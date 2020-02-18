Экономика

РамблерРамблерРоссиянам с серыми зарплатами откажут в кредитах

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что банки начнут отказывать россиянам, получающим серые зарплаты, в выдаче потребительских кредитов или будут предлагать им более высокие процентные ставки. Об этом пишет «Парламентская газета».
Читать в источнике
Комментировать45
Анатолий Аксаков
Зная доходы заемщика, подтверждённые ФНС, кредитной организации будет легче собрать полную информацию о сумме выплат по кредитам и общем размере доходов клиента.
— Анатолий Аксаков, российский политикТатар-информ 01:10
с чего всё началось

Кредиты для тех, кто получает серые зарплаты, станут недоступны

Законопроект может быть принят Госдумой до конца весенней сессии и позволит более эффективно управлять рисками наших граждан, претендующих на потребительские кредиты, за счёт более точного и быстрого расчёта их доходов.
Парламентская газетавчера в 06:04

Подробнее о событии

Россиянам с «серой» зарплатой могут запретить брать кредиты

РЕН ТВвчера в 23:45

Россиянам с «серой» зарплатой хотят отказать в кредитах

Телеканал 360°вчера в 21:44

Доступ банков к данным ФНС о заёмщиках снизит число серых зарплат, заявил Аксаков

Парламентская газетавчера в 06:26

Россиянам с «серой» зарплатой могут начать отказывать в кредитах

News.ruвчера в 19:18

Россиянам с «серой зарплатой» начнут отказывать в кредитах

Московский Комсомолецвчера в 19:13

Названа категория россиян, которой могут начать отказывать в кредитах

РИА Новостивчера в 18:43

В Госдуме назвали категорию россиян, которой могут начать отказывать в кредитах

URA.Ruвчера в 19:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 07:07, Ашберн
Автоспорт

Даниил Квят начнёт тесты AlphaTauri

F1news.ru 04:29
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока

ТАСС 04:42
Политика

Аваков предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса

Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах, согласно которому жители республик Донбасса, выполнявшие «социально важные функции», не должны быть привлечены к уголовной ответственности.
ФАН 02:25
Армия и оружие

Зеленский заявил, что обострение в Донбассе не изменит курс Киева

Обострение ситуации в Донбассе не изменит курс Киева по урегулированию в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.
RT на русском 06:17
Общество

Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

Арбитраж обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации за экспроприацию компании.
Ведомости 04:36
Наука

Домашнее насилие медики связывают с высоким риском диабета и смерти

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой Journal of American Heart Association, британцы определили, что среди женщин, которые пережили домашнее насилие, риск смерти от любых причин повышается на 44 процента.
ToDay News Ufa вчера в 23:42
Армия и оружие

В ЛНР заявили о попытке прорыва диверсионной группы ВСУ в Донбассе

ТАСС 03:33
Политика

Зеленский пригрозил привезти эвакуированных из Китая в дома политиков

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал привезти эвакуированных из Китая украинцев в особняки политиков в киевском районе Конча-Заспе, если те будут мешать их возвращению.
РИА Новости 06:48
Биатлон

Логинов не примет участия в сингл-миксте

Как стало известно «СЭ», победитель спринта Александр Логинов не выступит в сингл-миксте.
Спорт-Экспресс 05:53
Кино

«Соник в кино» возглавил американский бокс-офис

Лидером американского бокс-офиса по итогам 14-16 февраля стал фильм "Соник в кино".
Газета.Ru 16 февраля в 15:55
Кино

Disney хочет снять ещё один «перезапуск» фильма «Планета обезьян»

REGNUM 06:54
Происшествия

Сотрудник ГИБДД покончил с собой в служебном кабинете

В служебном кабинете межмуниципального отдела ОМВД «Скопинский» в Рязанской области обнаружено тело сотрудника ГИБДД.
Lenta.ru 06:30
Политика

В Кремле прокомментировали публикацию по крушению MH17

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию об отсутствии зенитно-ракетных комплексов «Бук» в районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе.
RT на русском 05:20
Шоу-бизнес

31-летний рэпер ST рассекретил пол своего первенца

Познакомиться с будущей женой рэперу было просто: он был знаком с сестрой Ассоль, Алисой. В итоге артисту удалось завоевать сердце девушки.
WMJ.ru вчера в 15:11
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Общество

Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников

Обеспечивать школьников начальных классов бесплатным горячим питанием президент России Владимир Путин предложил в послании Федеральному собранию 15 января, инициатива поступила в Госдуму 1 февраля.
Известия 05:58
Общество

В России создали прибор для обнаружения поддельного вина

Российские ученые запатентовали прибор, позволяющий проводить экспресс-анализ синтетических красителей в соках и винах, рассказал директор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ, подведомственен Росстандарту) Сергей Донченко.
Взгляд.ру 06:57
Спорт

Церемония вручения спортивной премии «Серебряная лань» прошла в Москве

ТАСС Спорт 05:20
Шоу-бизнес

Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих заявила, что получает вполне нормальную пенсию от государства.
Мой Брянск 15 февраля в 04:11
Политика

Янукович обратился к украинцам в годовщину беспорядков на Майдане

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам в связи с шестой годовщиной беспорядков на площади Майдан Независимости, в Киеве.
Газета.Ru 06:22
Общество

Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»

Самый богатый человек в мире, глава Amazon Джефф Безос объявил о создании нового фонда — Bezos Earth Fund — для борьбы с климатическими изменениями.
РИА Новости вчера в 21:37
Общество

Посольство назвало сроки схода россиян с карантинного лайнера в Японии

Россияне с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, начнут сходить с судна в среду, 19 февраля.
РБК 06:59
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Гаджеты

LG представила три новых камерофона в защищённом корпусе

Городской портал Новый Нижний 05:04
Технологии

Пользователи нашли способ бесплатного обновления Windows 7

Найден способ бесплатно получать обновления для Windows 7. В январе 2020 года компания Microsoft официально прекратила поддержку популярной операционной системы Windows 7. Они сообщили, что обновлений для этой платформы больше не будет, при покупке платной подписки на обновления ей смогут воспользоваться корпоративные клиенты.
NewInform 16 февраля в 06:05
Происшествия

В Мурманской области погиб военнослужащий-контрактник

РБК 07:03
Экономика

Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству

Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
RT на русском вчера в 14:52
Общество

Телеведущий Дибров пока останется в больнице

Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров сообщил "Интерфаксу", что остается в больнице под наблюдением врачей для профилактики.
Интерфакс 05:58
Политика

Власти Германии: проект «Северный поток-2» отвечает интересам Германии

Проект "Северный поток-2" отвечает интересам Германии и России, заявил министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.
Вести.Ru 05:45
Общество

Samsung согласилась предустанавливать российский софт

1 июля в силу вступит закон, который предполагает обязательную предустановку российских приложений на все смартфоны и компьютеры, которые будут продаваться на территории России.
Дождь вчера в 14:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анатолий Геннадьевич Аксаков
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созыва от партии «Справедливая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное