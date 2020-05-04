Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам спрогнозировали аномально теплую неделю

Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Наиболее заметный очаг, где температура воздуха будет выше нормы — это Европейская Россия, Центральный федеральный округ, Южный и Северо-Кавказский федеральный округ.
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Вильфанд перечислил «очаги» теплой погоды в России на предстоящей неделе

РБКвчера в 23:40

Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю

Lenta.ruвчера в 22:31

Синоптики назвали «очаги тепла» на грядущей неделе в России

РЕН ТВвчера в 21:10

Вильфанд назвал «очаги тепла» в России

Известиявчера в 21:55

В Гидрометцентре назвали «очаги тепла» на следующей неделе

URA.Ruвчера в 21:37

Гидрометцентр рассказал о резком потеплении в России на грядущей неделе

Газета.Ruвчера в 21:17

В Гидрометцентре назвали «очаги тепла» в России в ближайшие дни

RT на русскомвчера в 21:58
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Путешествия

Названы готовые принять туристов первыми страны

Первыми странами, которые откроются для путешественников после пандемии коронавируса, станут наиболее зависящие от пляжного туризма Греция, Италия и Турция.
Lenta.ru вчера в 20:35
14
Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
1,6K
Общество

Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая

Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК вчера в 08:07
896
Авто

Новый Renault Kadjar получит гибридные двигатели

Премьеру нового внедорожника Renault Kadjar ожидают в середине следующего года, в продаже он должен появиться через полгода после первого показа.
Car.ru 01 мая в 01:18
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Политика

Посольство РФ осудило слова Киева о расследовании трагедии в Одессе

Украинская сторона затягивает следственные действия в связи с массовой гибелью людей в Одессе 2 мая 2014 года.
Российская газета вчера в 20:40
237
Происшествия

Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских

ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции.
РБК вчера в 06:08
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Происшествия

На Колыме в режиме самоизоляции заблудились туристы

Магадан, Магаданская область, 3 мая 2020, 04:09 — REGNUM В Магаданской области вечером 2 мая в районе Марчеканской сопки в окрестностях Магадана в снежной метели заблудились 14 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном МЧС.
REGNUM 02 мая в 21:09
13
Общество

Главный эпидемиолог оценил ситуацию с коронавирусом в России

Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что спад эпидемии коронавирусной инфекции в России возможен в июне.
Газета.Ru вчера в 14:20
872
Общество

Более 4 млн итальянцев смогут вернуться на работу с 4 мая

Более 4 млн итальянцев смогут вернуться на работу с 4 мая после снятия части ограничительных мер, введённых в Италии из-за распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 21:23
Общество

Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до создания вакцины

Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 12:36
3,2K
Хоккей

Названы 50 лучших российских игроков в истории НХЛ

Рейтинг лучших российских игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) составил североамериканский сайт The Hockey Writers.
Фонтанка.Ру вчера в 14:51
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Политика

AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств

Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты.
РБК вчера в 21:02
298
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
2,7K
Авто

Новую базовую версию получил кроссовер Mercedes-Benz GLB

SpeedMe вчера в 14:31
Здоровье

Автодром Формулы-1 в Мехико переоборудуют в больницу

Мексиканский институт социального обеспечения IMSS сообщил о начале работ по организации временной больницы для пациентов с COVID-19 на территории Автодрома им. братьев Родригес, который принимает Гран-при Формулы-1 с 1963 года.
РИА Новости вчера в 23:05
Авто

Составлен рейтинг самых бюджетных автомобилей в 2020 году

Автоновости дня вчера в 04:00
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
9,7K
Экономика

Спаси и поддержи: пять типов госпомощи бизнесу, которые уже работают

Нерабочие недели просадили многие виды бизнеса, а обязательства выплачивать зарплату поставили их владельцев в тупик.
НГС.Кемерово вчера в 22:00
Экономика

Ростех заявляет о наценках на материалы для средств защиты до 500%

Ростех заявил, что при поддержке Минпромторга договорился с четырьмя крупнейшими производителями о покупке материалов для средств индивидуальной защиты напрямую с фабрик по цене 165-305 рублей за килограмм.
ТАСС вчера в 08:43
125
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» прибыл в Калининград

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" уже находится в Балтике, где ожидает достройки "Северного потока — 2".
ПолитРоссия вчера в 11:04
924
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
3,7K
Общество

Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России

Главврач больницы в Коммунарке, которая принимает на лечение только заболевших коронавирусом, Денис Проценко считает, что развитие ситуации с коронавирусом в России вряд ли пойдет по итальянскому сценарию.
Газета.Ru вчера в 13:20
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Политика

Президент Сербии 7 мая отменит комендантский час

Президент Сербии Александар Вучич в интервью телеканалу Pink сообщил, что он приял решение отменить в стране комендантский час, соответствующий документ будет подписан 7 мая.
Московский Комсомолец вчера в 19:37
2
Общество

Врачи назвали самые вредные привычки во время самоизоляции

Самыми вредными привычками у людей во время самоизоляции на фоне пандемии коронавируса являются переедание, употребление спиртного и малоподвижный образ жизни.
РИА Новости вчера в 23:09
Общество

В МЧС дали рекомендации по уходу за больным коронавирусом на дому

Специалисты Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России выпустили рекомендации об особенностях ухода за больным коронавирусной инфекцией, проходящим лечение в домашних условиях.
RT на русском вчера в 22:49
1
Футбол

Уткин раскритиковал тренера «Ахмата» Шалимова

Не имеет значения, кого Шалимов назвал дармоедами, хватит, что не себя.
Vprognoze.ru вчера в 22:31
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Здоровье

Врач Роспотребнадзора Подмосковья рассказала правила ношения масок

Как апроинформировала руководитель Роспотребнадзора по Московской области, главный государственный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова, использовать медицинскую маску очень важно и необходимо, так как в период эпидемии коронавирус передаётся от заразившегося к здоровому человеку в основном воздушно-капельным путем, через микрокапли респираторных выделений.
Ugpressa.ru вчера в 16:23
27
Здоровье

В Алтайском крае выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом

Сорок семь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших – 498, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 00:48
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Шоу-бизнес

Марат Башаров пожертвует в благотворительный фонд 1,25 млн рублей

Актер и телеведущий Марат Башаров заявил, что передаст 1,25 млн рублей в благотворительный фонд "Закят" "сирийским детишкам" ("Закят" — благотворительный фонд при Московской соборной мечети, — прим. ред.).
Реальное время вчера в 01:30
12
Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна

Газета.Ru 02 мая в 14:11
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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