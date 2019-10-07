Экономика

ФедералПрессФедералПрессРоссиянам создадут условия для появления второй пенсии

Депутат пояснил, что негосударственные пенсионные фонды должны стать реальным институтом, который позволит гражданам рассчитывать на вторую пенсию. Плюсы есть и для экономики, которая сможет получать инвестиционный ресурс в виде длинных денег, пишут «Известия».
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с чего всё началось

Копить дать: россиянам создадут условия для формирования второй пенсии

В течение года в России планируется создать и принять нормативную базу для развития негосударственной пенсии. В среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы депутаты собираются внести эту работу в план на 2019–2020 годы.
Известия06 октября в 17:01

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Россиянам создадут условия для формирования второй пенсии, узнали СМИ

Газета.Ru06 октября в 19:59

Россиянам захотели создать условия для накопления второй пенсии

Lenta.ru06 октября в 21:51

Россиянам создадут условия для формирования второй пенсии — СМИ

Телеканал 360°06 октября в 21:05

Заставить людей отказаться от денег: эксперт о негосударственных пенсиях

REGNUM07 октября в 09:04

Условия для формирования второй пенсии создадут в России

РЕН ТВ06 октября в 18:33

В Госдуме готовы разрешить россиянам самим копить себе на пенсию

URA.Ru06 октября в 17:47

Копить дать: россиянам создадут условия для формирования второй пенсии

Известия06 октября в 17:01
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В Саратове сотни человек ищут пропавшую 9-летнюю школьницу

В Саратове по дороге в школу пропала 9-летняя девочка. На ее поиски вышли несколько сотен добровольцев и спасателей, полиция и кинологи.
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Афиша Daily вчера в 05:50
Технологии

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Процедура будет выглядеть следующим образом — в чат мессенджера (среди поддерживаемых заявлены Telegram, Viber, Line, Messenger от Facebook и другие) отправляется номер телефона, а затем ввод полученного через SMS кода подтверждения.
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Политика

В США арестован сотрудник Пентагона за передачу секретных данных СМИ

Бывший сотрудник Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США 30-летний Генри Фрез был арестован прокуратурой штата Вирджиния по обвинению в передаче секретной информации СМИ.
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Белорусское правительство определилось с переносом рабочих дней в будущем году.
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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна имеет право проводить операцию в Сирии, передает ТАСС.
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Происшествия

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

Как выяснилось, у одного из детей после рассказа о пытках происходили истерики, частая смена настроений, появился страх смерти, он отказывался посещать дошкольное учреждение.
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В России могут начать наказывать родителей курящих детей

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Эхо Москвы вчера в 21:04
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В сентябре сборная России выиграла у шотландцев в Глазго со счетом 2:1. К матчу со сборной Шотландии готовятся все вызванные в команду футболисты.
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Apple удалила приложение для отслеживания полиции в Гонконге

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Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух особо опасных боевиков ИГ.
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В Нижнем Тагиле трамвай сошёл с путей и врезался в иномарку. В аварии пострадали несколько человек.
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