В течение года в России планируется создать и принять нормативную базу для развития негосударственной пенсии. В среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы депутаты собираются внести эту работу в план на 2019–2020 годы.

с чего всё началось

Депутат пояснил, что негосударственные пенсионные фонды должны стать реальным институтом, который позволит гражданам рассчитывать на вторую пенсию. Плюсы есть и для экономики, которая сможет получать инвестиционный ресурс в виде длинных денег, пишут «Известия».

Россиянам создадут условия для появления второй пенсии

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