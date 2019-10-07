Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам захотели создать условия для накопления второй пенсии

В первую очередь, новшество будет нацелено на то, чтобы мотивировать россиян копить на пенсию самостоятельно, а также создать условия для улучшения работы негосударственных пенсионных фондов (НПФ). В частности, речь идет о налоговом стимулировании граждан.
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с чего всё началось

Копить дать: россиянам создадут условия для формирования второй пенсии

В течение года в России планируется создать и принять нормативную базу для развития негосударственной пенсии. В среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы депутаты собираются внести эту работу в план на 2019–2020 годы.
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Условия для формирования второй пенсии создадут в России

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Копить дать: россиянам создадут условия для формирования второй пенсии

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