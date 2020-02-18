Экономика

Sibnet НовостиSibnet НовостиРоссиянам с серыми зарплатами откажут в кредитах

Получающие зарплату в «конвертах» заемщики могут столкнуться с тем, что им перестанут выдавать кредиты. Также кредиты для таких граждан могут подорожать, заявил в интервью «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Читать в источнике
Комментировать48
Анатолий Аксаков
Скорее всего, таким клиентам откажут в выдаче кредита или процентная ставка из-за рисков банка будет выше. Мера в том числе будет стимулировать россиян получать белые зарплаты.
— Анатолий Аксаков, российский политикВести.Ru 04:07
с чего всё началось

Кредиты для тех, кто получает серые зарплаты, станут недоступны

Законопроект может быть принят Госдумой до конца весенней сессии и позволит более эффективно управлять рисками наших граждан, претендующих на потребительские кредиты, за счёт более точного и быстрого расчёта их доходов.
Парламентская газетавчера в 06:04

Подробнее о событии

Россиянам с «серой» зарплатой могут запретить брать кредиты

РЕН ТВвчера в 23:45

Названа категория россиян, которой могут начать отказывать в кредитах

РИА Новостивчера в 18:43

В Госдуме назвали категорию россиян, которой могут начать отказывать в кредитах

URA.Ruвчера в 19:46

Россиянам с «серой» зарплатой могут начать отказывать в кредитах

News.ruвчера в 19:18

Россиянам с «серой зарплатой» начнут отказывать в кредитах

Московский Комсомолецвчера в 19:13

Россиянам с «серой» зарплатой хотят отказать в кредитах

Телеканал 360°вчера в 21:44

Доступ банков к данным ФНС о заёмщиках снизит число серых зарплат, заявил Аксаков

Парламентская газетавчера в 06:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 14:45, Ашберн
Армия и оружие

Россия обвинила США в насыщении оружием северо-востока Сирии

Большое количество оружия и боеприпасов продолжает поступать на северо-восток Сирии с территории Ирака при непосредственном участии американского командования.
Ридус 14:29
Политика

США ввели санкции против подразделения «Роснефти»

США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил американский Минфин.
РИА Новости 10:55
Общество

Граждан Украины доставят из Уханя во Львов — СМИ

Борт полетит из Уханя во Львов с промежуточной посадкой в Алма-Ате, сказано в сообщении.
REGNUM 07:39
Политика

В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию предложила закрепить в основном законе страны неприкосновенность бывших президентов.
RT на русском 07:20
Экономика

В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Вести.Ru 02:36
Общество

Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Ведомости 12:32
Армия и оружие

Военные ЛНР начали наступление в Донбассе

Новости / Военные самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление возле населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе.
Absolut TV 04:51
Авто

На тестах замечен обновленный автомобиль Dacia Sandero Stepway

На тестах был замечен обновленный автомобиль Dacia Sandero Stepway.
Актуальные Новости 01:23
Общество

Названа ежемесячная сумма выделяемых Роналду для невесты денег

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду выделяет невесте Джиорджине Родригес 96 тысяч евро в месяц.
Lenta.ru 09:44
Общество

Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве

Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров госпитализирован в одну из московских клиник, сообщил "Интерфаксу" директор журналиста Табриз Шахиди.
Интерфакс вчера в 15:11
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой

РИА Новости 13:33
Происшествия

Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково

РИА Новости 13:32
Происшествия

Экс-полковник Захарченко заявил о желании стать кочегаром

РБК 10:34
Хоккей

«Ак Барс» победил «Авангард» и выиграл Восточную конференцию

Казанский «Ак Барс» на домашней площадке со счётом 5:3 обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Чемпионат 13:28
Футбол

«Тоттенхэм» на несколько недель потерял Сона из-за перелома руки

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин выбыл из строя на несколько недель из-за перелома правой руки, сообщает официальный сайт команды.
РБК 08:04
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес удивила поклонников селфи в бикини

Похоже, Дженнифер Лопес нашла эликсир вечной молодости. Она опубликовала новое селфи без укладки и макияжа.
РЕН ТВ 01:04
Происшествия

ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Газета.Ru 10:54
Общество

На Украине запретили фильм с Зеленским

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в 2019 году запретило показывать и распространять на территории страны фильм, в котором снимался нынешний президент Владимир Зеленский.
Lenta.ru 08:52
Общество

Безос направит $10 млрд на проекты по борьбе с изменением климата

В конце января на Всемирном экономическом форуме в Давосе другой американский миллиардер – Джордж Сорос объявил о выделении $1 млрд на создание глобального университета для борьбы с авторитарными правительствами и изменением климата.
Ведомости вчера в 16:49
Наука

Домашнее насилие медики связывают с высоким риском диабета и смерти

Как показало исследование, пережившие домашнее насилие женщины имеют риск развития болезней сердца и сосудов на 31% больше.
Газета DAILY 13:34
Происшествия

Задержание гендиректора «Титановой долины» назвали провокацией

Задержание руководителя свердловской «Титановой долины» Артемия Кызласова может быть провокацией.
REGNUM 01:12
Наука

Древние люди употребляли пищу, содержащую вредные металлы

ToDay News Ufa вчера в 10:02
Авто

Началась серийная сборка Lada XRAY Cross Instinct

Информация об эксклюзивной комплектации Lada XRAY Cross появилась еще в 2019 году.
ГЛАС.RU 02:25
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Интерфакс 04:48
Технологии

NVIDIA представила особую версию RTX 2080 Ti в стиле Cyberpunk 2077

NVIDIA показала RTX 2080 Ti в стиле Cyberpunk 2077.
CyberSport.ru вчера в 13:39
Политика

Сурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Газета.Ru 12:34
Авто

Toyota разработает преемников Mark X и Crown вместе с Mazda

По сведениям веб-портала BestCarWeb, Mazda планирует создать как заднеприводную платформу, так и силовые агрегаты, как отмечает источник, речь идёт и о бензиновой рядной «шестёрке», и о дизельном моторе.
CarsWeek.ru 07:41
Общество

Газпром покинули два члена команды Миллера

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.
REGNUM 00:35
Общество

Россию обязали выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
РИА Новости 07:34
Общество

Ветераны ВОВ получили пожизненное право бесплатного проезда в поездах

Ветераны Великой Отечественной войны теперь могут бесплатно ездить в поездах "Российских железных дорог" и "Федеральной пассажирской компании".
Вести.Ru 14:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анатолий Геннадьевич Аксаков
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созыва от партии «Справедливая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное