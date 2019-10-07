Экономика

ФедералПрессФедералПрессРоссиянам создадут условия для появления второй пенсии

Депутат пояснил, что негосударственные пенсионные фонды должны стать реальным институтом, который позволит гражданам рассчитывать на вторую пенсию. Плюсы есть и для экономики, которая сможет получать инвестиционный ресурс в виде длинных денег, пишут «Известия».
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с чего всё началось

Копить дать: россиянам создадут условия для формирования второй пенсии

В течение года в России планируется создать и принять нормативную базу для развития негосударственной пенсии. В среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы депутаты собираются внести эту работу в план на 2019–2020 годы.
Известия06 октября в 17:01

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Заставить людей отказаться от денег: эксперт о негосударственных пенсиях

REGNUM07 октября в 09:04

Копить дать: россиянам создадут условия для формирования второй пенсии

Известия06 октября в 17:01

Россиянам создадут условия для формирования второй пенсии — СМИ

Телеканал 360°06 октября в 21:05

Россиянам создадут условия для формирования второй пенсии, узнали СМИ

Газета.Ru06 октября в 19:59

Условия для формирования второй пенсии создадут в России

РЕН ТВ06 октября в 18:33

В Госдуме готовы разрешить россиянам самим копить себе на пенсию

URA.Ru06 октября в 17:47

Россиянам захотели создать условия для накопления второй пенсии

Lenta.ru06 октября в 21:51
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Гаджеты

Глава HTC считает инвестиции в VR причиной неудач на рынке смартфонов

Генеральный директор тайваньской HTC Ив Мэтр заявил, что компания потерпела неудачу на рынке смартфонов из-за того, что сделала ставку на инновации в виртуальной реальности.
Вести.Финанс 07 октября в 08:34
Армия и оружие

В США придумали план сдерживания России в Черном море

«Черноморский регион занимает видное место в главной цели России по восстановлению влияния и контроля на ее периферии», — отмечается в докладе.
Lenta.ru 07 октября в 04:44
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Сегодня стало известно, что актрису выписали из частной столичной клиники, куда та попала в середине сентября.
StarHit.ru вчера в 02:29
Футбол

Сотрудник стадиона отключил VAR, чтобы зарядить телефон

Как выяснилось позже, во время матча один из сотрудников стадиона решил срочно зарядить мобильный телефон и выдернул из сети первый попавшийся провод.
Российская газета 02:30
Общество

Компанию Johnson & Johnson обязали выплатить американцу $8 млрд

Жюри присяжных суда по гражданским делам в Филадельфии (штат Пенсильвания) обязало корпорацию Johnson & Johnson выплатить компенсацию в размере $8 млрд клиенту за то, что он не был предупрежден о нежелательном побочном эффекте одного из медикаментов, выпускаемых предприятием сети.
Известия 00:18
Политика

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что ситуация на юго-востоке Украины является следствием конфликта России и Украины.
Газета.Ru вчера в 10:21
Политика

NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»

По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.
Интерфакс вчера в 23:08
Общество

Установлен регион РФ с самой высокой смертностью от алкоголя

Самым трезвым субъектом РФ стала Ингушетия. Никто не умер в Республике в 2018 году из-за алкоголя.
Южный Федеральный вчера в 05:42
Игры

В World of Warcraft появятся две новые расы — вульперы и мехагномы

7 октября разработчики World of Warcraft объявили, что в патче 8.3 дополнения Battle for Azeroth появятся две новые расы — вульперы и мехагномы.
CyberSport.ru 07 октября в 14:44
Экономика

Россия сохранила 43 место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ

Россия сохранила 43 место из 141 страны в рейтинге Всемирного экономического форума «Индекс глобальной конкурентоспособности», передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ТАСС.Индекс ВЭФ включает в себя 103 экономических и социальных индикатора, которые объединены в 12 «опорных групп».
Якутия 24 вчера в 18:20
Спорт

WADA получило ответы от России по делу о данных московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что получило ответы от российской стороны по поводу обнаружившихся проблем с данными московской антидопинговой лаборатории.
Известия вчера в 18:53
Политика

Шойгу отчитал подчиненных за совещания в нерабочее время

Шойгу запретил без веских оснований привлекать личный состав к выполнению служебных обязанностей в нерабочее время, включая выходные дни и праздники.
Взгляд.ру 02:32
Кино

Появился трейлер российского фильма «Спутник»

Газета.Ru 07 октября в 15:58
Политика

Сенат США обвинил Россию в использовании соцсетей для помощи Трампу

18 апреля спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Трамп.
Lenta.ru вчера в 15:05
Происшествия

Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву

РИА Новости 01:27
Политика

Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17

Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17.
REGNUM вчера в 17:10
Финансы

Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Авто

Представлены пять бюджетных авто с самыми надежными двигателями

Эксперты назвали бюджетные автомобили с самыми надежными двигателями. Верхнюю строчку рейтинга завоевал Renault.
МедиаПоток 06 октября в 04:48
Политика

Царев: Зеленский показал свое бессилие

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев считает, что развод войск сорвала украинская сторона.
Подмосковье Сегодня 07 октября в 14:29
Футбол

Лангле: каждый день страдаю от Месси

Чемпионат вчера в 16:23
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

РБК вчера в 07:26
Армия и оружие

СБУ тайно вывезла из ЛНР предателя-осведомителя из рядов Народной милиции

Контрразведка СБУ вывезла на подконтрольную Киеву территорию осведомителя из рядов Народной милиции ЛНР.
ИА Новороссия вчера в 05:33
Экономика

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Армия и оружие

СК РФ возбудил новые уголовные дела после обстрелов Донбасса

Следственный комитет России возбудил 6 уголовных дел по фактам артиллерийских обстрелов Донбасса, совершенных с 19 по 30 сентября и 3 октября.
Мойка78 02:32
Происшествия

Четыре подростка погибли в результате ДТП в Волгоградской области

Автомобиль с пятью подростками врезался в дерево в городе Михайловка в Волгоградской области, четверо из них погибли.
Газета.Ru 00:53
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев рассказал о характере своей дочери

Российский певец Сергей Лазарев поделился подробностями своей жизни. Артист воспитывает двоих детей — сына Никиту и дочку Аню.
Вечерняя Москва вчера в 09:12
Политика

Путин встретится с 19 новыми губернаторами

РЕН ТВ вчера в 08:26
Общество

Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян

Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
РИА Новости вчера в 15:19
Хоккей

«Лос-Анджелес» переиграл «Калгари», Ковальчук набрал три очка

Дрю Даути забросил шайбу на 50-й секунде овертайма и принес победу «Кингз» со счетом 4:3. Ему ассистировал Ковальчук, набрав третье очко в игре.
Красная весна 01:14
Происшествия

Сестры Хачатурян показали, как убили отца-тирана

Во время следственного эксперимента сестры Хачатурян продемонстрировали полицейским, как расправились с гнобившим их отцом.
Московский Комсомолец вчера в 08:59
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