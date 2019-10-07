Экономика
ФедералПрессРоссиянам создадут условия для появления второй пенсии
Депутат пояснил, что негосударственные пенсионные фонды должны стать реальным институтом, который позволит гражданам рассчитывать на вторую пенсию. Плюсы есть и для экономики, которая сможет получать инвестиционный ресурс в виде длинных денег, пишут «Известия».
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с чего всё началось
В течение года в России планируется создать и принять нормативную базу для развития негосударственной пенсии. В среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы депутаты собираются внести эту работу в план на 2019–2020 годы.Известия06 октября в 17:01
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Политика
Фонд Навального включили в список иностранных агентов
Министерство юстиции России включило Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в список иностранных агентов.
Коммерсантъ 05:14
Происшествия
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана войны и его жены
Следователи задержали подозреваемого в убийстве участника Великой Отечественной войны и его супруги в Рязани, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 03:04
Происшествия
Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
Пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, скончался во время полета, сообщили РИА Новости в областном минздраве.
РИА Новости 01:27
Армия и оружие
Лавров заявил о противоречивости и опасности действий США в Сирии
Россия в контактах с США заявляет об опасности их действий в Сирии, но не наблюдает изменений в позиции Вашингтона, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего визита в Казахстан.
Интерфакс 03:24
Армия и оружие
ВСУ открыли огонь в районе запланированного разведения сил в Донбассе
Украинские силовики открыли огонь в районе Петровского в Донбассе, где планируется отвод сил.
Известия 04:19
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье
Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию после того, как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.
РБК 05:20
Здоровье
Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме
Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.
РБК 01:50
Происшествия
Бывший начальник колонии Кокорина и Мамаева объявлен в розыск
Вести.Ru вчера в 09:23
Шоу-бизнес
Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы
Вести Подмосковья 01:18
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Политика
В небе над Лос-Анджелесом появилось поздравление Владимиру Путину
Мосмонитор вчера в 00:09
Армия и оружие
Российский спецназ получил хорошую закалку в Сирии
REGNUM вчера в 07:46
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Происшествия
Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Российская газета 03:19
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM вчера в 04:28
Общество
Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН
Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.
Lenta.ru 04:53
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Известия вчера в 03:25
Технологии
Сбербанк показал новые корпоративные цвета
Сбербанк продемонстрировал свои новые корпоративные цвета на проходящем в Сочи Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2019, передает корреспондент РБК.
РБК 05:16
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность группы россиян, финансировавшей запрещенные в России террористические организации «Имарат Кавказ» и «Исламское государство».
Известия 02:39
Здоровье
«Можно и даже нужно»: Супрун обучила украинок заниматься сексом во время беременности
Женщина может заниматься сексом на любом сроке беременности в случае отсутствия противопоказаний.
Украина.ру 01:47
Космос
Зонд Bepicolombo зафиксировал шесть гамма-вспышек на пути к Меркурию
Российский прибор MGNS, установленный на борту европейской части миссии BepiColombo, зафиксировал на пути к Меркурию сразу шесть мощных гамма-всплесков, отголосков самых мощных катаклизмов во Вселенной.
ТАСС Наука 04:44
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Экономика
Mail.ru Group и Alibaba объявили о создании совместного предприятия
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), глобальная компания в сфере цифровой коммерции Alibaba Group, компания «Мегафон» и интернет‑ и IT-компания Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия по социальной коммерции в России и странах СНГ.
REGNUM 03:45
Общество
Русский аналог «Википедии» будет рассчитан на 15 млн пользователей
Для сравнения: у Wikipedia.org, по данным Mediascope, в июле 2019 года в российских городах с населением более 100 тыс. человек было 2,9 млн пользователей в день и 29,4 млн — в месяц.
РБК 01:00
Футбол
Ибрагимович открыл в Мальмё памятник самому себе
В шведском Мальмё установили скульптуру Златана Ибрагимовича.
Metaratings 03:27
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Спорт
WADA получило ответы от России по делу о данных московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что получило ответы от российской стороны по поводу обнаружившихся проблем с данными московской антидопинговой лаборатории.
Известия вчера в 18:53
Экономика
Правительство РФ предложило нефтяникам Арктики новые льготы
Ряд проектов может получить отсрочку по выплатам Правительство РФ предложило нефтяникам новые льготы.
Правда УрФО 04:04
Общество
Электронную почту россиян предложили блокировать
1. Депутаты предлагают дать возможность блокировать почту россиян Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о блокировке электронной почты за распространение запрещенной информации.
Lenta.ru вчера в 19:13