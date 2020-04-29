Общество
Inc-news.ruРоссиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
В соответствии с распоряжением кабинета министров, россияне, имеющие иностранное гражданство или постоянный вид на жительство другой страны, могут выехать «к месту постоянного проживания». При этом уточняется, что воспользоваться данной возможностью разрешено только один раз.
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