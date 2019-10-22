Экономика

Lenta.ruLenta.ruПодорожание гречки в России опровергли

Ситуация с ценами на гречневую крупу в России остается стабильной. Такое заявление сделали в Минсельхозе, передает ТАСС. В ведомстве указали, что в сентябре текущего года был зафиксирован небольшой рост оптовых цен.
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с чего всё началось

В России начали расти цены на гречку

Поставщики гречневой крупы информируют сети о повышении цен, сообщили «Ведомостям» сотрудники пяти крупных розничных сетей.
Ведомости21 октября в 18:22

Подробнее о событии

В Челябинской области гречка стабильно дорожает

REGNUMвчера в 23:37

Гречка на грани нервного срыва

Ведомостивчера в 16:28

Эксперты заверили, что запасов гречки в России достаточно

ТАССвчера в 11:32

Подорожание гречки назвали предвестником кризиса: когда ждать очередного катаклизма

Московский Комсомолецвчера в 10:11

Без паники: эксперты советуют не спешить запасаться гречкой

Петербургский дневниквчера в 08:40

Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России

RT на русскомвчера в 02:13

Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России

РБК21 октября в 19:33
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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 12:24, Вашингтон
Футбол

Хачериди стал игроком брестского «Динамо»

Бывший защитник греческого ПАОКа Евгений Хачериди стал футболистом "Динамо" из Бреста.
Soccer.ru 11:27
Авто

Кроссовер Skoda Karoq привезут в РФ в первом квартале 2020 года

По словам топ-менеджера, презентация нового кроссовера Skoda Karoq в России состоится в декабре этого года.
Daily-Motor.Ru вчера в 05:59
Футбол

«Зенит» и «Лейпциг» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

РИА Новости 12:06
Общество

Елена Малышева госпитализирована в Москве

Телеведущая Елена Малышева доставлена в Боткинскую больницу в Москве после резкого скачка давления.
RT на русском 03:08
Экономика

Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета 10:38
Происшествия

В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов

В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
РБК 07:08
Политика

Трамп поручил снять санкции с Турции

США снимут санкции против Турции, заявил американский президент Дональд Трамп. Такое поручение он дал министру финансов Стивену Мнучину.
RT на русском 11:52
Политика

Министр обороны ФРГ предложила НАТО создать зону безопасности в Сирии

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с предложением по деэскалации ситуации в Сирии.
News.ru 21 октября в 13:28
Политика

Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Происшествия

Криминального авторитета Таро экстрадировали в Испанию

МВД в аэропорту Шереметьево передало испанским правоохранительным органам Тариела Ониани (Мулухова), известного как Таро.
Коммерсантъ 11:41
Происшествия

Представителя СКР Светлану Петренко обвинил в нападении ее бывший муж

Ридус 10:54
Происшествия

Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке

Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
RT на русском 12:05
Происшествия

В Великобритании в грузовике нашли 39 тел

BFM.ru 05:20
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова продемонстрировала публике своего жениха

В своем инстаграме Феофилактова опубликовала совместные фото с женихом, который подписан там как Majd Geagea.
Uznayvse.ru вчера в 10:31
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Общество

Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Вести.Ru вчера в 01:53
Политика

Египет надеется на скорое возобновление Россией полётов в Шарм-эш-Шейх

Глава комитета туризма и гражданской авиации парламента Египта Амро Сыдки сообщил, что Египет надеется, что Россия в скором времени возобновит полёты в Шарм-эш-Шейх.
RT на русском вчера в 11:15
Политика

Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе

Члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подозреваемые во взяточничестве, должны пройти проверку на детекторе лжи, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 23 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 06:15
Общество

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Общество

Британцу ампутировали натертую новыми сандалиями ногу

РИА Новости 09:14
Происшествия

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM 05:53
Общество

Экологи узнали о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов

В Greenpeace отмечают, что в 2009 году, после продолжавшейся несколько лет кампании протеста, Urenco и «Росатом» отказались от продолжения импорта в Россию радиоактивных отходов из Германии.
РБК 10:58
Политика

Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе

«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
REGNUM 02:06
Общество

Опубликовано видео испытаний на прочность Крымского моста

Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив испытывают на прочтность.
REGNUM 07:59
Политика

Госдеп назвал целью США в Сирии сдерживание России

Спецпредставитель американского Госдепартамента по Сирии Джеймс Джеффри на слушаниях в палате представителей США обратил внимание на то, что целью Вашингтона в Сирийской Арабской Республике (САР) по-прежнему является сдерживание России.
Журналистская правда 11:55
Политика

Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в некоторых городах

В некоторых городах Украины могут возникнуть проблемы с отоплением, если Киев не подпишет новый контракт на транзит российского газа в Европейский союз, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.
RT на русском 09:40
Шоу-бизнес

СМИ: Заворотнюк получила бесплатное место на кладбище

Родные российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк не платили денег после смерти брата звезды Святослава в январе 2018 года и его супруги Надежды Кузнецовой, которая ушла из жизни в 2019 году.
Московский Комсомолец 07:48
Общество

Картину из музея в Грозном обнаружили на выставке в Третьяковке

На выставке в Третьяковке, посвященной 175-летию со дня рождения художника Василия Поленова, обнаружили картину из Национального музея Чеченской республике в Грозном.
РЕН ТВ 08:08
Политика

Россия высказалась о списании долгов Африки на сумму $20 млрд

Президент России Владимир Путин заявил, что общая сумма списанных Россией долгов странам Африки превысила $20 млрд.
Газета.Ru 11:54
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
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