Экономика
РамблерРоссиянам с серыми зарплатами откажут в кредитах
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что банки начнут отказывать россиянам, получающим серые зарплаты, в выдаче потребительских кредитов или будут предлагать им более высокие процентные ставки. Об этом пишет «Парламентская газета».
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Зная доходы заемщика, подтверждённые ФНС, кредитной организации будет легче собрать полную информацию о сумме выплат по кредитам и общем размере доходов клиента.
— Анатолий Аксаков, российский политикТатар-информ 01:10
с чего всё началось
Законопроект может быть принят Госдумой до конца весенней сессии и позволит более эффективно управлять рисками наших граждан, претендующих на потребительские кредиты, за счёт более точного и быстрого расчёта их доходов.Парламентская газетавчера в 06:04
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Доступ банков к данным ФНС о заёмщиках снизит число серых зарплат, заявил Аксаков
Парламентская газетавчера в 06:26
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