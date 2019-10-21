Рост оптовых цен на фасованную гречку подтверждает и исполнительный директор отраслевого объединения «Руспродсоюз», в который входят крупные производители круп, Дмитрий Востриков – он достигает 5–30%.

с чего всё началось

По словам исполнительного директора Дмитрия Вострикова, диапазон рост цен на оптовую гречку может быть в пределах 5-30%. Представитель крупнейшей в Восточной Сибири розничной сети "Командор" Владимир Русанов оценил "Ведомостям" повышение стоимости в 25-50% до 59 руб. за 1 кг.

Россиянам сообщили о росте цен на гречку

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