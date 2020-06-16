Энергетика

Область 45Область 45Россиянам создадут выгодные условия при переводе автомобилей на газ

Предложение внесено в рамках антикризисных мер, сообщает РБК. В нем Минэнерго отмечает, что перевод автомобилей на газомоторное оборудование позволяет экономить до 65% на бензине и дизеле.
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с чего всё началось

Правительство оплатит 60% расходов при переводе машин с бензина на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в качестве антикризисной меры увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо в два раза — с 30 до 60% от стоимости переоборудования.
РБК16 июня в 00:00

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Власти оплатят россиянам перевод машин с бензина на газ

URA.Ru16 июня в 00:36

Тупик «Газпрома»: Переход с бензина на газ выгоден, но противоречит мировым трендам

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РБК: субсидии на перевод автомобилей с бензина на газ могут увеличить до 60%

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RT на русском16 июня в 10:41

Для россиян предложили скидку 90 процентов при переводе машин с бензина на газ

Lenta.ru16 июня в 00:33

Правительство оплатит 60% расходов при переводе машин с бензина на газ

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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера

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Космос

Американский военный спутник запущен с борта МКС

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Общество

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Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
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Происшествия

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Общество

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Финансы

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Гаджеты

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Общество

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Происшествия

Число жертв ДТП в Мордовии увеличилось до шести

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Экономика

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