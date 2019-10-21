Экономика
Газета.RuРоссиянам сообщили о росте цен на гречку
По словам исполнительного директора Дмитрия Вострикова, диапазон рост цен на оптовую гречку может быть в пределах 5-30%. Представитель крупнейшей в Восточной Сибири розничной сети "Командор" Владимир Русанов оценил "Ведомостям" повышение стоимости в 25-50% до 59 руб. за 1 кг.
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с чего всё началось
Рост оптовых цен на фасованную гречку подтверждает и исполнительный директор отраслевого объединения «Руспродсоюз», в который входят крупные производители круп, Дмитрий Востриков – он достигает 5–30%.Ведомостивчера в 22:22
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Культура
Федор Добронравов оценил перспективы новых «Сватов»
Газета.Ru вчера в 10:09
Кино
Вышел трейлер девятого эпизода «Звездных войн»
В Сети появился трейлер девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.
Известия 07:00
Общество
Дженнифер Лоуренс сыграла свадьбу
29-летняя Дженнифер Лоуренс официально вышла замуж за 34-летнего директора арт-галереи Кука Марони в сентябре этого года.
StarHit.ru 20 октября в 03:00
Общество
BadComedian подписал контракт с ivi.ru
Видеоблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, на год превратится в «амбассадора хороших фильмов» крупнейшего российского онлайн-кинотеатра ivi, рассказал «Ведомостям» директор по маркетингу ivi Алексей Казаков.
РБК 09:23
Политика
Украинский министр назвал себя дебилом
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов ответил шуткой олигарху Игорю Коломойскому, который назвал политика дебилом после его слов о влиянии выступлений «Квартала 95» на инвестиционный климат в стране.
Lenta.ru 07:12
Происшествия
Число погибших при прорыве дамбы под Красноярском выросло до 17
"В рамках расследования уголовного дела о прорыве дамбы в Красноярском крае обнаружены тела еще двух погибших из числа без вести пропавших", - сказала Петренко.
Газета.Ru 09:46
Политика
Отношение к русским в Эстонии улучшилось
Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
Газета.Ru 09:38
Общество
Навсегда закрыт плеер, на котором работали 80% российских пиратских кинотеатров
Конец Moonwalk Онлайн-плеер Moonwalk, которым пользовались для показа видео 80% российских пиратских ресурсов, прекратил свою работу.
CNews 07:01
Армия и оружие
Система выжигания: в армии создадут батальоны тяжелых огнеметов
Известия вчера в 21:01
Общество
Король Таиланда лишил всех титулов своего консорта
«За отсутствие преданности королю и королеве, безответственное поведение и сеяние раздора при королевском дворе», — говорится в заявлении монарха, лишающего королевского консорта, генерал-майора сухопутных войск Сининат Вонгватчирапхакди всех званий, титулов и наград.
REGNUM 07:42
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Экономика
Медведев охарактеризовал российскую экономику
В конце сентября президент России Владимир Путин объявил, что отрасли российской экономики не нужно забрасывать деньгами.
Lenta.ru вчера в 10:06
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 05:53
Экономика
Чистая прибыль X5 Retail Group в третьем квартале упала в 3,5 раза
17 октября X5 сообщила, что в третьем квартале чистые розничные продажи «Карусели» снизились на 2,6% в связи с сокращением торговых площадей сети на 4,1% в результате передачи трех магазинов под управление «Перекрестка» в первой половине 2019 года и закрытия одного магазина в рамках трансформации сети.
РБК 08:41
Авто
Новый BMW M3 заметили без камуфляжа
Под капотом может оказаться 3,0-литровая рядная «битурбошестёрка» S58, известная нам по кроссоверам X3 M и X4 M. Ранее глава подразделения BMW M Маркус Флаш намекал, что M3 оснастят модернизированной версией S58, это может означать, что модификации Competition может превысить отметку в 510 л.с. Дата презентации BMW M3 шестого поколения пока не объявлена.
Тарантас Ньюс 07:26
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru вчера в 08:19
Армия и оружие
Асад посетил военных в провинции Идлиб
Башар Асад, президент Сирии, посетил военнослужащих сирийской армии на линии фронта в городе аль-Хобейт.
Новостной фронт 08:59
Музыка
После Филиппа Киркорова бабуля из Коми отожгла на концерте Руки вверх
После Филиппа Киркорова бабуля из Коми отожгла на концерте Руки вверх.
АиФ Коми 08:40
Происшествия
На Украине экс-министр погиб при крушении вертолета
Экс-министр аграрной политики Украины Тарас Кутовый погиб при падении вертолета в Полтавской области страны, сообщает «112 Украина» со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко.
Аргументы и Факты вчера в 17:21
Политика
Лукашенко отметил усиление напряжённости вблизи границы Белоруссии
По словам Лукашенко, во всём мире растёт напряжённость «не по дням, а буквально по часам», что отражается на обстановке у государственных границ Белоруссии.
RT на русском 09:38
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости 02:41
Авто
Какой двигатель лучше – турбо или атмосферный?
За рулем 09:01
Футбол
Леонид Слуцкий: «Ротором» руководят дебилы
Советский спорт вчера в 11:46
Политика
Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США
Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
RT на русском вчера в 21:51
Политика
Песков прокомментировал изменения в составе СПЧ
Песков напомнил, что СПЧ является советом при президенте, поэтому "какие-либо изменения в составе совета без согласования с президентом, конечно, невозможны и без утверждения президентом".
ТАСС 09:37
Шоу-бизнес
Леди Гага показала, как восстанавливается после падения со сцены
Леди Гага решила откровенно рассказать, как восстанавливается после падения.
Телепрограмма 19 октября в 12:46