Экономика
Lenta.ruПодорожание гречки в России опровергли
Ситуация с ценами на гречневую крупу в России остается стабильной. Такое заявление сделали в Минсельхозе, передает ТАСС. В ведомстве указали, что в сентябре текущего года был зафиксирован небольшой рост оптовых цен.
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с чего всё началось
Поставщики гречневой крупы информируют сети о повышении цен, сообщили «Ведомостям» сотрудники пяти крупных розничных сетей.Ведомости21 октября в 18:22
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Подорожание гречки назвали предвестником кризиса: когда ждать очередного катаклизма
Московский Комсомолецвчера в 10:11
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Бывший защитник греческого ПАОКа Евгений Хачериди стал футболистом "Динамо" из Бреста.
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Происшествия
В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов
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Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
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Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
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Египет надеется на скорое возобновление Россией полётов в Шарм-эш-Шейх
Глава комитета туризма и гражданской авиации парламента Египта Амро Сыдки сообщил, что Египет надеется, что Россия в скором времени возобновит полёты в Шарм-эш-Шейх.
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Члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подозреваемые во взяточничестве, должны пройти проверку на детекторе лжи, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 23 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
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Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
Общество
Британцу ампутировали натертую новыми сандалиями ногу
Происшествия
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Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
Общество
Экологи узнали о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов
В Greenpeace отмечают, что в 2009 году, после продолжавшейся несколько лет кампании протеста, Urenco и «Росатом» отказались от продолжения импорта в Россию радиоактивных отходов из Германии.
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«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
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Опубликовано видео испытаний на прочность Крымского моста
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Политика
Госдеп назвал целью США в Сирии сдерживание России
Спецпредставитель американского Госдепартамента по Сирии Джеймс Джеффри на слушаниях в палате представителей США обратил внимание на то, что целью Вашингтона в Сирийской Арабской Республике (САР) по-прежнему является сдерживание России.
Политика
Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в некоторых городах
В некоторых городах Украины могут возникнуть проблемы с отоплением, если Киев не подпишет новый контракт на транзит российского газа в Европейский союз, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.
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Родные российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк не платили денег после смерти брата звезды Святослава в январе 2018 года и его супруги Надежды Кузнецовой, которая ушла из жизни в 2019 году.
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Политика
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Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.