В соответствии с распоряжением кабинета министров, россияне, имеющие иностранное гражданство или постоянный вид на жительство другой страны, могут выехать «к месту постоянного проживания». При этом уточняется, что воспользоваться данной возможностью разрешено только один раз.

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

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