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Народные новости
Народные новости

Россиянам сообщили о росте цен на мясо

На мясном рынке в России прогнозируется конфликт между поставщиками и переработчиками мяса. Крупные производители колбасы отметили в начале июля рост стоимости свинины и мяса птицы на 26-32%, который ничем не подкреплен, сообщает "Коммерсантъ".В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Цены на мясо колбасит

Крупные производители колбас зафиксировали с начала июля «ничем не аргументированный» рост стоимости на свинину и мясо птицы на 26–32%, что грозит им сокращением рентабельности и инвестиционных программ. Поставщики мяса претензии считают надуманными, объясняя всплеск цен сезонным спросом.
Коммерсантъвчера в 18:24
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Телеканал 360°

Рост цен на мясо заметили в России

Телеканал 360°вчера в 10:27
Новый День

Производители колбас пожаловались на подорожание свинины и мяса птицы

Новый Деньвчера в 02:16
Комсомольская правда

Почему стоимость мяса подскочила на треть

Комсомольская правдавчера в 09:03
Реальное время

Производители колбасы пожаловались на дорожающее мясо

Реальное времявчера в 04:16
Lenta.ru

Россиян предупредили о росте цен на мясо

Lenta.ruвчера в 09:17
БИЗНЕС Online

СМИ: На российском мясном рынке намечается крупный конфликт – сырье заметно подорожало

БИЗНЕС Onlineвчера в 00:31
Коммерсантъ

Цены на мясо колбасит

Коммерсантъвчера в 18:24

Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русском09:27
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Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе под Волгоградом

Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе по производству сэндвич-панелей в городе Волжском в Волгоградской области, возникшее в субботу на площади 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
ТАСС10:24
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Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при 70-летия «Формулы-1»

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при 70-летия "Формулы-1", который проходит в Великобритании на автодроме "Сильверстоун".
РИА Новости07:13
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В Петербурге уроженец Чечни вывернул руку сотруднице полиции

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на полицию Северной столицы, в ночь на 8 августа в ходе рейда на Конюшенной площади 36-летняя сотрудница миграционной службы попросила молодого человека предъявить документы.
Российская газета10:10
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Вениамин Кондратьев назвал главную проблему на Кубани

Как ранее сообщал портал «ЯСНО» в интервью, которое длится больше часа, Вениамин Кондратьев ответил почти на два десятка вопросов – от воспитания своих детей и пабликов, которые читает глава края, до главных проблемы Кубани.
Ясновчера в 14:14
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Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБК02:36
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