиста, чтобы начать работу с канадцем Брайаном Орсером.
Sport.ru 08:59
Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости 15:15
2K
Происшествия

Мэр Усть-Кута поймал в своих угодьях чиновников-поджигателей

Вести.Ru 03:00
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Политика

Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса

Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета 19:25
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Политика

В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
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Общество

В Саратове закупают маски по 425 бюджетных рублей за штуку

В Саратове за счет бюджета будет произведена закупка одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей за штуку.
9111.ru 09:46
161
Политика

Песков не стал прогнозировать срок запуска международных авиаперелетов

Конкретных прогнозов по срокам возобновления международных авиаперелетов пока нет, заявил в четверг, 30 апреля, в интервью RTVI пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Известия 19:19
Армия и оружие

На Украине обнаружили схрон с оружием и бронетехникой из зоны боев

ИА Красная Весна 16:57
Политика

Песков призвал к беспощадной борьбе с фейками

"Правоприменительная практика должна быть безупречная, беспощадная и жесткая", - заявил Песков в интервью RTVI.
Российская газета 20:20
Общество

Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов попал в больницу

Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов госпитализирован с острым приступом панкреатита, в связи с этим переносится онлайн-концерт, запланированный на 29 апреля, сказано на официальном сайте группы.
РИА Новости 12:23
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Политика

Песков назвал абсурдными опасения сохранения контроля за населением

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдными опасения о том, что после пандемии сохранится повышенный контроль за населением.
РИА Новости 20:15
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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашёл у телеведущей Елены Малышевой роскошный особняк в США.
Секрет фирмы 11:26
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Шоу-бизнес

Марьяна Ро: «Мне неприятно осознавать, что я была у Тодоренко на шоу»

Несколько дней назад 20-летняя Марьяна Ро стала героиней очередного выпуска YouTube-шоу «Пятница с Региной».
StarHit.ru 19:10
Происшествия

В Татарстане женщина увела детей в лес и кормила их листьями

РИА Новости 08:17
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