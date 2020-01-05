Почти на всей территории России на Рождество превысятся температурные нормы. В азиатской части страны столбики термометров будут превышены на 10-16 градусов, сообщили ТАСС в пресс-службе Росгидромета.

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Аномально теплая погода ожидает россиян на Рождество почти по всей стране. Об этом ТАСС сообщили в Росгидромете. В организации спрогнозировали, что 6 и 7 января в европейской части страны температура воздуха будет выше нормы на 4-8 градусов, в азиатской части — на 10-16.

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