Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам спрогнозировали аномальное тепло на Рождество

Аномально теплая погода ожидает россиян на Рождество почти по всей стране. Об этом ТАСС сообщили в Росгидромете. В организации спрогнозировали, что 6 и 7 января в европейской части страны температура воздуха будет выше нормы на 4-8 градусов, в азиатской части — на 10-16.
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Россиян ждет аномальное тепло на Рождество

Почти на всей территории России на Рождество превысятся температурные нормы. В азиатской части страны столбики термометров будут превышены на 10-16 градусов, сообщили ТАСС в пресс-службе Росгидромета.
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Синоптики предрекли аномальную погоду на Рождество в России

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Синоптики преупредили об аномальном тепле на Рождество

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Россиянам спрогнозировали аномальное тепло на Рождество

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Синоптики пообещали россиянам аномальное тепло в Рождество

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Синоптики пообещали россиянам аномально теплое Рождество

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Синоптики: Рождество в России будет аномально теплым

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Российский лыжник Большунов выиграл «Тур де Ски»

Александр Большунов, лыжник из России, принимавший участие в многодневке "Тур де Ски" - 2020, стал победителем турнира.
Газета.Ru 10:41
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Супруга онколога Павленко назвала дату и место похорон

НТВ 09:57
Политика

Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны

Парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с "Исламским государством"* и вывод иностранных войск из страны, сообщил телеканал "Аль-Арабия".
РИА Новости 10:02
Политика

В Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом

РИА Новости 10:20
Армия и оружие

Опубликованы кадры нападения на американскую базу в Кении

На кадрах видны последствия атаки на объект, а также дым, поднимающийся над базой в округе Ламу на побережье Индийского океана.
РИА Новости 08:50
Политика

Журналист из Екатеринбурга Юрий Изотов обратился к властям Грузии с просьбой предоставить ему политическое убежище

Изотов покинул Россию в 2016 году, опасаясь преследования за участие в антивоенных акциях в Киеве. Власти Украины в убежище ему отказали.
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Хоккей

Швеция — Финляндия 3:2 (3-й период)

Хоккеисты молодежной сборной Канады (игроки до 20 лет) одержали крупную победу над сверстниками из Финляндии и вышли в финал чемпионата мира, где сыграют с командой России.
РИА Новости вчера в 15:32
Здоровье

Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 59 человек

Число заболевших пневмонией неизвестного происхождения в китайском городе Ухань возросло до 59 человек, семь из них находятся в тяжелом состоянии, говорится в сообщении местного комитета по делам здравоохранения.
РИА Новости 08:42
Энергетика

Киев прокомментировал данные о сокращении транзита газа из России

Глава газотранспортной компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон прокомментировал сообщения о падении транзита российского газа через украинскую территорию.
RT на русском 03:26
Происшествия

В Таиланде задержали россиян за секс на пляже

В Паттайе задержали и оштрафовали двух россиян за секс на пляже, пишет Bangkokpost.
РИА Новости 09:23
Космос

Как астрономы приблизились к разгадке самого странного космического явления

Большинство из восьми новых быстрых радиовсплесков демонстрировали понижение частоты сигнала с каждой повторной вспышкой, что может оказаться ключом к пониманию механизма, который производит эти явления.
Lenta.ru вчера в 16:03
Армия и оружие

NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки США

Президент США Дональд Трамп приказал убить в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным американской разведки, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в министерстве обороны и администрации США.
Ведомости 07:29
Политика

Иран обратился в Совбез ООН из-за убийства Сулеймани

Тегеран начал предпринимать дипломатические шаги в связи с ситуацией вокруг гибели генерала Сулеймани.
ФедералПресс 06:41
Происшествия

Украинские военные подорвались на собственной мине

Военный эксперт Юрий Бутусов в своем Facebook указал на гибель одного и ранение трех человек при подрыве на своих же минах в одном из разведывательных батальонов.
Вести.Ru 07:58
Происшествия

Пьяный водитель в Италии сбил группу немецких туристов, есть погибшие

REGNUM 04:51
Армия и оружие

Помпео отреагировал на угрозу Трампа уничтожить десятки целей в Иране

Соединённые Штаты Америки будут действовать в соответствии с законом в отношении Ирана, заявил госсекретарь США Майкл Помпео после обещания главы Белого дома Дональда Трампа уничтожить 52 цели на территории Исламской Республики.
News.ru 09:32
Происшествия

Дорогу в Петербурге перекрыли нацисты с файерами

Газета.Ru вчера в 11:49
Общество

О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели

Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 02:23
Шоу-бизнес

Племянница принцессы Дианы выйдет замуж за 60-летнего олигарха

По сообщению журналистов, Китти Спенсер уже полтора года состоит в романтических отношениях с 60-летним миллионером Майклом Льюисом, который владеет сетью британских магазинов Whistles.
Телепрограмма 09:14
Политика

Партия Порошенко обратится в СБУ из-за въезда посещавших Крым артистов

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко подготовила ряд запросов в Службу безопасности и к президенту Владимиру Зеленскому из-за разрешения на въезд в страну людям, которые подержали присоединение Крыма к РФ и выступали там, сообщила в воскресенье депутат Верховной рады Ирина Геращенко.
РИА Новости 08:17
Экономика

Эксперты оценили, как инвестирование средств ФНБ повлияет на экономику

Эксперты предполагают, что около 1 трлн рублей из ФНБ будет потрачено на поддержание экономического роста.
Газета.Ru вчера в 13:29
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал об опасных блюдах в ресторане

Роспотребнадзор сообщил, что самыми опасными ресторанными блюдами из-за возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса и студень.
RT на русском 06:16
Хоккей

Сборная Германии разгромила Казахстан и сохранила место в элите МЧМ

Сборная Германии по хоккею сохранила место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), разгромив в третьем матче плей-офф за вылет команду Казахстана.
РИА Новости 07:38
Путешествия

В аэропорту Стамбула запретили встречать пассажиров с табличками

Встречать пассажиров сразу после выхода из таможенной зоны аэропорта теперь разрешено только родственникам и друзьям прибывших пассажиров.
Интерфакс 05:11
Общество

Греция и Северная Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»

Россия успешно осуществляет поставки газа по «Турецкому потоку» в Грецию и Северную Македонию, заявил в эфире радио BNR глава «Булгартрансгаза» Владимир Малинов.
РБК 07:47
Политика

В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина

Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.
Газета.Ru вчера в 01:20
Происшествия

В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми

По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
РБК вчера в 12:38
Здоровье

Диетолог Минздрава назвал безопасную порцию колбасы

Виктор Тутельян, диетолог российского Министерства здравоохранения, отметил, что колбасу можно употреблять, но в умеренном объеме.
Discover24 01:35
Шоу-бизнес

Алена Шишкова ответила на обвинения в неумении воспитывать свою дочь

Напомним, что хайп по поводу воспитания дочери Шишковой появился после того, как ее бабушка Симона опубликовала в своем микроблоге короткий видеоролик, в конце которого внучка облизывает ее палец на ноге.
Bimru.ru 08:09
Здоровье

Число отремонтированных региональных трасс за год выросло на 20%

По итогам 2019 года в России было отремонтировано 27,6 тыс. км дорог, при этом показатели по ремонту региональных трасс превысили данные 2018 года на 20%.
Взгляд.ру 03 января в 02:41
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