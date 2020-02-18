Законопроект может быть принят Госдумой до конца весенней сессии и позволит более эффективно управлять рисками наших граждан, претендующих на потребительские кредиты, за счёт более точного и быстрого расчёта их доходов.

с чего всё началось

Зная доходы заемщика, подтверждённые ФНС, кредитной организации будет легче собрать полную информацию о сумме выплат по кредитам и общем размере доходов клиента.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что банки начнут отказывать россиянам, получающим серые зарплаты, в выдаче потребительских кредитов или будут предлагать им более высокие процентные ставки. Об этом пишет «Парламентская газета».

Россиянам с серыми зарплатами откажут в кредитах

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