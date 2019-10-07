В течение года в России планируется создать и принять нормативную базу для развития негосударственной пенсии. В среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы депутаты собираются внести эту работу в план на 2019–2020 годы.

с чего всё началось

В России создадут нормативную базу для развития негосударственной пенсии, пишут "Известия"£. Данную инициативу на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы намерены включить в план работы на 2019-2020 годы.

Россиянам создадут условия для формирования второй пенсии, узнали СМИ

Футбол «Лион» проиграл «Сент-Этьену», пропустив в концовке Встреча завершилась со счетом 0:1. Победу хозяевам принес гол Роберта Берича в концовке матча.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы 19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 7 по 11 октября «Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 7 по 11 октября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Будьте осторожны в финансовых делах.

Экономика Минфин спрогнозировал рост реальных доходов россиян Рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, прогнозируют в Минфине.

Авто Эти детали в автомобиле обязательно нужно смазать перед зимой Может, еще проверяют аккумулятор и заменяют омывающую жидкость. А потом, как только приморозит, у таких водителей начинаются проблемы.

Технологии «Билайн» сообщил об утечке базы данных абонентов домашнего интернета «Вымпелком» (бренд «Билайн») сообщил об утечке части базы данных абонентов домашнего интернета от 2017 года, передаёт ТАСС.

Армия и оружие Американские СМИ сравнили число танков у России и НАТО Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет американское издание We Are The Mighty со ссылкой на данные сайта Global Firepower.

Единоборства Украинский боксер Деревянченко высказался после поражения от Головкина Украинский боксер Сергей Деревянченко в своем Twitter подвел итоги поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным.

Общество Названы города России, лидирующие по уровню зарплат Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.

Происшествия Швейные иглы обнаружены в свежем винограде в австралийском Мельбурне В свежем винограде, который продавался в супермаркете австралийского Мельбурна, были обнаружены стальные иглы.

Экономика Титов попросил прокуратуру проверить нормативы накопления коммунальных отходов Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил Генпрокуратуру проверить региональные нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) для бизнеса, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, направленное 2 октября заместителю генпрокурора Александру Буксману.

Политика Отдых Путина в сибирской тайге показали на видео Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства накануне отдохнул в сибирской тайге, где насладился осенней природой, а также раскрыл планы Путина на день рождения.

Наука В черепах людей обнаружено золотое сечение Учеными-нейрохирургами из Соединенных Штатов Америки выявлены в человеческом черепе признаки, укладывающиеся в соотношение золотого сечения, сообщается в статье, опубликованной изданием Journal of Craniofacial Surgery.

Политика Антонов высказался о продлении договора СНВ-3 Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что договор СНВ-3 надо продлевать, «как есть».

Спорт Глава РУСАДА сообщил о возможных санкциях со стороны WADA Глава РУСАДА Юрий Ганус рассказал о возможных санкциях со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), если 9 октября российское спортивное руководство не сможет объяснить WADA, откуда взялись изменения, найденные в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, пишет газета «Известия».

Футбол Гвардиола прокомментировал поражение «Вулверхэмптону» Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после поражения от «Вулверхэмптона» (0:2) в восьмом туре Премьер-лиги.

Наука В России начнут по-новому диагностировать генетические болезни Предполагается, что разработка позволит контролировать качество диагностики генетических заболеваний — более точно определять, есть ли у пациента мутация.