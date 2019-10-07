Экономика
ФедералПрессРоссиянам создадут условия для появления второй пенсии
Депутат пояснил, что негосударственные пенсионные фонды должны стать реальным институтом, который позволит гражданам рассчитывать на вторую пенсию. Плюсы есть и для экономики, которая сможет получать инвестиционный ресурс в виде длинных денег, пишут «Известия».
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с чего всё началось
В течение года в России планируется создать и принять нормативную базу для развития негосударственной пенсии. В среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы депутаты собираются внести эту работу в план на 2019–2020 годы.Известия06 октября в 17:01
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