с чего всё началось

Ситуация с ценами на гречневую крупу в России остается стабильной. Такое заявление сделали в Минсельхозе, передает ТАСС. В ведомстве указали, что в сентябре текущего года был зафиксирован небольшой рост оптовых цен.

Общество Елена Малышева госпитализирована в Москве Телеведущая Елена Малышева доставлена в Боткинскую больницу в Москве после резкого скачка давления.

Экономика Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.

Политика Трамп поручил снять санкции с Турции США снимут санкции против Турции, заявил американский президент Дональд Трамп. Такое поручение он дал министру финансов Стивену Мнучину.

Политика Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.

Происшествия Криминального авторитета Таро экстрадировали в Испанию МВД в аэропорту Шереметьево передало испанским правоохранительным органам Тариела Ониани (Мулухова), известного как Таро.

Шоу-бизнес Евгения Феофилактова продемонстрировала публике своего жениха В своем инстаграме Феофилактова опубликовала совместные фото с женихом, который подписан там как Majd Geagea.

Политика Египет надеется на скорое возобновление Россией полётов в Шарм-эш-Шейх Глава комитета туризма и гражданской авиации парламента Египта Амро Сыдки сообщил, что Египет надеется, что Россия в скором времени возобновит полёты в Шарм-эш-Шейх.

Политика Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе Члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подозреваемые во взяточничестве, должны пройти проверку на детекторе лжи, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 23 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Общество Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.

Происшествия Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.

Общество Экологи узнали о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов В Greenpeace отмечают, что в 2009 году, после продолжавшейся несколько лет кампании протеста, Urenco и «Росатом» отказались от продолжения импорта в Россию радиоактивных отходов из Германии.

Политика Госдеп назвал целью США в Сирии сдерживание России Спецпредставитель американского Госдепартамента по Сирии Джеймс Джеффри на слушаниях в палате представителей США обратил внимание на то, что целью Вашингтона в Сирийской Арабской Республике (САР) по-прежнему является сдерживание России.

Политика Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в некоторых городах В некоторых городах Украины могут возникнуть проблемы с отоплением, если Киев не подпишет новый контракт на транзит российского газа в Европейский союз, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.