Общество
Вести.RuРоссиянам собираются повысить зарплату
Среди компаний с российским капиталом пересмотреть зарплату в сторону повышения собираются около 80 процентов, а среди компаний с иностранным капиталом — примерно 90 процентов, пишет "Российская газета" со ссылкой на сервис по подбору персонала и поиска работы HH.ru.
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с чего всё началось
Компании с российским капиталом предполагают повысить в этом году зарплаты в среднем на 10%, а с иностранным - на 7%. Это выяснили специалисты компании HeadHunter. Так, среди компаний с российским капиталом не планируют пересматривать зарплату в новом году только 19,8%.Российская газетавчера в 23:00
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Умер хирург-онколог Андрей Павленко
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Национальная сеть кинокритиков объявила лауреатов своей премии
Названы лауреаты премии Национальной сети кинокритиков.
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Украинский президент Владимир Зеленский не вмешивался в работу пограничников, которые разрешили въехать на Украину шведскому музыканту Dr. Alban, хотя ранее певцу было запрещено посещать страну из-за выступлений в Крыму.
Происшествия
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Общество
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Общество
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Политика
Тело генерала Сулеймани доставлено в Иран
В воскресенье тело погибшего в Ираке в результате авиаудара США командира иранского спецподразделения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани было доставлено в Иран.
Автоспорт
В Саудовской Аравии стартовало ралли «Дакар»
Хоккей
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Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
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Южнокорейский гигант Samsung представил новую линейку изогнутых мониторов под названием Odyssey.
Происшествия
Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Футбол
Мещеряков: «Локомотив» рассчитывает, что тренерский штаб исправит ситуацию в РПЛ
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Гаджеты
Названа распространённая ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, для правильной зарядки смартфонов следует соблюдать следующие правила: при наборе 100% уровня зарядки, смартфон следует как можно быстрее снять с зарядки, это делается, чтобы не сокращать ресурс самого аккумулятора. зарядку лучше осуществлять с утра; зарядку лучше осуществлять на уровень 30-50%, тогда ресурс батареи снижается медленнее.
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Физики разогнали электроны на чипе
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