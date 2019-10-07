В течение года в России планируется создать и принять нормативную базу для развития негосударственной пенсии. В среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы депутаты собираются внести эту работу в план на 2019–2020 годы.

с чего всё началось

В России создадут нормативную базу для развития негосударственной пенсии, пишут "Известия"£. Данную инициативу на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы намерены включить в план работы на 2019-2020 годы.

Россиянам создадут условия для формирования второй пенсии, узнали СМИ

Футбол «Ювентус» обыграл «Интер» и вышел на первое место в Серии А В матче седьмого тура итальянской Серии А миланский «Интер» дома потерпел поражение от туринского «Ювентуса» со счетом 1:2. В составе «Старой синьоры» по мячу забили Пауло Дибала с передачи Миралема Пьянича на 4-й минуте и Гонсало Игуаин с передачи Родриго Бетанкура на 80-й минуте.

Экономика Названы самые прогрессивные регионы России Чукотка покажет лучшие результаты экономического роста в России в грядущие пять лет.

Шоу-бизнес Преобразившаяся Лариса Долина вышла в свет и собрала комплименты Сама Долина не ведет социальных сетей, поэтому поклонники певицы чаще видят свежие фотографии Ларисы на страничках ее коллег.

Фигурное катание Трусова прокомментировала выступление с четырьмя четверными прыжками Рязанка Александра Трусова прокомментировала свое выступление на турнире Japan Open.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы 19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.

Здоровье В РПЦ разъяснили отношение к абортам по медицинским показаниям В Русской православной церкви (РПЦ) прокомментировали высказывание протоиерея Димитрия (Смирнова), который ранее осудил женщин, делающих аборт по медицинским показаниям.

Общество Новые кадровые назначения в мэрии Якутска Сегодня на еженедельной планерке мэрии Якутска были озвучены новые кадровые решения: Начальником Контрольно-ревизионного управления мэрии Якутска назначена Ольга ЛАРИОНОВА.

Политика Экс-глава МИД Латвии осудил правительство за позор на весь мир Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс выразил мнение, что правительство позорит страну на международной арене. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Благовещенске полиция проводит проверку инцидента с пьяными детьми Благовещенская полиция начала проверку по факту случившегося в заброшенном здании, расположенном в районе Ломоносова – Трудовой.

Политика Протестующие против формулы Штайнмайера вышли на Майдан Несколько тысяч человек собрались на киевской площади Независимости, чтобы выразить свой протест против принятия нового закона об особом статусе Донбасса на основе формулы Штайнмайера.

Политика Спикер Рады обозначил «красные линии» для закона о статусе Донбасса Как отметил он, только после реализации данного компонента и признании выборов в Донбассе со стороны ОБСЕ заработает закон об особом статусе Донбасса.

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 7 по 11 октября «Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 7 по 11 октября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Будьте осторожны в финансовых делах.

Армия и оружие Американские СМИ сравнили число танков у НАТО и России Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет американское издание We Are The Mighty со ссылкой на данные сайта Global Firepower.

Экономика ЦБ рассказал о незаконном поиске клиентов банками За три квартала 2019 года Центробанк 47 раз штрафовал кредитные организации за незаконные запросы кредитных историй, которые они делают для того, чтобы предложить свои услуги.

Политика На выборах в парламент Косово побеждает оппозиция Напомним, досрочные выборы в парламент Косово прошли 6 октября.

Гаджеты Microsoft начала предупреждать о скорой смерти прошлогодней Windows 10 Операционная система Windows 10 версии 1803, также известная как Windows 10 April 2018 Update, подойдёт к концу своего жизненного цикла 12 ноября 2019 года.