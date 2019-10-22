Рост оптовых цен на фасованную гречку подтверждает и исполнительный директор отраслевого объединения «Руспродсоюз», в который входят крупные производители круп, Дмитрий Востриков – он достигает 5–30%.

с чего всё началось

Российские ритейлеры получили от поставщиков гречневой крупы уведомления о повышении цен. Как сообщили «Ведомостям» представители «Ленты» и «Ашана», речь идет о росте в 20–25%. Представитель сети «Командор» (Восточная Сибирь) сообщил о повышении цен на 25–50%, до 59 руб. за килограмм.

Поставщики гречки предупреждают о росте цен до 25%

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