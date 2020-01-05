Общество

Вести.RuВести.RuРоссиянам собираются повысить зарплату

Среди компаний с российским капиталом пересмотреть зарплату в сторону повышения собираются около 80 процентов, а среди компаний с иностранным капиталом — примерно 90 процентов, пишет "Российская газета" со ссылкой на сервис по подбору персонала и поиска работы HH.ru.
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с чего всё началось

Работодатели рассказали о планах по повышению зарплаты

Компании с российским капиталом предполагают повысить в этом году зарплаты в среднем на 10%, а с иностранным - на 7%. Это выяснили специалисты компании HeadHunter. Так, среди компаний с российским капиталом не планируют пересматривать зарплату в новом году только 19,8%.
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