Экономика

ФедералПрессФедералПрессРоссиянам создадут условия для появления второй пенсии

Депутат пояснил, что негосударственные пенсионные фонды должны стать реальным институтом, который позволит гражданам рассчитывать на вторую пенсию. Плюсы есть и для экономики, которая сможет получать инвестиционный ресурс в виде длинных денег, пишут «Известия».
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с чего всё началось

Копить дать: россиянам создадут условия для формирования второй пенсии

В течение года в России планируется создать и принять нормативную базу для развития негосударственной пенсии. В среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы депутаты собираются внести эту работу в план на 2019–2020 годы.
Известия06 октября в 17:01

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Заставить людей отказаться от денег: эксперт о негосударственных пенсиях

REGNUM07 октября в 09:04

Россиянам захотели создать условия для накопления второй пенсии

Lenta.ru06 октября в 21:51

Копить дать: россиянам создадут условия для формирования второй пенсии

Известия06 октября в 17:01

Россиянам создадут условия для формирования второй пенсии, узнали СМИ

Газета.Ru06 октября в 19:59

Условия для формирования второй пенсии создадут в России

РЕН ТВ06 октября в 18:33

В Госдуме готовы разрешить россиянам самим копить себе на пенсию

URA.Ru06 октября в 17:47

Россиянам создадут условия для формирования второй пенсии — СМИ

Телеканал 360°06 октября в 21:05
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