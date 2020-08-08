Россиянам сообщили о росте цен на мясо

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На мясном рынке в России прогнозируется конфликт между поставщиками и переработчиками мяса. Крупные производители колбасы отметили в начале июля рост стоимости свинины и мяса птицы на 26-32%, который ничем не подкреплен, сообщает "Коммерсантъ".