Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссиянам сообщили о росте цен на гречку

По словам исполнительного директора Дмитрия Вострикова, диапазон рост цен на оптовую гречку может быть в пределах 5-30%. Представитель крупнейшей в Восточной Сибири розничной сети "Командор" Владимир Русанов оценил "Ведомостям" повышение стоимости в 25-50% до 59 руб. за 1 кг.
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с чего всё началось

В России начали расти цены на гречку

Рост оптовых цен на фасованную гречку подтверждает и исполнительный директор отраслевого объединения «Руспродсоюз», в который входят крупные производители круп, Дмитрий Востриков – он достигает 5–30%.
Ведомостивчера в 22:22

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Навсегда закрыт плеер, на котором работали 80% российских пиратских кинотеатров

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На Украине экс-министр погиб при крушении вертолета

Экс-министр аграрной политики Украины Тарас Кутовый погиб при падении вертолета в Полтавской области страны, сообщает «112 Украина» со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко.
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Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет

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Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
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Песков прокомментировал изменения в составе СПЧ

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