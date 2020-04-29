Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоссиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа. Отмечается, что выехать за границу можно будет один раз.
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Россиянам с двойным гражданством разрешили покинуть страну

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