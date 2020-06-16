Энергетика
Область 45Россиянам создадут выгодные условия при переводе автомобилей на газ
Предложение внесено в рамках антикризисных мер, сообщает РБК. В нем Минэнерго отмечает, что перевод автомобилей на газомоторное оборудование позволяет экономить до 65% на бензине и дизеле.
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с чего всё началось
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в качестве антикризисной меры увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо в два раза — с 30 до 60% от стоимости переоборудования.РБК16 июня в 00:00
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